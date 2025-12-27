Velká změna v Třinci. Tým přebírá Žabka, Moták oznámil rezignaci: Je to férové

„Za výsledky a výkony mužstva jsem převzal osobní odpovědnost. Myslím si, že je férové vůči majitelům, vedení, realizačnímu týmu, hráčům a v neposlední řadě fanouškům, postavit se k této situaci čelem. Děkuji všem,“ uvedl Moták pro klubový web.
Sportovní ředitel Jan Peterek přiznal, že šlo o nelehké loučení. Také kvůli tomu, jakou stopu odcházející kouč v Třinci zanechal.
🔚 Po třech a půl sezonách se s naším klubem loučí trenér Zdeněk Moták. Vedení klubu v sobotu přijalo jeho rezignaci.— HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) December 27, 2025
Díky za všechno, kouči 🤝 pic.twitter.com/3jgNnqIgKQ
„Zdeňka jsme měli a pořád máme všichni moc rádi, je to skvělý člověk. Jeho rezignaci bylo strašně těžké přijmout. Mrzí mě, že jsme do aktuálního bodu vůbec dospěli. Ze sportovního hlediska ale cítíme, že tým impuls potřebuje a my musíme myslet na budoucnost.“
Do nedělního utkání proti Kladnu hráče povede Žabka. A aby byl zásah do chodu týmu co nejmenší, na střídačce zůstává i druhý asistent Jiří Raszka.
„Musíme se zvednout. Budeme s Jirkou společně pokračovat a dělat maximum, aby se to povedlo co nejdřív,“ prohlásil odhodlaně Žabka.
Moták se loučí po více než třech a půl letech. Po velmi zdařilém období ověnčeném dvěma tituly, kterými Oceláři pod jeho vedením navázali na Varaďovu éru.
Napadlo by vás ještě před dvěma měsíci, že může dojít k něčemu takovému? Asi těžko. Nejde jen o všeobecnou trpělivost vedení, v tu dobu nebyl k jakékoliv změně sebemenší důvod.
Třinec na rozdíl od ostatních favoritů neklopýtal a držel se v čele tabulky. Počínal si s velkým přehledem, pyšnil se skvělou bilancí patnácti výher z úvodních devatenácti utkání.
Zase připomínal to obávané mužstvo, ze kterého měl zbytek extraligy v předchozích sezonách respekt. Jenže...
Pak přišel až nečekaně výrazný herní i výsledkový výpadek. Rekordní série sedmi porážek v řadě, vůbec první v české nejvyšší v klubové historii.
Na přelomu listopadu a prosince se sice dostavilo mírné zlepšení, ale k ideálu je pořád daleko. Třinec ve vyrovnaném pořadí spadl na sedmou příčku, v pátek ztratil nadějně rozjetý duel v Pardubicích (3:5).
„Domácí potvrdili kvalitu, byli celou dobu lepší, o čemž svědčí počet střel na branku (52:18). My drželi kvalitní výsledek jen do našich oslabení, soupeř hraje přesilovky velice dobře, těžko se to brání,“ hodnotil Moták porážku na své poslední tiskové konferenci v pozici kouče Ocelářů.
Když přicházel v květnu 2022, měl před sebou zdánlivě nemožný úkol. Navázat na extrémně úspěšného předchůdce Varaďu, jednoho z hlavních strůjců mistrovského hattricku.
Jedenašedesátiletý kouč, který v minulosti vedl Olomouc a dělal asistenta ve Vítkovicích či na Spartě, ale obstál. Do sbírky trofejí přidal další dva poháry pro extraligového šampiona.
Zvládl ustát i těžké chvíle. Hned v první sezoně po nástupu do funkce fanoušci žádali jeho odvolání i během zápasů, otázkám ohledně rezignace musel čelit i loni na podzim.
Vytrval, po jarním čtvrtfinálovém vyřazení od Sparty a konci třinecké nadvlády věřil, že v novém ročníku může Oceláře dovést k dalšímu úspěchu.
Nakonec se obě strany rozchází.