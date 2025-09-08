Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Třinečtí hokejisté doplnili sehraný tým a chtějí opět na nejvyšší příčky

Jiří Seidl
  19:42
Po pěti mistrovských titulech v minulé sezoně skončili už ve čtvrtfinále. Leč ambice hokejových Ocelářů Třinec se před středečním startem extraligy nemění. Znovu se chtějí vrátit na špici soutěže.
Třinečtí hokejisté po vítězné generálce na extraligu po proti Slovanu...

Třinečtí hokejisté po vítězné generálce na extraligu po proti Slovanu Bratislava. | foto: ČTK

Nové domácí dresy třineckých hokejistů.
Třinecký útočník Ondřej Kovařčík během přípravného duelu se Slovanem Bratislava.
Třinečtí hokejisté se radují z branky v přípravném duelu proti Slovanu...
Bílá sada nových dresů třineckých hokejistů.
7 fotografií

„Od prvopočátku přípravy cítím z týmu chuť a sílu zase se porvat o nejvyšší příčky,“ prohlásil třinecký trenér Zdeněk Moták. „Všechny celky posilovaly, ale my jdeme do ligy se zdravým respektem a pokorou ke všem týmům. A také s patřičným sebevědomím.“

Kouč dodal, že si přeje, aby si po každém utkání mohli říct: „Už více jsme nemohli udělat, více jsme nemohl bruslit, střílet, pro dobrý výsledek jsme udělal všechno. To je pro mě nejdůležitější.“

Třinečtí oproti loňsku, kdy na startu extraligy bojovali s velkou marodkou, půjdou do extraligy ve středu, kdy od 17.00 hostí Olomouc, téměř v plné síle. Schází jen mladý útočník Petr Sikora, jenž se zranil v přípravě.

„Měl by chybět přibližně dva měsíce,“ uvedl trenér Moták. „Byli bychom rádi, kdyby díky svému mládí a zdravotnímu stavu byl v pořádku dříve, ale jako u všech ostatních hráčů nebudeme chtít nic uspěchat.“

Nikdo mě tu nezná. Trenér Gross o vizi pro Spartu i české a německé mentalitě

Během léta Oceláři řešili, zda jim Sikora neodejde do zámoří, kde ho draftoval Washington. „Dohodli jsme se, že tuto sezonu zůstane u nás,“ konstatoval třinecký sportovní ředitel Jan Peterek.

Třineckým kapitánem je nově Martin Růžička. Jeho asistenty Petr Vrána a Vladimír Dravecký.

Dosavadní kapitán Petr Vrána nabídl svou funkci vzhledem k tomu, že u něj není jisté, zda odehraje všechny zápasy a je přesvědčený, že kapitán by měl být neustále na ledě.

„Široce jsme o tom diskutovali se všemi, co do toho mají co říct. Nakonec jsem kapitána určil,“ uvedl trenér Moták.

„Céčko je obrovská čest, velká zodpovědnost. Vážím si toho, ale v týmu je spoustu zkušených kluků, kteří s také budou chtít říct svoje,“ řekl Růžička.

Šest odchodů, pět posil

Po minulé sezoně šest hráčů z Třince odešlo a pět přišlo – útočníci Michal Kovařčík z Kärpätu a Oscar Flynn z Liberce a obránci Jakub Galvas z Malmö, David Musil z Pardubic a Pavel Průšek ze zámořského celku Fargo Force.

„Michala jsme podepsali už loni v listopadu. Jsme rádi, že se vrátil a doplnil odchovance bratra Ondřeje a Davida Ciencialu,“ řekl Jan Peterek. „Spolu jim to fungovalo už v juniorce a ukázali to i později mezi muži. Chemie mezi nimi je.“

Flynn je podle něj rychlý hráč, který umí střílet góly. „Čekáme, že nám pomůže s produktivitou,“ uvedl Peterek. „V přípravě sice góly nedával, i když se dostával do šancí, ale věříme, že v sezoně se mu dařit bude. Je to hodně šikovný hráč.“

Útočník Oscar Flynn už naplno trénuje s třineckými Oceláři na ledě.

Galvase označil za konstruktivního obránce, který by měl mužstvu pomoci i v přesilovkách a při zakládání útoků. „Když se na trhu objevil David Musil, tak jsme do toho hned šli, protože tady byl dlouho a známe ho, nebylo se o čem bavit. A Pavel Průša byl hráč Liberce, je v širším výběru reprezentace do dvaceti let. Je to budoucnost,“ podotkl Jan Peterek.

Prezident klubu Ján Moder je rád, že se během roku vrátili odchovanci bratři Kovařčíkové a Cienciala. Ve hře byl i návrat Adama Rašky, který ale dal přednost Spartě.

„Adam je specifický případ,“ upozornil Jan Peterek. „Prošel naším klubem od sedmé třídy, měl velký podíl na juniorském titulu v roce 2019. De facto každý rok jsme o něm jednali s agenty a ti tvrdili, že chce zůstat v Americe. Takže jsme poskládali tým a když tentokrát nedostal v zámoří adekvátní nabídku, vrátil se do Česka. Byli jsme schopni ho přivést, byla by větší konkurence, ale Adam si vybral Spartu i pro to, že v Praze už má zázemí, přes léto tam žije. Ale řekl, že v budoucnu se domů rád vrátí.“

Třinecký trenér Zdeněk Moták ukazuje hráčům, co po nich chce.

Třinečtí se po letech, kdy jim přípravu na sezonu narušovala účast v Lize mistrů, mohli plně věnovat trénování.

„Ligu mistrů mám rád, ale když ji hrajete, je tréninkový proces určitým způsobem ošizený,“ připustil Zdeněk Moták. „Nepotkali jsme se sice s nejlepšími evropskými celky a nedopřáli fandům výlet za hranice všedních dní, ale mohli jsme se připravovat v domácích podmínkách a leccos si vyzkoušet.“

Trenéra Motáka mrzí snad jen to, že jim v přípravě nevyšlo vše, jak chtěli. „Hlavně co se týče přípravných zápasů, z nichž nám jeden odpadl, takže jsme jich odehráli jen pět. Nicméně jsme dobře připraveni,“ zmínil zrušení duelu s Vítkovicemi, které postihla viróza.

Takže minulá nevydařená sezona je zapomenuta?

„Ta neuspokojila přinejmenším hráče, ale nás potěšilo třetí místo v návštěvnosti extraligy. Vážíme si podpory fanoušků, což se odrazilo v nynějším prodeji permanentek,“ řekl Ján Moder.

Mluvčí Ocelářů Ondřej Kuchař dodal, že příznivci během tří dnů koupili všech tři a půl tisíce permanentních vstupenek, přičemž kapacita hlediště je 5 400 míst.

