Jankova říznost, Teplého šikovnost... Třinečtí se sžívají s posilami

V Třinci je velký prostor se posouvat, říká Teplý Třiadvacetiletý odchovanec Havlíčkova Brodu Michal Teplý se po necelých čtyřech letech v zámoří, v týmu Rockford IceHogs hrajícím AHL, rozhodl pro angažmá v týmu Ocelářů Třinec. „Byla to asi nejlepší nabídka,“ přiznal útočník, který už okusil extraligu v Liberci a Mladé Boleslavi. „Třinec jsem si vybral i kvůli tomu, jak se tady hraje a co mají za sebou. Je tady velká konkurence a prostor se posouvat.“ Měl jste nabídky i mimo Česko?

Něco ze Skandinávie, ale nedávalo to takový smysl jako Třinec. V roce 2019 vás draftovali Chicago Blackhawks. Proč vám to zatím s NHL nevyšlo?

Asi jsem nebyl dost dobrý, jednoduchá odpověď. Těch věcí je tam asi více. Ne nadarmo se říká, že se musí všechno sejít a musíte mít štěstí, ale prostě to nevyšlo. Mělo by vás angažmá v Třinci posunout třeba i k NHL?

Takhle nějak tiše uvažuju, že by to mohlo dopadnout. Ale asi to je ještě dlouhá cesta, abych se jednou eventuálně do zámoří vrátil. Třinec má pět titulů za sebou. Stihl jste už v kabině něco nasát?

Jsem tady asi tři týdny, první dva byly rozjezdové. Zatím jsem toho, abych se přiznal, tolik nenasál. Ale věřím, že jak se budeme blížit k začátku sezony a ostrým zápasům, tak budu koukat. Znal jste některé třinecké hráče?

V Liberci jsem chvilku hrál s Liborem Hudáčkem a v Mladé Boleslavi jsem se mihnul s Davidem Ciencialou. Jinak nikoho. Takže první dny jsou takové okoukávací. Chce to trochu čas. Bude Liberec pro vás v lize nejspeciálnějším soupeřem?

Asi ne. Já to už ani nijak neprožívám. Tady bude asi každý zápas těžký, zřejmě nebudu úplně rozlišovat, proti komu jdeme.