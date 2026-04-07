Olympionik a jednička bodování. Odchody, které mohou hokejovou Olomouc bolet

Přicházel tak trochu jako neznámá. Ale manažer Olomouce Erik Fürst opět potvrdil, že má na hráče zkrátka čich. Sedmadvacetiletý Lotyš Krastenbergs přišel do Olomouce loni v létě ze slovenských Michalovců, kde za 56 zápasů stihl hned 51 bodů (31 + 20). „Jenže česká liga je o dost kvalitnější než slovenská,“ měl jasno křídelník.
I tak se etabloval zdárně, v premiérové sezoně v české extralize totiž stihl 24 bodů (11 + 13), což jej zařadila na třetí místo v tabulce olomoucké produktivity.
S Lotyšskem se také představil na olympijských hrách, kde zaujal možná víc než v Olomouci. Držel krok s hráči z NHL, prosadil se proti výběru Spojených států. „Lotyši by potřebovali více hráčů, jako je on,“ napsal následně server Dailyfaceoff.
„Věděli jsme, že má ofenzivní vlohy, že je šikovný, než přišel, dal hodně gólů. Hlavním cílem pro nás i něj bylo, aby do týmu dobře zapadl, aby podával takové výkony, které mu vynesou nominaci do národního týmu. To se podařilo, zahrál si i na olympiádě. Pro něj skvělé. Velký bonus pro Olomouc, že tady takový hráč mohl být. Měl i pár možností na to, aby dal víc gólů, ale i tak tady odvedl velký kus práce,“ hodnotil dnes už bývalý trenér Olomouce Róbert Petrovický.
Není ale tajemstvím, že trenéři nebyli úplně spokojeni s Krastenbergsovou hrou do defenzivy. Nejen proto se nakonec vedení olomoucké klubu s Krastenbergsem na nové smlouvě nedohodlo. Přínosem pro tým ale určitě byl.
Vydařený trejd Fridrich
Dnes 25letý útočník se do Olomouce přesunul v létě 2024, když opačným směrem putoval Jan Bambula. Mora se ukázala být vítězem trejdu, neboť zatímco Fridrich patřil ve dvou sezonách k nejlepším hráčům Olomouce, Bambula byl následně vyměněn do Karlových Varů.
Ale zpět k Fridrichovi.
Třebaže v jeho první sezoně skončila Olomouc v baráži, Fridrich vynikal. V základní části nasbíral 32 bodů (13 + 19) a v kanadském bodování byl po Kuncovi druhý nejlepší Olomoučan. V baráži pak přidal další čtyři důležité body (2 + 2).
V uplynulé sezoně byl pak celkově se 33 body (21 + 12) nejproduktivnějším hráčem Mory. I proto ho čeká nová kariérní výzva. A i proto půjde pro Olomouc o citelnou ztrátu, 69 bodů za dvě sezony není samozřejmost.
„Ve Vítkovicích jsem měl dvě sezony po sobě víc než deset zápasů bez bodu. Pak vás smích rychle přechází,“ komentoval Fridrich před časem svůj kariérní progres. Díky němu si i z dresu Olomouce vysloužil také nominace do národního týmu.
A tak se teď fanoušci Mory zajímají, kdo úderné duo nahradí.