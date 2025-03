Hradecký mečbol vystřelil Jergl: Chtěl jsem to propálit jako Gulaš v televizi

A může slavit postup, ačkoliv první dvě utkání série nezvládl. „Prohrávali jsme 0:2, teď vedeme 3:2, pro nás psychická vzpruha. Zbývá poslední krok, bývá ale nejtěžší,“ uvedl Jergl.

Ten třetí jste vítěznou trefou zařídil vy na konci jedné z přesilových her, kdy jste tvrdou střelou na brankáře Furcha vyzrál. Proč toto řešení?

Protože jsem viděl, že Filip Pavlík je připravený blokovat hlavně přihrávku, ale i střelu. Rozhodl jsem se to vzít na sebe a propálit to na Milana Gulaše. Tak jsem to viděl v televizi, inspiroval jsem se tím a vyšlo to.

Hráli jste dost přesilovek. Proč vám jich soupeř podle vás tolik nabídl?

Nabídl a pak nezbývá, než je proměnit. (smích) Je to ale o tom, že my hrajeme rychlý hokej, oni občas nestíhají a faulují. Pro nás jen dobře.

Na konci zápasu jste seděl na trestné lavici za to, že Hradec hrál v šesti. Trpěl jste moc?

Ani nevím, jak to vzniklo. Říkal jsem ale trenérovi, že když budu na trestné sedět já, tak oni gól nedají. A nedali.

Puk letí do boleslavské branky po střele hradeckého kapitána Tomáše Pavelky.

Naučili už jste se překonávat pevnou boleslavskou defenzivu?

Těžké to stále je, ale řekli jsme si k tomu něco, něco jsme změnili a bylo to trochu lepší. Na druhé straně oni nejsou slabým týmem, zareagovali na to. Je to stále stejná písnička, stejný hokej a vždycky je to o jednom gólu. Jsme rádi, že jsme to tentokrát ubojovali.

Za obranou navíc chytá výborný Dominik Furch.

Musíme hodně stát před jeho brankou, protože to, co vidí, pochytá.

Pro vás byl gól na 3:2 prvním v letošním play off. Velká úleva?

Asi ano, ale nijak jsem si to do hlavy nedával. Tohle není v play off důležité.

Stejnou premiérovou radost v play off prožil i Dávid Mudrák, u něj to byl dokonce první gól v dresu Hradce.

Moc mu to přejeme a je jedno, jestli tam brankář byl, nebo nebyl. Určitě z něj spadla deka a teď už bude střílet góly jak na běžícím pásu.