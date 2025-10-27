Tipsport extraliga 2025/26

Když se daří, tak se neustupuje. Třinec je v laufu: Bereme to s pokorou

Jiří Seidl
  10:38
Jen ve dvou zápasech z dosavadních 17 hokejoví Oceláři Třinec nebodovali. V neděli po šesti tříbodových extraligových výhrách zvítězili v Plzni 2:1 na nájezdy. „Pracujeme, děláme věci, jak si řekneme, jsme poctiví a máme v kabině skvělou partu. Mazi chytá skvěle, tak nějak se vzájemně doplňujeme. Vždycky to někdo zatáhne a vezme na sebe a od toho se to odvíjí,“ řekl třinecký kapitán Martin Růžička.
Třinecký gólman Mazanec sleduje závar před jeho svatyní.

Třinecký gólman Mazanec sleduje závar před jeho svatyní.

Plzeňský gólman Malík se snaží ukrýt kotouč před dotírajcím Kurovským.
Třinecký Kovařčík ujíždí plzeňskému Schleissovi.
Plzeňský gólman Malík pouští za svá záda střelu třineckého Hudáčka
Hokejisté Třnce se radují z gólu do sítě Plzně.
Ale raději to nezakřiknout, že? „Přesně tak. Jdeme zápas od zápasu, snažíme se být pokorní,“ usmál se Růžička.

„Máme srovnané hlavy, to je důležité,“ komentoval skvělý start do extraligy třinecký trenér Zdeněk Moták. Připomněl, že i na začátku soutěže bodovali, ale nehráli moc dobře.

„Vždy jsme však výsledek překlopili na naši stranu. Nedělal bych z toho nějaký závěr. Pracujeme poctivě, na tréninku i mimo led, v posilovně, na rehabilitaci, regenerujeme, myslím tím i dobrou stravu a dostatek odpočinku, protože jezdíme nahoru dolů po republice. To je dřina jako blázen. V kádru je ale spousta chytrých hráčů, kteří mají srovnanou hlavu, a nedopustí, aby došlo k nějaké hloupé euforii, abychom se vznášeli.“

Pardubice padly v Olomouci. Liberec otočil utkání s Kometou, Kladno prožilo kolaps

Opravdu nehrozí nějaká euforie?

„Tak euforie... Sebevědomí nám pomáhá. Vážíme si toho, kde jsme a naše nynější postavení bereme s velkou pokorou,“ komentoval Růžička vedení v soutěži.

Oceláři válejí, byť jim chybí dlouhodobě zraněný útočník Marko Daňo. Za to se jim do sestavy před šesti koly vrátil Petr Sikora.

„Jsem rád, že jsem mohl do toho rozjetého vlaku naskočit a kluci mi to usnadnili tím, že předvádějí tak výborné výkony,“ libuje si Sikora.

Podle něj je úspěch v dobře nastavených hlavách, ale i v tom, jak je mužstvo poskládané. „Vyhovíme si, hrajeme týmově,“ dodal.

Hokejisté Třnce se radují z gólu do sítě Plzně.

Přesto, nepřišla forma příliš brzo? „To si povíme na konci sezony,“ usmál se brankář Marek Mazanec.

„Kvůli tomu, že se nám daří, nebudeme ustupovat z nastoupené cesty, naopak budeme pracovat dál,“ uvedl trenér Moták. „Sezona je dlouhá, těžká a bude mít v únoru vzhledem k olympiádě velkou pauzu. Před ní, nebo i po ní se může stát cokoliv, takže se budeme pořád snažit připravovat, jak nejlépe umíme.“

Růžička načal devátou stovku kanadských bodů

Ke všemu Martin Růžička překonal další milník. V pátečním domácím střetnutí s Mladou Boleslaví (2:1) nahrával na vítězný gól Petru Sikorovi, čímž si připsal 800. kanadský bod v extralize. A v neděli rozjel devátou stovku bodů, když v Plzni jako jediný uspěl v nájezdech.

Gól o pysk těsně před koncem Mazance mrzel. Třinec podle něj hrál fenomenálně

„Je to pěkné číslo, moc si toho vážím, ale určitě to není jen moje práce. Za tím stojí spousta spoluhráčů, trenérů a lidí okolo,“ uvedl Růžička, který už dávno překonal klubové rekordy Richarda Krále.

„To muselo časem přijít. Martin hraje v Třinci spoustu let, odehrál asi i daleko více zápasů než já. Měl sezony, v nichž nasbíral třeba i osmdesát bodů...“ řekl Richard Král.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 17 11 3 1 2 53:33 40
2. HC Kometa BrnoKometa 18 10 0 2 6 50:47 32
3. HC Dynamo PardubicePardubice 18 8 2 2 6 52:42 30
4. HC OlomoucOlomouc 18 9 1 1 7 44:44 30
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 18 9 1 0 8 54:45 29
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 17 8 1 3 5 36:30 29
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 18 7 3 2 6 53:48 29
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 18 9 0 2 7 44:43 29
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 18 8 1 1 8 44:46 27
10. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 17 6 4 0 7 45:41 26
11. HC Sparta PrahaSparta 19 7 2 1 9 53:51 26
12. Rytíři KladnoKladno 18 5 1 3 8 39:51 20
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 18 5 0 1 11 32:45 16
14. HC Verva LitvínovLitvínov 18 2 1 1 14 29:62 9
