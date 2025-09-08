„Od prvopočátku přípravy cítím z týmu chuť a sílu zase se porvat o nejvyšší příčky,“ prohlásil třinecký trenér Zdeněk Moták. „Všechny celky posilovaly, ale my jdeme do ligy se zdravým respektem a pokorou ke všem týmům. A také s patřičným sebevědomím.“
Kouč dodal, že si přeje, aby si po každém utkání mohli říct: „Už více jsme nemohli udělat, více jsme nemohl bruslit, střílet, pro dobrý výsledek jsme udělal všechno. To je pro mě nejdůležitější.“
Třinečtí oproti loňsku, kdy na startu extraligy bojovali s velkou marodkou, půjdou do extraligy ve středu, kdy od 17.00 hostí Olomouc, téměř v plné síle. Schází jen mladý útočník Petr Sikora, jenž se zranil v přípravě.
„Měl by chybět přibližně dva měsíce,“ uvedl trenér Moták. „Byli bychom rádi, kdyby díky svému mládí a zdravotnímu stavu byl v pořádku dříve, ale jako u všech ostatních hráčů nebudeme chtít nic uspěchat.“
Během léta Oceláři řešili, zda jim Sikora neodejde do zámoří, kde ho draftoval Washington. „Dohodli jsme se, že tuto sezonu zůstane u nás,“ konstatoval třinecký sportovní ředitel Jan Peterek.
Třineckým kapitánem je nově Martin Růžička. Jeho asistenty Petr Vrána a Vladimír Dravecký.
Dosavadní kapitán Petr Vrána nabídl svou funkci vzhledem k tomu, že u něj není jisté, zda odehraje všechny zápasy a je přesvědčený, že kapitán by měl být neustále na ledě.
„Široce jsme o tom diskutovali se všemi, co do toho mají co říct. Nakonec jsem kapitána určil,“ uvedl trenér Moták.
„Céčko je obrovská čest, velká zodpovědnost. Vážím si toho, ale v týmu je spoustu zkušených kluků, kteří s také budou chtít říct svoje,“ řekl Růžička.
Šest odchodů, pět posil
Po minulé sezoně šest hráčů z Třince odešlo a pět přišlo – útočníci Michal Kovařčík z Kärpätu a Oscar Flynn z Liberce a obránci Jakub Galvas z Malmö, David Musil z Pardubic a Pavel Průšek ze zámořského celku Fargo Force.
„Michala jsme podepsali už loni v listopadu. Jsme rádi, že se vrátil a doplnil odchovance bratra Ondřeje a Davida Ciencialu,“ řekl Jan Peterek. „Spolu jim to fungovalo už v juniorce a ukázali to i později mezi muži. Chemie mezi nimi je.“
Flynn je podle něj rychlý hráč, který umí střílet góly. „Čekáme, že nám pomůže s produktivitou,“ uvedl Peterek. „V přípravě sice góly nedával, i když se dostával do šancí, ale věříme, že v sezoně se mu dařit bude. Je to hodně šikovný hráč.“
Galvase označil za konstruktivního obránce, který by měl mužstvu pomoci i v přesilovkách a při zakládání útoků. „Když se na trhu objevil David Musil, tak jsme do toho hned šli, protože tady byl dlouho a známe ho, nebylo se o čem bavit. A Pavel Průša byl hráč Liberce, je v širším výběru reprezentace do dvaceti let. Je to budoucnost,“ podotkl Jan Peterek.
Prezident klubu Ján Moder je rád, že se během roku vrátili odchovanci bratři Kovařčíkové a Cienciala. Ve hře byl i návrat Adama Rašky, který ale dal přednost Spartě.
„Adam je specifický případ,“ upozornil Jan Peterek. „Prošel naším klubem od sedmé třídy, měl velký podíl na juniorském titulu v roce 2019. De facto každý rok jsme o něm jednali s agenty a ti tvrdili, že chce zůstat v Americe. Takže jsme poskládali tým a když tentokrát nedostal v zámoří adekvátní nabídku, vrátil se do Česka. Byli jsme schopni ho přivést, byla by větší konkurence, ale Adam si vybral Spartu i pro to, že v Praze už má zázemí, přes léto tam žije. Ale řekl, že v budoucnu se domů rád vrátí.“
Třinečtí se po letech, kdy jim přípravu na sezonu narušovala účast v Lize mistrů, mohli plně věnovat trénování.
„Ligu mistrů mám rád, ale když ji hrajete, je tréninkový proces určitým způsobem ošizený,“ připustil Zdeněk Moták. „Nepotkali jsme se sice s nejlepšími evropskými celky a nedopřáli fandům výlet za hranice všedních dní, ale mohli jsme se připravovat v domácích podmínkách a leccos si vyzkoušet.“
Trenéra Motáka mrzí snad jen to, že jim v přípravě nevyšlo vše, jak chtěli. „Hlavně co se týče přípravných zápasů, z nichž nám jeden odpadl, takže jsme jich odehráli jen pět. Nicméně jsme dobře připraveni,“ zmínil zrušení duelu s Vítkovicemi, které postihla viróza.
Takže minulá nevydařená sezona je zapomenuta?
„Ta neuspokojila přinejmenším hráče, ale nás potěšilo třetí místo v návštěvnosti extraligy. Vážíme si podpory fanoušků, což se odrazilo v nynějším prodeji permanentek,“ řekl Ján Moder.
Mluvčí Ocelářů Ondřej Kuchař dodal, že příznivci během tří dnů koupili všech tři a půl tisíce permanentních vstupenek, přičemž kapacita hlediště je 5 400 míst.