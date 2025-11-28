Třinečtí si oddechli, děsivou sérii bez bodu utnuli: Potřebovali jsme jakoukoliv výhru

„Obrovsky jsme si oddechli. Ani tentokrát to ještě nebylo stoprocentní, ale už jsme potřebovali jakoukoliv výhru,“ prohlásil třinecký útočník Patrik Hrehorčák, který k vítězství přispěl gólem.
Trefil se po 19 zápasech, přesně po tolika, jaké číslo nosí na dresu...
„Konečně. Spadlo to i ze mě, protože už i sám na sebe jsem vyvíjel tlak,“ přiznal Hrehorčák. „Když se nám dařilo a nedával jsem góly, tak mi to vůbec nevadilo, ale teď jsem chtěl pomoci týmu, teď jsme každou trefu potřebovali mnohem více.“
|
Musíme si každý sáhnout do svědomí. Třinec podle Daňa spasí jednoduchost
Hrehorčák se prosadil po parádní přihrávce Miloše Romana a následném úniku, který zakončil blafákem. „Říkal jsem si: Už nestřílej. Protože tak jsem zakončoval asi dvacet minulých nájezdů a nic z toho nebylo,“ připomněl.
„Věděl jsem, že střelou gól nedám, tak jsem zkusil něco jiného. Kdybych po těch devatenácti zápasech nedal gól ani dneska... Nevím.“
Výhra 5:2 vypadá snadno, jenže Olomoučtí v první třetině vyrovnali na 1:1 a v 51. minutě po druhém gólu Ondřeje Matýse snížili na 2:3.
„Ani v tu chvíli jsem nepochyboval, že bychom vedení ztratili. A myslím, že nikdo z nás. Za výhrou jsme si šli od začátku,“ prohlásil David Cienciala.
Zkušený třinecký útočník mužstvo uklidnil, když v 57. minutě zvýšil na 4:2. Byl to rozhodující gól.
„Jo, pomohl nám,“ usmál se Cienciala. „Byl to závěr přesilovky, Michal (Kovařčík) mi parádně nahrál a snažil jsem se vystřelit. Naštěstí jsem se trefil, kam jsem chtěl.“ K pravé tyči.
„Využít přesilovku se nám podařilo v pravý moment, ale důležitá byla také ubráněná oslabení,“ upozornil třinecký asistent trenéra Jiří Raszka. „Vítězství bylo postavené na poctivé týmové práci, což nám v předchozích zápasech chybělo.“
Třineckým pomohl i návrat do vlastní haly.
„V krizi, v jaké jsme byli, nám velmi pomohlo, že jsme byli doma před našimi diváky,“ potvrdil Hrehorčák. „Všichni jsme však šli do toho zápasu naplno a podle toho to vypadalo.“
|
Ostatní nám závidí. Hudáček hubaté fandy vítá a tvrdí: Třinec má úplně jiné grády
Cienciala dodal, že domácí prostředí vždycky pomůže. „A to jsme potvrdili. Hráli jsme dobře, lidi fandili a přesně to jsme potřebovali,“ uvedl. „Teď máme doma další čtyři zápasy do reprezentační pauzy a v nich potřebujeme posbírat co nejvíce bodů. Půjdeme si za tím.“
Třinecké zvedly i změny v sestavě, kdy trenéři do útoku k Romanovi a Hrehorčákovi postavili talentovaného mladíka Matěje Kubiesu.
„Třetí útok měl energii, dal gól, vytvořil si spoustu dalších šancí. To složení v tomto zápase vypadalo dobře,“ konstatoval Jiří Raszka. „Po sedmi prohrách hledáte, mícháte sestavou. Nyní si to sedlo a všechny čtyři formace si byly schopné vytvořit tlak a zároveň hrály dobře i v obranné pásmu.“