„Věděli jsme, že Třinec doma ještě neztratil ani bod a o to víc jsme chtěli jejich sérii přerušit,“ radoval se Klouček. „Je to fantastické,“ zářil brankář, kterého Oceláři zasypávali střelami ze všech stran.
„Každý gólman vám řekne, že když na něj jde více střel, tak je to super. Byl jsem po zranění, takže o to rychleji jsem se dostal do tempa. Střel sice bylo dost, ale hodně jich kluci zablokovali, takže pochvala patří jim,“ odpověděl.
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Téměř jistému gólu zabránil v polovině utkání za stavu 1:3 hostující obránce Tomáš Kundrátek, který skočil do střely třineckého Miloše Romana. „To bych už neměl, Kudrc to výborně zachránil,“ ocenil brankář spoluhráče.
Kundrátek se jen pousmál a podotkl: „To k hokeji patří. Byli jsme dobře nastaveni, od začátku jsme makali a Klouda chytal výborně. Od celého týmu to byl obětavý výkon.“
Roman dodal, že při své šanci chtěl odražený puk co nejrychleji poslat na branku. „Ale Kudrc předvedl obětavý zákrok. Pro mě to je zkušenost, že musím být při zakončení důraznější,“ přemýšlel Roman. „Měli jsme šance, ale neproměnili je a naopak jsme nebyli důslední v obraně.“
Třinecký trenér Boris Žabka si pochvaloval jeden z nejlepších vstupů do utkání. „Jenže z toho vyplynula v náš neprospěch spousta neproměněných šancí. Pak jsme nebyli trpěliví a v defenzivě jsme hodně chybovali,“ řekl Žabka.
Nesouhlasil s tím, že by Třinečtí po sérii vydařených utkání měli pouze smůlu v koncovce. „Smůla je jedna věc, druhá je, proč tomu tak bylo,“ přemítal. „Musíme si rozebrat, jestli jsme byli nastavení tak, jak jsme potřebovali. I když nám to tam dnes nepadlo, tak víme, že naše ofenzivní síla je obrovská. Měli jsem být trpělivější. Nemůžeme při bránění tolik chybovat. To rozhodlo.“
Českobudějovičtí odmítli, že by mysleli na třineckou sérii.
„My jsme se spíš soustředili na sebe než na to, kolik domácí mají výher. Ale samozřejmě jsme o tom věděli. A dát v Třinci šest gólů, to je paráda,“ usmál se Klouček. „Proti takovému týmu se chytá dobře. Víme, že mají obrovskou kvalitu, prokazují to několik let, ale my jsme si věřili, což bylo důležité. A hlavně rozhodla koncovka. Šance, které jsme dostali, jsme využili.“
Podobně hovořil Kundrátek. „Minulý domácí zápas se nám nepovedlo vyhrát, a tak jsme chtěli tady hrát zodpovědně a urvat tři body, což se povedlo,“ řekl obránce, jenž se během utkání dočkal poděkování za služby, které v třineckém klubu odvedl.
Fanoušci mu tleskali a pořadatelé na kostce pustili sestřih akcí, v nichž byl hlavním hrdinou. „To bylo pěkné. Hlavně na konci jsem měl trošku na krajíčku. Moc si toho vážím a všem děkuji,“ vzkázal.