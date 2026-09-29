Počtvrté doma dotahovali, opět zvítězili. Ale takové průběhy nechceme, zní z Třince

„Nechceme, aby naše zápasy probíhaly takto,“ prohlásil třinecký asistent trenéra Jiří Raszka. „Věděli jsme, že Kladno hraje rychlý hokej, s rychlými přechody do útoku. Chtěli jsme si je pohlídat, ale vůbec nám to nevyšlo. Udělali jsme spoustu chyb, scházel nám pohyb i souboje a hosté nás v úvodu potrestali. Ale je skvělé, že jsme se do zápasu vrátili.“
Oceláři doma otáčeli stav i ve čtvrtém utkání tohoto extraligového ročníku... „Musíme se soustředit na to, abychom měli lepší vstupy do zápasů a nemuseli je pokaždé otáčet,“ slíbil třinecký útočník Matěj Kubiesa.
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Přesto, čemu to přičítá? „Na utkání jsme byli nachystaní. Věděli jsme, že Kladno na nás vletí, že měli několik porážek, což se i stalo. Hlavní je, že jsme se do utkání vrátili a otočili ho,“ odpověděl mladý útočník, který k výhře přispěl úvodními dvěma brankami.
Třinecké nesrazilo ani to, že za stavu 0:2 nevyužili pětiminutovou přesilovku. „Naše mentalita je, že jedeme do poslední minuty. A i když jsme nedali gól v té přesilovce, pořád jsme se snažili zápas otočit,“ upozornil Kubiesa.
„Získat tady body je fakt náročné, každý to ví,“ řekl kladenský útočník Martin Ryšavý. „Ne nadarmo vyhráli pětkrát za sebou ligu, pořád mají tým zkušený, takže proti nim nemůže podcenit nejmenší věc.“
Co se stalo s kladenskými hokejisty ve druhé třetině, když utkání tak dobře rozehráli? „Nevím, nějak se nám to tam rozsypalo,“ povzdechl si Ryšavý. „Dostali jsme góly, které jsme věděli, že můžou přijít, a šlo o věci, které jsme si měli pohlídat. Třinec je velice zkušený tým, je to vidět.“
Na 3:3 vyrovnával domácí Filip Pyrochta, když se ocitl sám před brankou „To srovnání bolelo, ale byli jsme pořád v zápase. Jenže jsme dostali gól v přesilovce, a to nás ještě víc položilo. Bylo to náročné utkání, o nějakém detailu, který padl na jejich stranu,“ prohlásil Ryšavý.
Zejména v první třetině se mezi hráči hodně jiskřilo, na ledě bylo dost šarvátek. K tomu Niko Ojamäki za tvrdý zákrok na Patrika Kocha dostal trest na pět minut a do konce utkání.
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Naproti tomu Kladenští marně upozorňovali na situaci z konce první třetiny, na Kochův náraz ramenem do Martina Janduse, který pak nedohrál.
„Možná to bylo trošku vyhrocené. Oběma týmům se v posledních zápasech dařilo, jim trošku víc, ale jak my, tak oni jsme si šli pro výhru. A byly tam emoce, což je super, měly by být v každém utkání,“ uvedl Ryšavý. Dodal, že se snažili domácím vyrovnat. „A to podle mě vyústilo v ty souboje. Ale byl to skvělý hokej, jak pro nás, tak pro fanoušky.“
„Po tom, co jsme dali druhý gól, se to tam u jejich branky trošku semlelo, ale nebylo to nic zásadního, žádná extra potyčka,“ prohlásil Kubiesa, který se dostal do strkanice i s Kellym Klímou. „Vážně o nic nešlo, mohlo to být i horší.“
Trenéři Kladna na začátku druhé třetiny debatovali s rozhodčími.„To řešil Radim (Rulík), bavili jsme se o některých zákrocích, kterým jsme úplně nerozuměli. Ale nemůžeme to komentovat. Bylo to ve stylu otázka – odpověď, pohled na některé zákroky,“ vysvětloval asistent kladenského kouče Tomáš Plekanec.