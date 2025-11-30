Bitvu Sparty s Třincem rozhodl sporný verdikt. Nechápeme, shodli se oba trenéři

Jeden gól sparťanů hned v první přesilovce neplatil, druhý o 14 minut později v další početní výhodě už ano. Přitom pohledem laika byly obě situace shodné – při obou hostující Kryštof Hrabík stál v brankovišti.
„Rozhodčí nám řekli, že při prvním gólu bylo brankoviště a při druhém byl náš hráč natlačený do branky,“ uvedl trenér Sparty Patrik Martinec. „Nevím... Většinou to vidím opačně než rozhodčí. Já fakt nevím.“
Martinec první gól označil za čistý, takže by ho uznal, leč druhý ne. „Ale říkám – je to můj pohled. V předminulém kole v Kladně také padl gól, který za nás neměl platit. Byl to za mě faul na brankáře. Jsou to pravidla, kterým fakt nerozumím. Když si pustíme videa všech sporných gólů, které jsou v brankovištích, tak se většinou neshodneme. Nevím, pravidla jsou taková nějaká...“
Třinecký kouč Zdeněk Moták by ani druhý gól neuznal. Ostatně podle záznamu bylo vidět, že David Musil natlačil Hrabíka na brankáře Ondřeje Kacetla, až po tom, co byl puk v síti.
„Čekal jsem, že to bude spíše naopak,“ prohlásil Hrabík. Tudíž by uznal první branku a tu druhou ne. „Ale respektuji rozhodčí, kteří mi to dobře vysvětlili. Asi bych se však tvářil jinak, kdybychom si neodvezli tři body. Tak nad tím nemusím tolik přemýšlet.“
Hrabík je o vysvětlení požádal. „Podle nich u toho prvního šlo o to, že jsem měl zadek v brankovišti. Při tom druhém mě tam natlačil obránce. Beru to a jedeme dál,“ tlumočil Hrabík slova sudích.
Zdeněk Moták upozornil, že za kritiku rozhodčích v den zápasu jsou pokuty. „Mohu mít jen svůj názor. Každopádně je to verdikt rozhodčích a oni si za něj ponesou zodpovědnost,“ podotkl.
Jak mu sudí sporný moment při druhé brance hostů osvětlili?
„Tak, že Fery (Musil) natlačil hráče hostů do našeho brankáře, ale když jsem to několikrát viděl, tak bych branku ze své pozice neuznal. Ale rozhodčí byli zjevně jiného názoru,“ odpověděl třinecký trenér. „My už jsme v minulém zápase (s Olomoucí – pozn. red.) dostali druhý gól rukou a taky ho uznali. V žádném případě nechci brečet, to vůbec. Bezpochyby jsme měli dát víc gólů.“
Třinečtí si v obou případech vzali trenérskou výzvu. Poprvé uspěli, takže branka Marka Pysyka neplatila. Jenže hosté 24 vteřin na to početní převahu přece jen využili, když se trefil Chlapík.
„To byl důležitý gól, velice důležitý,“ prohlásil Hrabík. „Úspěšná trenérská výzva může občas změnit nastavení týmu, ale my jsme naštěstí zůstali u naší hry.“
V 16. minutě, když se situace opakovala, sudí gól Pysyka uznali... A Oceláři podle pravidel dostali hned další dvouminutový trest.
Ve třetí třetině měli Třinečtí až drtivou převahu, v závěru hráli i v šesti proti čtyřem, jenže vyrovnat se jim nepodařilo. „Poměr střel 17:1 asi hovoří za vše, ale bohužel tam od nás bylo málo tlaku do brány, nedůrazná střelba a potřebujeme zlepšit práci v předbrankovém prostoru, kde to bolí,“ řekl kouč Moták.
„Díky bojovnosti, obětavosti a Kovářovi v bráně jsme se ubránili,“ těšilo Patrika Martince.