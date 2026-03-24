Třinec a neúspěšné přesilovky? Evergreen, mrzí Kovařčíka. Snad nám to začne padat

Souboj pokračuje ve Werk Areně v úterý od 18.00 a ve středu od 17.00.
„Hradec Králové potvrzuje, že je nepříjemný soupeř, hraje útočný hokej, jsou rychlí, výborně se pohybují, napadají,“ řekl Ondřej Kovařčík, jehož útok s bratrem Michalem uprostřed a Andrejem Nestrašilem na levém křídle dvěma góly přispěl k výhře v prvním čtvrtfinálovém duelu.
V takovém složení jste hráli i předtím, než jste s bratrem Michalem odešli do zahraničí. Dá se říct, že se na hřišti najdete i poslepu, když jste v této sezoně spolupráci oživili?
Asi jo, hodně spolu komunikujeme i po nějakých zápasech, díváme se na videa, jak to vypadalo, co můžeme zlepšit. Ta chemie tam je, návaznost taky, často se spolu bavíme i mimo led, furt něco řešíme, takže i tohle nám pomáhá.
Historický moment v extralize, Růžička předstihl Kratěnu: Ale teď řeším jiné věci
Zatím jste dali sedm gólů. Očekáváte, že jich oproti předkolu s Olomoucí, kdy jste se trefili šestkrát, přibude?
To ještě uvidíme, ale šancí v tom předkole jsme měli hodně. Góly někdy nepadají, jindy můžou naopak někdy přijít i z ničeho. Oba gólmani jsou ale nesmírně kvalitní, záležet bude i na jejich formě.
Můžete prozradit, co by v nynější sérii mělo rozhodovat?
Taková ta klasika – chodit před bránu, protože co gólman nevidí, to nechytí, nebo s tím má problém. Musíme se i nadále dostávat k dorážkám a být silní v předbrankovém prostoru, jak před jejich, tak i naší bránou, aby se oni k ničemu nedostávali.
Královéhradečtí nemají v kádru žádného elitního střelce. Je o to složitější se na ně přichystat?
To ano. Oni mají hodně vyrovnaný tým v útoku i v obraně, všechny čtyři jejich lajny jsou velice nebezpečné, ale i my máme čtyři výborné formace, takže věříme, že je přehrajeme.
V braně mají Stanislava Škorvánka, který v základní části vychytal 28 výher, což je nejvíce ze všech brankářů. Už víte, jak na něj?
Má velkou formu, kterou si přenesl ze základní části, ale play off je úplně jiná soutěž. Připravovali jsme se na něj, dívali se na nějaká videa.
Bylo před čtvrtfinále hlavním tématem Třince, jak můžete zlepšit produktivitu?
Na tom pracujeme obecně, celoročně, pořád. Ale, jak říkám, musíme víc chodit před bránu. Snažíme se o to, stejně tomu tak bylo v předkole s Olomoucí, kdy jsme moc gólů nedali. Pořád věřím, že jsme si je schovali na play off.
Určitě potřebujete zabrat v přesilovkách, že? Proti Olomouci jste z devíti využili jednu a v Hradci Králové z pěti také jednu.
To je takový evergreen... Přesilovky jsou hodně důležité, můžeme si jimi pomoct v zápase. Snad nám to tam už začne padat.
Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat
Jsou přesilovky i o hlavě?
Určitě, když to vyjde a začnete v nich dávat góly, potom si i víc věříte, když jdete na led. Snad to prolomíme.
Může být vaše výhoda, že jste odehráli tři zápasy v předkole, zatímco váš soupeř měl volno?
Naštěstí jsme předkolo zvládli v nejkratším možném čase, takže jsme měli dost odpočinku, mohli jsme se trošku vyléčit. A abych odpověděl na otázku, lepší je nějaké zápasy odehrát, protože pauza je dlouhá. Navíc před ní jsme všichni odehráli jen pět zápasů po ještě delší přestávce, kdy jsme skoro celý únor nehráli kvůli olympiádě.