Slovenská parta z Třince na olympiádě? Myšlenky máme, ale hry jsou daleko, hlásí

Zatímco vítkovickým hokejistům v nynější extraligové pauze kvůli reprezentačním povinnostem nechybí nikdo, třinečtí Oceláři se musejí obejít hned bez šesti hráčů povolaných do národních celků Česka a Slovenska.
Třinečtí hokejisté slaví gól proti Plzni.

Třinečtí hokejisté slaví gól proti Plzni. | foto: ČTK

Martin Marinčin z Třince se dostává před Jaromíra Péreze z Liberce.
Třinečtí obránci Martin Marinčin (vlevo) a Marian Adámek blahopřejí Matěji...
Českobudějovický útočník Matej Kašlík padá mezi třineckými hokejisty Martinem...
Třinecký Martin Marinčin (vlevo) a karlovarský Petr Tomek v souboji u mantinelu
Marian Adámek odjel na Švýcarské hry, které český výběr čekají od čtvrtka do 14. prosince, a Marko Daňo, Patrik Hrehorčák, Libor Hudáček, Patrik Koch a Martin Marinčin jsou ve slovenské nominaci na Vánoční Kaufland Cup, v němž se v Banské Bystrici utkají ve středu s Norskem a dva dny nato s Lotyšskem.

„S trenérem (Vladimírem Országhem) jsme se o reprezentaci bavili už na začátku sezony, když jsme hráli s Brnem. Už tehdy mi říkal, že by chtěl, abych přijel na první sraz sezony,“ uvedl Marko Daňo.

Tím byl začátkem listopadu Německý pohár. Daňo na něm kvůli zranění chyběl, takže až nyní se do národního mužstva vrací, poprvé od loňského mistrovství světa v Praze a Ostravě.

„Jsem rád a těším se na to,“ podotkl slovenský útočník. „Pokaždé je pro mě čest reprezentovat, ať už jsou to turnaje během sezony, nebo mistrovství světa a o olympiádě se ani nemusíme bavit. Věřím, že mi vydrží zdraví a že si domácí turnaj v Banské Bystrici užijeme.“

Tradiční parta, která funguje. Jak v mistrovském Třinci excelují Slováci

Na nadcházející zápasy se těší i bek Marinčin: „Konečně se cítím být zdravý, což je asi to nejdůležitější. Doufám, že potěšíme naše fanoušky.“

Kouč Országh se při nynější nominaci snažil zohlednit, že jde o slovenskou generálku na únorové olympijské hry v Miláně.

„Přibližně polovina týmu se představila na Německém poháru, druhou jsme nyní složili z hráčů, kteří na něm chyběli kvůli své vytíženosti v klubech, ať už v Kometě Brno, Třinci nebo Hradci Králové,“ řekl Országh. „Od začátku sezony jsme věděli, že máme jen pět zápasů, abychom se připravili na olympiádu. Tři jsou za námi, takže když jsme v nich na mezinárodní úrovni některé kluky neviděli, tak přijedou nyní.“

Z šesti slovenských hokejistů, kteří za Třinec pravidelně nastupují v extralize, v nynější nominaci chybějí Vladimír Dravecký, jenž ale v národním týmu už skončil, a Miloš Roman, který byl na Německém poháru.

Martin Marinčin z Třince se dostává před Jaromíra Péreze z Liberce.
Litvínovský brankář Matej Tomek zasahuje proti Liboru Hudáčkovi z Třince.

„Když je o mě zájem a jsem zdravý, vždy rád na sraz reprezentace přijedu. Teď se ale trenéři rozhodli takto, což akceptuji a budu chalanům přát, aby uspěli a tým byl co nejlépe nachystaný na olympiádu,“ uvedl Roman.

Jak vůbec slovenští reprezentanti vidí svoje šance být v nominaci na olympijské hry?

„Je to velká motivace, každý se tam chce dostat. Těžko se mi o tom mluví, i když někde vzadu v hlavě je, že by se člověk rád do Milána dostal, ale momentálně jsem ještě myšlenkami v klubu,“ odpověděl Martin Marinčin. „Rozhodnutí je hlavně na trenérech, zda jim budu do sestavy pasovat.“

Daňo věří, že v nadcházejících měsících půjde jeho forma nahoru. „Snad bude taková jako na začátku sezony, až se dostanu znovu do stoprocentního tempa a o místenku do Milána zabojuji,“ řekl. „Ale ještě je to daleko, hlavně se snažím po zranění co nejlépe naskočit zpátky do hry a odvádět co nejlepší výkony v klubu.“

Ostatní nám závidí. Hudáček hubaté fandy vítá a tvrdí: Třinec má úplně jiné grády

Roman dodal, že trenéři národního mužstva určitě už mají nějakou představu, jak co nejlépe olympijský tým poskládat: „V něm mají být hráči s nejlepší formou, aby bojovali za Slovensko a o co nejlepší výsledek.“

Reprezentační kouč Országh, který má z let 2023 a 2024 tituly s třineckými hokejisty jako asistent trenéra, pravidelně vyráží na duely české extraligy. Na konci listopadu viděl ve Werk Areně střetnutí Ocelářů se Spartou Praha (1:2).

„Vůbec jsme nevěděli, že dorazí,“ podotkl Roman. „Ale to není důležité, protože na každé střídání se snažím soustředit, abych odvedl práci, jakou mám, aby byl náš tým úspěšný. A pokud je v hledišti reprezentační trenér, tak je to o to lepší. Ale pro mě je každý zápas stejný.“

Vstoupit do diskuse
Slovenská parta z Třince na olympiádě? Myšlenky máme, ale hry jsou daleko, hlásí

10. prosince 2025  11:14

