Závěr je trpký, musíme to spolknout, řekl Varaďa. Patera chválil speciální formace

Karlovarští hokejisté si stejně jako v minulé sezoně poradili v předkole play off s Vítkovicemi. Tentokrát ale jednoznačně – sérii ovládli 3:0, když dvě domácí výhry stvrdili vítězstvím 2:1 v Ostravě. Západočeši přitom nastoupili bez dvou ze tří nejproduktivnějších hráčů, zraněných Ondřeje Beránka a Nicholase Jonese.
Předkolo play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Vítkovice Ridera - HC...

Předkolo play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary. | foto: ČTK

Zleva Roberts Mamčics z Karlových Varů, Jan Šír z Vítkovic a brankář Dominik...
Předkolo play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Vítkovice Ridera - HC...
Trenér Václav Varaďa z Vítkovic po vyřazení svého týmu v předkole play off.
Vítkovičtí hokejisté po vyřazení z předkola.
7 fotografií

Vítkovický tým vedený Václavem Varaďou, který má na soupisce nejlepšího střelce základní části Anthonyho Nellise, se v předkole zmohl na pouhé čtyři vstřelené branky.

Jako klíčové se ukázaly speciální týmy – Vítkovičtí v posledním duelu inkasovali rozhodující branku v oslabení, tedy v činnosti, v níž byli nejhorší v základní části. A naopak jim nepomohla ani více než minutová početní výhoda v pěti proti třem, kterou hosté z Karlových Varů bez potíží ubránili.

„Byla to vyrovnaná série, obzvlášť hra pět na pět. Rozhodly speciální formace,“ potvrdil Pavel Patera, kouč Karlových Varů.

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Nečekaný hrdina Sapoušek

Za celou základní část dal dva góly. Teď, ve třetím duelu předkola play off karlovarský forvard Robin Sapoušek svůj gólový účet rázem zdvojnásobil. Dvěma parádními trefami zařídil postup Západočechů.

„Co rozhodlo? Týmová hra, obětování se jeden za druhého. Drželi jsme při sobě, neprotahovali jsme střídání, soustředili jsme se na svoji hru,“ vypočítával Sapoušek, který vyšvihl dvě výstavní trefy. Při první obral o puk slovenského reprezentanta Samuela Kňažka a parádně pověsil puk nad rameno gólmana na bližší tyči. „Byl jsem v rychlosti, tak jsem se to snažil využít i s pukem. Podařilo se to hezky,“ usmíval se karlovarský útočník, který ve třetí části rozhodl duel přesilovkovou ránou, kdy si nabruslil do slotu, neunáhlil se a puk vypálil mimo dosah brankáře Dominika Hrachoviny.

Hráči Karlových Varů se radují z vítězství ve Vítkovicích.

„Víme, co v něm máme. Když se bude víc tlačit do brány, jen mu to dodá sebedůvěru,“ chválil netradičního střelce kouč Pavel Patera.

Karlovarští přitom postrádali v sérii dva klíčové útočníky – Ondřeje Beránka a Nicholase Jonese. „Bylo to specifické, když vypadnou klíčoví hráči. O to víc se musíme semknout,“ zmínil Sapoušek.

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat

„Máme mladý tým. Pořád máme energii, mladí kluci hrají výborně. Snad nám vydrží síly,“ podotkl další karlovarský útočník Jan Bambula. „Naši junioři jasně vyhráli základní část, je za tím výborná práce realizáku. Když naskočí u nás, jsou rovnocenní soupeřům, jsou na tom bruslařsky dobře, neprohrávají osobní souboje. Udrží čas pro naše hvězdy a berou sílu soupeři,“ chválil Patera mladíky ze sestavy.

Trenér Václav Varaďa z Vítkovic po vyřazení svého týmu v předkole play off.

To Varaďa smutnil. „Závěr je trpký, musíme to spolknout. Hlavně mě mrzí výkyvy, které jsme měli během sezony. Byly zápasy, kdy jsme měli drajv, byli jsme nebezpeční a taky produktivní. Vyhráli jsme dva, ale další čtyři jsme prohráli. Scházela nám vyrovnanost, proto jsme skončili na 70 bodech,“ vysvětloval trenér Vítkovic.

„Hráče jsme pořád nabádali, aby neustále stříleli, měli soupeře v sevření, jenže jsme se ani v téhle sérii nedostávali do předbrankového prostoru. Průběhem to sice byly tři vyrovnané zápasy, ale výsledkově se to nepodařilo. To nás mrzí a je to ponaučení do příští sezony.“

