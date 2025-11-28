Tipsport extraliga 2025/26

Třinečtí si oddechli, děsivou sérii bez bodu utnuli: Potřebovali jsme jakoukoliv výhru

Jiří Seidl
  21:27
Po 26 dnech, po pěti zápasech venku, se hokejisté Třince vrátili domů. A vítězně. Ve 27. extraligovém kole porazili Olomouc 5:2. Ukončili tak svou nejhorší sérii za 31 sezon mezi elitou, kdy v sedmi duelech za sebou nezískali ani bod.

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga, školní zápas. Vladimír Dravecký z Třince slaví gól ze střídačky. | foto: Petr Bílek, MF DNES

„Obrovsky jsme si oddechli. Ani tentokrát to ještě nebylo stoprocentní, ale už jsme potřebovali jakoukoliv výhru,“ prohlásil třinecký útočník Patrik Hrehorčák, který k vítězství přispěl gólem.

Trefil se po 19 zápasech, přesně po tolika, jaké číslo nosí na dresu...

„Konečně. Spadlo to i ze mě, protože už i sám na sebe jsem vyvíjel tlak,“ přiznal Hrehorčák. „Když se nám dařilo a nedával jsem góly, tak mi to vůbec nevadilo, ale teď jsem chtěl pomoci týmu, teď jsme každou trefu potřebovali mnohem více.“

Musíme si každý sáhnout do svědomí. Třinec podle Daňa spasí jednoduchost

Hrehorčák se prosadil po parádní přihrávce Miloše Romana a následném úniku, který zakončil blafákem. „Říkal jsem si: Už nestřílej. Protože tak jsem zakončoval asi dvacet minulých nájezdů a nic z toho nebylo,“ připomněl.

„Věděl jsem, že střelou gól nedám, tak jsem zkusil něco jiného. Kdybych po těch devatenácti zápasech nedal gól ani dneska... Nevím.“

Výhra 5:2 vypadá snadno, jenže Olomoučtí v první třetině vyrovnali na 1:1 a v 51. minutě po druhém gólu Ondřeje Matýse snížili na 2:3.

Třinecký útočník David Cienciala se raduje z gólu.

„Ani v tu chvíli jsem nepochyboval, že bychom vedení ztratili. A myslím, že nikdo z nás. Za výhrou jsme si šli od začátku,“ prohlásil David Cienciala.

Zkušený třinecký útočník mužstvo uklidnil, když v 57. minutě zvýšil na 4:2. Byl to rozhodující gól.

„Jo, pomohl nám,“ usmál se Cienciala. „Byl to závěr přesilovky, Michal (Kovařčík) mi parádně nahrál a snažil jsem se vystřelit. Naštěstí jsem se trefil, kam jsem chtěl.“ K pravé tyči.

Třinečtí hokejisté se radují z gólu.

„Využít přesilovku se nám podařilo v pravý moment, ale důležitá byla také ubráněná oslabení,“ upozornil třinecký asistent trenéra Jiří Raszka. „Vítězství bylo postavené na poctivé týmové práci, což nám v předchozích zápasech chybělo.“

Třineckým pomohl i návrat do vlastní haly.

„V krizi, v jaké jsme byli, nám velmi pomohlo, že jsme byli doma před našimi diváky,“ potvrdil Hrehorčák. „Všichni jsme však šli do toho zápasu naplno a podle toho to vypadalo.“

Ostatní nám závidí. Hudáček hubaté fandy vítá a tvrdí: Třinec má úplně jiné grády

Cienciala dodal, že domácí prostředí vždycky pomůže. „A to jsme potvrdili. Hráli jsme dobře, lidi fandili a přesně to jsme potřebovali,“ uvedl. „Teď máme doma další čtyři zápasy do reprezentační pauzy a v nich potřebujeme posbírat co nejvíce bodů. Půjdeme si za tím.“

Třinecké zvedly i změny v sestavě, kdy trenéři do útoku k Romanovi a Hrehorčákovi postavili talentovaného mladíka Matěje Kubiesu.

„Třetí útok měl energii, dal gól, vytvořil si spoustu dalších šancí. To složení v tomto zápase vypadalo dobře,“ konstatoval Jiří Raszka. „Po sedmi prohrách hledáte, mícháte sestavou. Nyní si to sedlo a všechny čtyři formace si byly schopné vytvořit tlak a zároveň hrály dobře i v obranné pásmu.“

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 29 13 4 1 11 87:72 48
2. HC Dynamo PardubicePardubice 26 13 2 3 8 79:58 46
3. HC Oceláři TřinecTřinec 26 13 3 1 9 78:65 46
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 26 12 3 3 8 69:50 45
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 27 13 0 5 9 68:64 44
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 26 11 4 1 10 68:56 42
7. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 27 11 3 2 11 78:74 41
8. HC Kometa BrnoKometa 26 12 1 3 10 71:71 41
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 27 11 3 2 11 70:77 41
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 26 12 1 2 11 65:69 40
11. HC OlomoucOlomouc 27 11 1 2 13 57:74 37
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 27 9 3 2 13 53:64 35
13. Rytíři KladnoKladno 27 8 3 4 12 68:81 34
14. HC Verva LitvínovLitvínov 27 5 2 2 18 51:87 21
