Meta osmi tříbodových výher v úvodních osmi kolech tak poprvé v historii padla. A s velkou slávou – Oceláři svého soupeře doslova deklasovali. „Za rekord jsme rádi, ale hlavně nesmíme polevit. Loni jsme taky měli skvělý start, ale potom přišel rychlý sešup. Dnes to oslavíme, ale zítra jdeme zase do práce. Čekají nás těžké zápasy,“ řekl po zápase třinecký obránce Marian Adámek.
„Je to skvělé, ale připravujeme se na každý zápas. Při kvalitě extraligy to jinak nejde a po zkušenostech z loňska jdeme nachystaní do každého zápasu,“ navázal na svého svěřence asistent trenéra Žabky Jiří Raszka.
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Klíčový náskok proti Olomouci si Třinec vypracoval ve druhé třetině, v níž vstřelili čtyři góly postupně Musil, Roman, Pyrochta a Adámek. „Druhá třetina byla rozhodující, napadaly nám tam branky. Kluci přesně plnili to, co jsme po nich chtěli a šli gólům naproti,“ radoval se Raszka. „Chtěl bych vyzdvihnout i třetí třetinu, před kterou jsme kluky nabádali, aby nedocházelo k nějakým lehkovážnostem. Hráli jsme v dobrém tempu a drželi se systému,“ pokračoval.
O navýšení rekordu se Slezané pokusí v pátek na domácím ledě proti čtvrtému Hradci Králové. V čem vlastně tkví síla šestinásobného mistra extraligy a finalisty z minulé sezony? „Letos jsme se do hodně zápasů dokázali vrátit, v týmu je vnitřní síla. Kluci drží spolu a jsou na sebe nároční. Nastavili jsme systém a kluci se ho drží. Ve spoustě zápasů nás podržel i brankář,“ popsal Raszka.
Stejně to vnímají i hráči. A aby taky ne. Po osmi zápasech je jejich průměrné skóre 5:2. Dostali jen šest gólů a v elitní desítce bodování najdete hned tři třinecké hokejisty. „Máme skvělou partu, jsme tady spolu dlouho a každý chodí rád na stadion. Užíváme si to,“ usmál se Adámek.