Varaďa vysvětluje předčasný odchod z Třince. Kam půjdu? Ještě nevím, tvrdí

Od chvíle, co v dubnu 2017 vystřídal na postu hlavního trenéra třineckého celku Vladimíra Kýhose, slavil Varaďa téměř jen úspěchy. Klubu se silným zázemím pomohl usadit se ve špičce. V první sezoně dotáhl Oceláře do finále, v dalších dvou dohraných ročnících Slezané extraligové play off opanovali. A i v té probíhající si vedou výborně.

Jenže od léta už je zřejmě bude cepovat někdo jiný. Varaďa se rozhodl, že udělá další krok ve své trenérské kariéře a vyzkouší něco nového.

„Mé stanovisko a vizi již klub dlouhodobě zná, nejedná se proto v žádném případě o unáhlený krok, ale jen o vyústění přetrvávající situace. Nicméně jsem v posledních měsících cítil, že více energie musím spotřebovávat na přesvědčování okolí o tom, že je tato vize správná. Je to místo, kde je přesvědčení, komunikace a strategie rozvoje nastavena jinak, než jsem s ní ztotožněn já,“ vysvětluje Varaďa.

Pětačtyřicetiletý kouč popřel, že by mu už na stole ležela konkrétní nabídka. Údajně měl být v kontaktu s New Jersey Devils, podle informací iDNES.cz je však k případné dohodě stále hodně daleko. Pokud by po olympijských hrách či po mistrovství světa skončil u české reprezentace Filip Pešán, byl by Varaďa jedním z hlavních adeptů na jeho nahrazení.

„Mým snem zůstává zkusit si angažmá ve světové zahraniční soutěži. Aktuálně se však chci maximálně koncentrovat na rozdělanou práci v Třinci, kterou bychom rádi dotáhli ke třetímu mistrovskému titulu v řadě,“ vzkazuje.

Nebylo by velkým překvapením, pokud by Varaďa skutečně získal pozici v NHL. V zámoří dlouhá léta působil, anglicky se tedy domluví bez problémů a nasbíral spoustu kontaktů.

Možná důležitější otázkou spíš je, proč se rozhodl ukončit svou práci v Třinci tak nečekaně, když mu do vypršení smlouvy stále zbývá tak dlouhá doba.

„S klidným svědomím mohu říct, že jsem třineckým Ocelářům pomohl ke stabilitě a růstu. To samé chci samozřejmě po hráčích a dalších lidech kolem sebe. Bez úlev nebo bez výjimek. Mám svou vizi, jak hokej dělat, a nikdy z ní nechci uhnout,“ zdůrazňuje Varaďa.

Bývalý řízný útočník, který startoval i na dvou zlatých světových šampionátech v letech 2000 a 2005, uzavřel aktivní kariéru v třineckém dresu v roce 2014. Takřka okamžitě se posunul do role asistenta trenéra Ocelářů, poté vedl klubové juniory. V národním týmu si vyzkoušel koučování výběrů do osmnácti, devatenácti i dvaceti let, nejvýraznější úspěchy si však zatím připsal v extralize.