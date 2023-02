Dobrý výkon, nula bodů. Trápíme se, uznal třinecký střelec Daňo po Spartě

„V mnoha utkáních je to podobné, těžko se to hodnotí. Můžeme se podívat na poslední zápas tady v Praze, kdy jsme dostali gól minutu a půl před koncem,“ vybavil si prohru 0:1 z konce listopadu. „Potřebujeme pracovat na detailech a získat sebedůvěru, aby mužstvo tyhle hraniční zápasy zvládalo.“

Pro obhájce mistrovského hattricku jde o těžký nezvyk, podobnou sérii zažili před více jak jedenácti lety, kdy soupeřům podlehli v jedenácti z patnácti po sobě jdoucích kláních.

Trenér Třince Zdeněk Moták

„Musíme pracovat, otřepat se z toho a bojovat. Jiný lék na to není. Možná...“ udělal Moták pomlku a pak se zasmál. „Ale na to není čas,“ dodal a vzápětí popřel, že by narážel na vlastní osud u lavičky Slezanů.

„Je to náročné, snažím se mužstvu pomáhat góly a být přínosem, ale momentálně se trápíme,“ poznamenal během rozhovoru s viditelným zklamáním na tváři Marko Daňo. Se sedmadvaceti nastřílenými brankami nejlepší extraligový kanonýr.

Marko, pozice v elitní čtyřce zaručující přímý postup do čtvrtfinále vám až nečekaně rychle utekla.

Bude to trošku náročnější cesta, zahrajeme si o něco víc zápasů. Ale myslím si, že mužstvo je v play off natolik zkušené, že může pomýšlet na nejvyšší příčky. Ať už to bude jakoukoli formou, doufám, že to zvládneme.

Jak to vnímá mužstvo zvyklé vyhrávat.

Není to příjemné, ale věřím, že na konci sezony se právě my budeme usmívat.

A jakým způsobem momentálně pracujete s psychikou?

Každý toho za sebou máme hodně, všichni jsme si, asi ne v Třinci, ale v jiných klubech, prošli podobným obdobím. Je potřeba si z toho vzít to pozitivní a nevěšet hlavy. Musíme jít v dalším zápase dopředu, pořád je totiž naděje, že když to v předešlém zápase nevyšlo, příště to bude jinak.

Čekají vás ještě dva zápasy v základní části. Jsou pro vás tak důležité, když vám jde už „jen“ o tabulkovou pozici?

No, věřím, že je zvládneme a naladíme se přes ně na play off.

Jak byste zhodnotil utkání proti Spartě?

Těžko říct, myslím, že jsme hráli celkem dobře, ale oni využili všechny šance, které jsme jim poskytli. Na konci byli šťastnějším mužstvem a my opět odjíždíme s prohrou.

Hned v první třetině jste inkasovali dva góly v rozmezí 23 sekund a rychle ztráceli.

Oni dobře do utkání vstoupili a my je celý zápas neustále dotahovali. Přiblížili jsme se k nim hned na začátku třetí třetiny, tlačili jsme, ale bohužel nám to tam nepadlo a oni získali zasloužené tři body.

Jak moc takový dvojúder nabourá týmové plány?

V zápasech se to stává, musíme být připravení na všechno. Mužstvo je pak trochu dole, ale snažíme se z toho vzpamatovat.

Třinecký kouč Zdeněk Moták v rozhovoru s hlavním sudím. Vlevo útočník Marko Daňo

Zdálo se, že ze zápasu odstoupí útočník Tomáš Marcinko, jenž se ani nemohl sám postavit na nohy, pak se ale ve třetí části vrátil a dal gól.

Tak to někdy je, že se člověk přes zranění vrátí a je za to odměněný. Klobouk dolů za to, jak se sebral. Nevypadalo to vůbec dobře, takže jsem rád, že je v pořádku. Škoda, že jsme to s ním nedotáhli k bodům, ale hlavně, že s ním můžeme počítat do dalších zápasů.

Vy jste oslabil mužstvo, když jste se také ve třetí části rozčílil a sekal do mantinelu? Dvě minuty jste dostal za to, nebo jste trefil protihráče?

Asi jsem zezadu kromě mantinelu sekl i sparťana. Puk se tam zamotal rozhodčímu mezi nohama, ale oni jsou součástí hry. Mě to v ten moment vytočilo a možná zbytečně jsem fauloval. Kluci to ubránili, ale musím si takové věci samozřejmě hlídat.