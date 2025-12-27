Tipsport extraliga 2025/26

Velká změna v Třinci. Tým přebírá Žabka, Moták oznámil rezignaci: Je to férové

  15:09aktualizováno  15:40
Ke změně na střídačce nesahají často. Trenéry jsou ochotní podržet i ve svízelných chvílích, které by na jiných extraligových adresách skončily vyhazovem. Kdo ví, jak se v Třinci plánovali postavit k aktuální situaci. Zdeněk Moták je ale v rozhodování předběhl a sám rezignoval, tým přebírá jeho dosavadní asistent Boris Žabka.


Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga, školní zápas. Zdeněk Moták, trenér Třince, za ním asistent Jiří Raszka. | foto: Petr Bílek, MF DNES


„Jedem! Jedem!“ povzbuzuje třinecký trenér Zdeněk Moták hráče na tréninku.
Třinecký trenér Zdeněk Moták ukazuje hráčům, co po nich chce.
Trenér Zdeněk Moták instruuje třinecké hráče na střídačce.
„Za výsledky a výkony mužstva jsem převzal osobní odpovědnost. Myslím si, že je férové vůči majitelům, vedení, realizačnímu týmu, hráčům a v neposlední řadě fanouškům, postavit se k této situaci čelem. Děkuji všem,“ uvedl Moták pro klubový web.

Sportovní ředitel Jan Peterek přiznal, že šlo o nelehké loučení. Také kvůli tomu, jakou stopu odcházející kouč v Třinci zanechal.

„Zdeňka jsme měli a pořád máme všichni moc rádi, je to skvělý člověk. Jeho rezignaci bylo strašně těžké přijmout. Mrzí mě, že jsme do aktuálního bodu vůbec dospěli. Ze sportovního hlediska ale cítíme, že tým impuls potřebuje a my musíme myslet na budoucnost.“

Do nedělního utkání proti Kladnu hráče povede Žabka. A aby byl zásah do chodu týmu co nejmenší, na střídačce zůstává i druhý asistent Jiří Raszka.

„Musíme se zvednout. Budeme s Jirkou společně pokračovat a dělat maximum, aby se to povedlo co nejdřív,“ prohlásil odhodlaně Žabka.

Moták se loučí po více než třech a půl letech. Po velmi zdařilém období ověnčeném dvěma tituly, kterými Oceláři pod jeho vedením navázali na Varaďovu éru.

Zvedne se Třinec po rezignaci kouče Zdeňka Motáka?

Napadlo by vás ještě před dvěma měsíci, že může dojít k něčemu takovému? Asi těžko. Nejde jen o všeobecnou trpělivost vedení, v tu dobu nebyl k jakékoliv změně sebemenší důvod.

Třinec na rozdíl od ostatních favoritů neklopýtal a držel se v čele tabulky. Počínal si s velkým přehledem, pyšnil se skvělou bilancí patnácti výher z úvodních devatenácti utkání.

Zase připomínal to obávané mužstvo, ze kterého měl zbytek extraligy v předchozích sezonách respekt. Jenže...

Třinecký trenér Zdeněk Moták.

Pak přišel až nečekaně výrazný herní i výsledkový výpadek. Rekordní série sedmi porážek v řadě, vůbec první v české nejvyšší v klubové historii.

Na přelomu listopadu a prosince se sice dostavilo mírné zlepšení, ale k ideálu je pořád daleko. Třinec ve vyrovnaném pořadí spadl na sedmou příčku, v pátek ztratil nadějně rozjetý duel v Pardubicích (3:5).

„Domácí potvrdili kvalitu, byli celou dobu lepší, o čemž svědčí počet střel na branku (52:18). My drželi kvalitní výsledek jen do našich oslabení, soupeř hraje přesilovky velice dobře, těžko se to brání,“ hodnotil Moták porážku na své poslední tiskové konferenci v pozici kouče Ocelářů.

Třinecký kouč Zdeněk Moták s pohárem pro vítěze extraligy.

Když přicházel v květnu 2022, měl před sebou zdánlivě nemožný úkol. Navázat na extrémně úspěšného předchůdce Varaďu, jednoho z hlavních strůjců mistrovského hattricku.

Jedenašedesátiletý kouč, který v minulosti vedl Olomouc a dělal asistenta ve Vítkovicích či na Spartě, ale obstál. Do sbírky trofejí přidal další dva poháry pro extraligového šampiona.

Zvládl ustát i těžké chvíle. Hned v první sezoně po nástupu do funkce fanoušci žádali jeho odvolání i během zápasů, otázkám ohledně rezignace musel čelit i loni na podzim.

Vytrval, po jarním čtvrtfinálovém vyřazení od Sparty a konci třinecké nadvlády věřil, že v novém ročníku může Oceláře dovést k dalšímu úspěchu.

Nakonec se obě strany rozchází.

35. kolo

36. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 33 18 2 4 9 104:76 62
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 33 18 1 2 12 83:81 58
3. HC Sparta PrahaSparta 35 16 4 1 14 108:88 57
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 34 15 5 1 13 91:80 56
5. HC Vítkovice RideraVítkovice 36 16 3 2 15 98:99 56
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 34 14 3 6 11 85:67 54
7. HC Oceláři TřinecTřinec 34 15 4 1 14 100:87 54
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 34 16 0 5 13 87:83 53
9. HC Kometa BrnoKometa 33 15 2 4 12 90:87 53
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 34 13 5 2 14 93:91 51
11. HC OlomoucOlomouc 35 14 3 2 16 80:100 50
12. Rytíři KladnoKladno 34 9 3 5 17 77:99 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 33 10 3 2 18 63:88 38
14. HC Verva LitvínovLitvínov 34 9 2 3 20 72:105 34
