Oceláři opět neuspěli na nájezdy. Těžko říct, proč nám nejdou, přiznal Országh

Ani útočník Daniel Voženílek netuší, proč Ocelářům nájezdy nejdou. „To kdyby někdo věděl... To bychom na to reagovali. Říká se, že je to loterie, ale jestli to máme v hlavách... Nevím,“ řekl Voženílek.

Országh podotkl, že doufali, že rozhodnou v prodloužení. V něm hráli dvě minuty a dvacet vteřin v početní převaze. V závěrečných 18 vteřinách zkoušeli duel ukončit bez brankáře v pěti proti třem. „Víme, že nám penalty nejdou, a tak zkoušíme různé věci. Hlavně to zlomit už v prodloužení, což se nepodařilo.“ Ostatně v něm Třinečtí mají v této sezoně vyrovnanou bilanci dvou porážek a dvou vítězství.

O obrat se v pátek postaral Čachotský, jenž je v Českých Budějovicích na výpomoc z Jihlavy. V 52. minutě vyrovnal a proměnil i rozhodující nájezd střelou k pravé tyči.

„Minule mě (brankář Mazanec) úplně přečetl, tak jsem chtěl zkusit něco jiného,“ komentoval vítěznou trefu Tomáš Čachotský. „Takovou střelu moc nevolím, ale zkusil jsem ji a vyšlo to.“

Třinečtí svého protivníka v tomto ročníku nejvyšší domácí soutěže neporazili ani na třetí pokus.

„Ty zápasy byly zvláštní,“ řekl Daniel Voženílek, který do Třince přišel před sezonou právě z Českých Budějovic. „Ten první (0:2) jsme měli jednoznačně vyhrát, stejně jako ten dnešní. U nich to bylo vyrovnanější.“ I na ledě soupeře Oceláři podlehli 2:3 na nájezdy.

Čím to je, že se Třinci se soupeřem, který je předposlední, nedaří? Jsou nepříjemní svou systémovostí a tím, jak hrají obětavě?

Druhý gól Českých Budějovic. Zleva Erik Hrňa a překonaný brankář Marek Mazanec z Třince, Milan Gulaš z Českých Budějovic a Jan Jaroměřský z Třince

„Asi obojím,“ odpověděl Voženílek. „My jsme v těch utkáních, kdy jsme byli lepší, měli proměnit více šancí. K tomu, když jejich klíčovým hráčům Gulimu a Pecháčkovi (Gulašovi a Pechovi) necháte prostor, vždy si najdou příležitost dát gól.“

Českobudějovickým pomohlo, že od druhé třetiny postavili do jednoho útoku zkušené hráče Gulaše, Pecha a Čachotského.

To Třinečtí opět doplatili na spoustu nevyužitých šancí. „Hlavně první dvě třetiny jsme si jich několik vytvořili, ale nedokázali jsme odskočit na víc než jeden gól,“ upozornil Vladimír Országh. „Měli jsme několik přečíslení, která jsme zakončili velmi špatně. Bod je málo.“

Navíc když Oceláře před nadcházející reprezentační přestávkou čeká v neděli v Pardubicích souboj s vedoucím týmem soutěže.