Extraliga bude kvalitnější. Třinecký trenér velebí nákupy českých klubů

„Soutěž bude zase vyrovnanější a kvalitnější. Do extraligy přišla spousta hráčů, kteří mají zkušenosti, a také kvalitní cizinci,“ prohlásil třinecký trenér Zdeněk Moták.

Během léta pozoroval, jak protivníci skládají své sestavy. „Konkurenci musíte sledovat, jak mění styl i vzhledem k tomu, jaké hráče kdo získal. Teď se však soustřeďujeme na první zápas, další poznatky získáme postupně s vývojem ligy.“

Oceláři mají za sebou čtyři náročné duely v Lize mistrů. Nebudou mít problém přepnout na extraligu? „Před nedělním zápasem v Lahti (3:1) jsme si řekli, že potřebujeme vyhrát kvůli pohodě v mužstvu, abychom měli na extraligu dobře nastavené hlavy, a to se povedlo,“ uvedl trenér Moták. „Teď už musíme být v extraligovém módu.“

Z mistrovského Třince po minulé sezoně odešlo deset hráčů. Pět jich přišlo. Do obrany Tomáš Kundrátek a Richard Nedomlel, do útoku Viliam Čacho, Kamil Walega a Richard Pánik.

Prostor dostávají i mladíci z vlastní líhně, především útočník Oskar Haas a brankář Patrik Švančara, který na startu sezony při zranění Ondřeje Kacetla vytvoří dvojici s Markem Mazancem.

„O složení mužstva, pokud do něj nezasáhne nějaké zranění, máme jasno,“ prohlásil Zdeněk Moták.

V pořádku by měly být všechny opory včetně Martina Marinčina, který kvůli zranění chyběl v minulých zápasech Ligy mistrů.

Místo v obraně má i obránce Adam Polášek. „Přišel s tím, že o sestavu zabojuje,“ připomněl Moták přestup vítkovického odchovance ze Sparty. „Ještě se ale pořád potřebuje přizpůsobit, protože každý hráč si přináší návyky z jiných klubů. Každému je tak třeba vyresetovat hlavu a dostat do ní pravidla nového týmu.“

Slovenský reprezentant Richard Pánik potvrzuje, že by měl být jednou z nejvýraznějších posil. „Je to hráč s bohatou historií, to není třeba zdůrazňovat. Má zkušenosti s řešením situací jak na ledě, tak i mimo něj. Věřím, že bude maximálním přínosem,“ uvedl Zdeněk Moták a připomněl, že první Pánikovo zahraniční angažmá bylo právě v Třinci. „Začínal tady v juniorských kategoriích, než odešel do Kanady.“

Stále více prostoru na ledě dostává i mladý polský útočník Kamil Walega. „Postupně jeho rotace vzrůstá a teď hraje velice dobře. Je to bojovný klučina s dobrou střelou. A dobře bruslící,“ podotkl Zdeněk Moták.