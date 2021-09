Sestava si pořád sedá, přesto Třinec vede hokejovou extraligu

„Postavení v tabulce se s přibývajícími zápasy stává stále více a více důležité,“ uvedl třinecký útočník Andrej Nestrašil. „Všechny týmy jsou bodově pořád ještě blízko u sebe, ale mít dobrý start je potřebné. Pro to, abychom byli co nejvýše, děláme maximum. Navíc když jste nahoře, je to dobré i pro celkový pocit v kabině.“

Nestrašil zahájil sezonu v prvním útoku s Petrem Vránou a Martinem Růžičkou. Od čtvrtého kola ho však trenéři prohodili s Markem Daněm z druhé řady. Nestrašil tak nyní nastupuje s bratry Ondřejem a Michalem Kovařčíkovými.

„Nemáme si nač stěžovat,“ usmál se Ondřej Kovařčík. „Andrej je špičkový hráč. Vedle něj můžeme jen sbírat další zkušenosti. Má přehled, dobrou střelu, je to komplexní hokejista. S takovým je radost hrát.“

Asistent trenéra Marek Zadina změnu v sestavě nerozebíral. „Mužstvo si sedá, výkony hráčů se zvedly. Pořád je to však začátek sezony, takže uvidíme, jak sestava bude postupně vypadat,“ uvedl.

Vítkovice mají před sebou ještě tři duely venku, než se budou moci vrátit do své Ostravar Arény, kde bylo mistrovství Evropy volejbalistů a nyní tenisový turnaj žen. V pátek od 17.30 hrají v Mladé Boleslavi. Doma poprvé nastoupí 8. října od 17.30 proti Litvínovou.