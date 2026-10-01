Zůstává jediným stoprocentním týmem. V samostatné české historii teprve druhým, který má po úvodních šesti zápasech plný počet bodů. „Velmi dobře se na ně dívá! Jsou hladoví, zábavní,“ poví bývalý obránce Rostislav Klesla, jenž strávil část kariéry i v dresu Ocelářů.
Pokud jste je bedlivě sledovali druhou polovinu minulé sezony včetně play off, v němž v boji o titul nestačili na Pardubice, změna vás nepřekvapí.
Boris Žabka vtiskl mužstvu jinou tvář než jeho trenérští předchůdci. Už žádný propracovaný a pro soupeře frustrující „zanďour“ jako pod Varaďou a Motákem, ale svižný hokej, ve kterém o šance není nouze.
V defenzivě by měli utáhnout šrouby, mají v ní zbytečná okénka. O puky přicházejí už v útočném pásmu.