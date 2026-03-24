Tipsport extraliga 2025/26

Třinec a neúspěšné přesilovky? Evergreen, mrzí Kovařčíka. Snad nám to začne padat

Jiří Seidl
  11:20
Se dvěma góly a čtyřmi asistencemi byl třinecký útočník Ondřej Kovařčík nejproduktivnějším hokejistou v semifinálové sérii Ocelářů s Hradcem Králové v roce 2018. V nynějším čtvrtfinále si zatím v dosavadních dvou duelech připsal jednu asistenci. Leč vůbec ho to nemrzí, jelikož Slezané si z ledu protivníka přivezli výhry 4:2 a 3:2 v prodloužení.
Ondřej Kovařčík z Třince se raduje z gólu.

Souboj pokračuje ve Werk Areně v úterý od 18.00 a ve středu od 17.00.

„Hradec Králové potvrzuje, že je nepříjemný soupeř, hraje útočný hokej, jsou rychlí, výborně se pohybují, napadají,“ řekl Ondřej Kovařčík, jehož útok s bratrem Michalem uprostřed a Andrejem Nestrašilem na levém křídle dvěma góly přispěl k výhře v prvním čtvrtfinálovém duelu.

V takovém složení jste hráli i předtím, než jste s bratrem Michalem odešli do zahraničí. Dá se říct, že se na hřišti najdete i poslepu, když jste v této sezoně spolupráci oživili?
Asi jo, hodně spolu komunikujeme i po nějakých zápasech, díváme se na videa, jak to vypadalo, co můžeme zlepšit. Ta chemie tam je, návaznost taky, často se spolu bavíme i mimo led, furt něco řešíme, takže i tohle nám pomáhá.

Historický moment v extralize, Růžička předstihl Kratěnu: Ale teď řeším jiné věci

Zatím jste dali sedm gólů. Očekáváte, že jich oproti předkolu s Olomoucí, kdy jste se trefili šestkrát, přibude?
To ještě uvidíme, ale šancí v tom předkole jsme měli hodně. Góly někdy nepadají, jindy můžou naopak někdy přijít i z ničeho. Oba gólmani jsou ale nesmírně kvalitní, záležet bude i na jejich formě.

Můžete prozradit, co by v nynější sérii mělo rozhodovat?
Taková ta klasika – chodit před bránu, protože co gólman nevidí, to nechytí, nebo s tím má problém. Musíme se i nadále dostávat k dorážkám a být silní v předbrankovém prostoru, jak před jejich, tak i naší bránou, aby se oni k ničemu nedostávali.

Královéhradečtí nemají v kádru žádného elitního střelce. Je o to složitější se na ně přichystat?
To ano. Oni mají hodně vyrovnaný tým v útoku i v obraně, všechny čtyři jejich lajny jsou velice nebezpečné, ale i my máme čtyři výborné formace, takže věříme, že je přehrajeme.

V braně mají Stanislava Škorvánka, který v základní části vychytal 28 výher, což je nejvíce ze všech brankářů. Už víte, jak na něj?
Má velkou formu, kterou si přenesl ze základní části, ale play off je úplně jiná soutěž. Připravovali jsme se na něj, dívali se na nějaká videa.

Bylo před čtvrtfinále hlavním tématem Třince, jak můžete zlepšit produktivitu?
Na tom pracujeme obecně, celoročně, pořád. Ale, jak říkám, musíme víc chodit před bránu. Snažíme se o to, stejně tomu tak bylo v předkole s Olomoucí, kdy jsme moc gólů nedali. Pořád věřím, že jsme si je schovali na play off.

Určitě potřebujete zabrat v přesilovkách, že? Proti Olomouci jste z devíti využili jednu a v Hradci Králové z pěti také jednu.
To je takový evergreen... Přesilovky jsou hodně důležité, můžeme si jimi pomoct v zápase. Snad nám to tam už začne padat.

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Jsou přesilovky i o hlavě?
Určitě, když to vyjde a začnete v nich dávat góly, potom si i víc věříte, když jdete na led. Snad to prolomíme.

Může být vaše výhoda, že jste odehráli tři zápasy v předkole, zatímco váš soupeř měl volno?
Naštěstí jsme předkolo zvládli v nejkratším možném čase, takže jsme měli dost odpočinku, mohli jsme se trošku vyléčit. A abych odpověděl na otázku, lepší je nějaké zápasy odehrát, protože pauza je dlouhá. Navíc před ní jsme všichni odehráli jen pět zápasů po ještě delší přestávce, kdy jsme skoro celý únor nehráli kvůli olympiádě.

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Hradec Kr.
0:2
Třinec
Pardubice
Plzeň
3:1
Sparta
Liberec
0:2
Karlovy Vary

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

Varaďův konec ve Vítkovicích oficiálně potvrzen. Převezme klub Treille?

Václav Varaďa

V posledních dnech se o tom výrazně spekulovalo, nyní informaci oficiálně potvrdil samotný klub. Václav Varaďa končí na střídačce extraligových Vítkovic už po čtrnácti měsících. O jeho nástupci má...

24. března 2026  11:24

Úzký kádr i neúspěšný nový impulz. Proč skončili obhájci z Komety ve čtvrtfinále

Zklamaní brněnští hokejisté po prohraném čtvrtfinále s Pardubicemi.

V nejkratší možné době vyřídil nejžhavější kandidát na titul z Pardubic svého loňského přemožitele. Hokejisté Komety působili ve čtvrtfinále zataveně, rozebraně a bez emocí. Pondělní prohra 0:1 a...

24. března 2026  9:55

Nespravedlivá NHL. Je to polštářová bitva, ulevil si McDavid. Zatímco ti nejsilnější trpí

Connor McDavid na kempu kanadské hokejové reprezentace.

Křiklavější případ už asi samotné zápolení nabídnout nemůže. V NHL panuje ohromná nevyrovnanost, nastavený řád ji ale vůbec nekompenzuje, zejména pak směrem k play off. „Já myslím, že formát je víc...

24. března 2026  8:30

Plekancův a Jágrův učeň skolil Duklu: Z jejich přesilovek těžím dodnes

Litoměřice, 23.3. 2026, Litoměřice - Jihlava, 4. zápas semifinále play off...

Když studoval hotelovku, obsluhoval hokejové krále v přesilovkách Kladna. Co se učeň Jaromíra Jágra a Tomáše Plekance naučil, to prodává i teď v semifinále první ligy proti Jihlavě. Litoměřický...

24. března 2026  8:04

Trápící se Rangers vystřelili jen devětkrát na branku, doma padli s Ottawou

Hokejisté Ottawa Senators - brankář James Reimer, Nick Cousins a Tyler Kleven -...

Pondělní program hokejové NHL nabídl jediný duel. Ottawa se v tabulce Východní konference přiblížila postupovým pozicím do play off výhrou 2:1 z ledu NY Rangers.

24. března 2026  6:49,  aktualizováno  7:21

Sparta nad propastí, trenér kritizoval: Ne všichni hráči jsou nastavení na sto procent

Trenér Sparty Jaroslav Nedvěd během čtvrtfinálového zápasu proti Plzni.

V klíčovém duelu čtvrtfinálové série s Plzní skóre otevřeli. Jenže o náskok přišli po pouhých 13 vteřinách, a za další dvě minuty už sparťanští hokejisté dokonce prohrávali. V extralize se tak...

24. března 2026  7:14

Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

Sparťanský útočník Michael Špaček před plzeňským brankářem Nickem Malíkem.

Jedna střídačka už se pomalu zvedala s rukama nad hlavou. Na té druhé se všichni trochu polekali. Dvojice hlavních sudích zamířila k videu, nakonec rozhodla ve prospěch Plzně. Nick Malík zastavil puk...

23. března 2026  22:18

Kolín vyhrál nad Zlínem, Litoměřice zdolaly Jihlavu. Semifinálové série jsou srovnané

Závar před Danielem Hufem ze Zlína v semifinále s Kolínem.

Hokejisté Kolína a Litoměřic vyrovnali série semifinále play off první ligy na 2:2 na zápasy. Druhý nejlepší tým základní části Kolín vyhrál na ledě Zlína 2:1 po samostatných nájezdech a Litoměřice...

23. března 2026  22:04

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

21. března 2026  21:47,  aktualizováno  23. 3. 21:57

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

23. března 2026  16:45,  aktualizováno  21:18

Jestli bude zájem, reprezentaci neodmítnu, tvrdí Flek. Čeká ho ale dlouhá pauza

Smutný Jakub Flek (Kometa Brno) po prohraném zápase s Pardubicemi.

Hokejová Kometa končí sezonu po porážce 0:1 a jasném vyřazení 0:4 na zápasy. Vyrovnaný čtvrtý duel extraligového čtvrtfinále proti Pardubicím rozhodl jediný gól Romana Červenky, který proti Brnu...

23. března 2026

