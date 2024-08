Trenér Moták: Není to tak, že Addamo přišel nahradit Voženílka. To nejde

Hokejoví Oceláři Třinec se už naplno na ledě chystají na příští sezonu. Do extraligy mistrů světa půjdou jako pětinásobní šampioni.

Bude to jiné?

„Určitě...“ řekl třinecký trenér Zdeněk Moták. „Všechna mužstva zase posílila včetně největších favoritů, což jsou Pardubice a Sparta, ti posílili extrémně.“

A co Oceláři?

„My jsme se na přestupovém trhu také snažili nějakou pozici vydobýt, a to se nám snad podařilo. Vždycky ale může vyskočit nějaký černý kůň, který zamíchá pořadím. Pro nás je důležité odehrát kvalitně Champions League a dobře vstoupit do soutěže.“

Třinečtí rozjedou Ligu mistrů 6. září v Lausanne a extraligu 18. září v Praze se Spartou.

„Bohužel do nové sezony vstoupíme bez zraněných hráčů ještě z minulé sezony. Je to pro nás deficit, ale doufám, že se s ním popereme. A taky doufám, že se nám marody podaří co nejrychleji do sestavy vrátit,“ uvedl Moták.

Individuálně zatím trénují obránce Jakub Jeřábek a útočníci Andrej Nestrašil a Martin Růžička

„Jsou v péči lékařů a fyzioterapeutů. Každý z nich je v jiné fázi rekonvalescence. O jejich startech rozhodne lékař a jejich vlastní pocit, do ničeho je nebudeme nutit,“ upozornil Zdeněk Moták.

„Ještě je brzy na to spekulovat, kdy bych se mohl vrátit,“ řekl Jakub Jeřábek, jenž v závěru základní části minulého ročníku extraligy měl otevřenou zlomeninu holenní a lýtkové kosti. „Jdu týden po týdnu a uvidíme. Nechci dělat žádné ukvapené závěry.“

Někdejší reprezentační obránce Marek Malík se k extraligovému třineckému týmu vrací v roli asistenta.

Podotkl, že si s odborníky nastavili plán rehabilitace. „Takové věci jsou strašně individuální. Hojení jde ale dobře.“

Po minulé sezoně odešli obránci Adam Polášek do Litvínova a Petr Šenkeřík do Kladna a útočníci Adam Helewka do Bolzana, Miroslav Holinka do Edmontonu Oil Kings (WHL) a Daniel Voženílek do Zugu.

Zastoupit by je měli obránci Bohumil Jank z Hradce Králové a útočníci Justin Addamo z Wheeling Nailers (ECHL) a Michal Teplý z Rockford IceHogs (AHL).

„Bobby Jank je známý v celé extralize,“ uvedl kouč. „Doufám, že nám přinese zase trochu nasazení, dravosti a říznosti. Michal Teplý je šikovný, dobrý s kotoučem a dobrou koncovkou. Justin je asi neznámý, ale fyzicky vybavený.“ Dodal, že všichni přišli velmi kondičně připraveni.

Třinečtí jako posilu uvádějí i obránce Marka Hrbase, jenž ale přišel především do prvoligového partnerského Frýdku-Místku.

„Ano, primárně je ve Frýdku-Místku, ale je tady s námi, protože ho potřebujeme poznat. Ve frýdecko-místeckém týmu jsou hráči, s nimiž můžeme počítat pro áčko, třeba i Havránek a Haman, které už známe. Potřebujeme se podívat v tréninku i na Hrbyho, potřebujeme, aby se seznámil s hráči i s organizací. Proto je tady.“

Nejcitelněji by Třineckým měl chybět útočník Daniel Voženílek.

Útočník Michal Teplý (druhý zleva) se na tréninku snaží protlačit přes obránce Bohumila Janka.

Kdo ho nahradí?

„On si svou pozici vydobyl svým pohybem, v tom je nezapomenutelný,“ odpověděl Zdeněk Moták. „Říct někomu, že teď bude hrát jako on, nelze. To je nemožné.“

A mohl by se mu přiblížit Justin Addamo?

„Typologicky jsou si jen lehce podobní. Justina máme na ledě v Třinci druhý týden, musíme s ním pracovat, dostat ho do taktických věcí, vysvětlit mu, co od něj čekáme. Prvoplánově to určitě není tak, že přišel nahradit Vožucha.“

Justin Addamo hrál od roku 2017 nižší soutěže v zámoří. Letos se s národním celkem Francie představil na mistrovství světa v Ostravě.

Francouzská posila třineckých Ocelářů útočník Justin Addamo.

„Jeho příchod vzešel z toho, že máme zraněné Nestyho a Růžu a je pravda, že také potřebujeme nahradit Vožucha,“ připustil Moták. „Justin je silný a dravý útočník, ale taky se do toho musí dostat. Přechod z Ameriky do naší ligy je těžký. Pamatuju si spoustu hráčů, kteří zvládli později, a jednotky, které rychle. Bude to složitější a my se budeme snažit mu co nejvíce pomoct.“

Bude Ocelářům stačit oživit mužstvo čtyřmi hráči?

„Přes léto z ní vždycky někdo vyskočí a přijdou kluci, kteří na ně zkusí navázat. Tým se sice mění, ale kostra zůstává a je dobře nastavená,“ řekl trenér Moták. „Přivedli jsme i mladší hráče, kteří nám přinesou novou krev a nový pohled na hokej.“

Po odchodu Vladimíra Országha a Aleše Krátošky má Zdeněk Moták i nové asistenty – Marka Malíka, který povýšil po úspěších s třineckým dorostem, a Jiřího Raszku, který se do klubu vrátil z Havířova.

„S Vladem (Országhem) byla spolupráce kvalitní, dvě vítězství v lize to potvrzují. Teď mám k sobě nové kluky, kteří chod organizace dobře znají,“ řekl Moták. „Marek se bude více starat o obránce a my s Jirkou více o útočníky, ale rozhodně to nemáme rozdělené striktně. S Vladem jsme řešili všechny věci spolu a tak to zůstane i teď včetně oslabení a přesilových her.“