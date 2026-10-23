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Tipsport extraliga 2026/27

Třinec dostal Kloučka do tempa, poprvé je bez bodů. Chytalo se dobře, zářil brankář

Jiří Seidl
  21:03
Českobudějovický brankář Milan Klouček sleduje puk letící vedle branky.

Českobudějovický brankář Milan Klouček sleduje puk letící vedle branky. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Třinecký útočník Libor Hudáček nájezd na českobudějovického gólmana Milana...
Českobudějovický útočník Jan Ordoš vyváží puk od své branky před třineckým...
Českobudějovický útočník Josef Koláček sleduje padajícího obránce Třince...
Třinecký útočník Martin Růžička se snaží obrat o puk Tomáše Kundrátka z...
11 fotografií
Utkání rozjeli dobře, zasypali během něj českobudějovického brankáře Milana Kloučka 43 střelami, ale jen ze dvou dali gól. Extraligová série hokejových Ocelářů Třinec, kteří ve dvanácti zápasech za sebou bodovali, přičemž jen v jednom ztratili, skončila. Ve 13. kole doma podlehli Českým Budějovicím 2:6.

„Věděli jsme, že Třinec doma ještě neztratil ani bod a o to víc jsme chtěli jejich sérii přerušit,“ radoval se Klouček. „Je to fantastické,“ zářil brankář, kterého Oceláři zasypávali střelami ze všech stran.

„Každý gólman vám řekne, že když na něj jde více střel, tak je to super. Byl jsem po zranění, takže o to rychleji jsem se dostal do tempa. Střel sice bylo dost, ale hodně jich kluci zablokovali, takže pochvala patří jim,“ odpověděl.

Budějovice smetly Třinec. Kladno ukončilo s Pardubicemi rekordní sérii, vyhrály i Vary

Téměř jistému gólu zabránil v polovině utkání za stavu 1:3 hostující obránce Tomáš Kundrátek, který skočil do střely třineckého Miloše Romana. „To bych už neměl, Kudrc to výborně zachránil,“ ocenil brankář spoluhráče.

Kundrátek se jen pousmál a podotkl: „To k hokeji patří. Byli jsme dobře nastaveni, od začátku jsme makali a Klouda chytal výborně. Od celého týmu to byl obětavý výkon.“

Roman dodal, že při své šanci chtěl odražený puk co nejrychleji poslat na branku. „Ale Kudrc předvedl obětavý zákrok. Pro mě to je zkušenost, že musím být při zakončení důraznější,“ přemýšlel Roman. „Měli jsme šance, ale neproměnili je a naopak jsme nebyli důslední v obraně.“

Třinecký útočník Libor Hudáček nájezd na českobudějovického gólmana Milana Klučka neproměnil.
Českobudějovický útočník Jan Ordoš vyváží puk od své branky před třineckým Markem Daněm.
Českobudějovický útočník Josef Koláček sleduje padajícího obránce Třince Mariana Adámka.
Třinecký útočník Martin Růžička se snaží obrat o puk Tomáše Kundrátka z Českých Budějovic.
11 fotografií

Třinecký trenér Boris Žabka si pochvaloval jeden z nejlepších vstupů do utkání. „Jenže z toho vyplynula v náš neprospěch spousta neproměněných šancí. Pak jsme nebyli trpěliví a v defenzivě jsme hodně chybovali,“ řekl Žabka.

Nesouhlasil s tím, že by Třinečtí po sérii vydařených utkání měli pouze smůlu v koncovce. „Smůla je jedna věc, druhá je, proč tomu tak bylo,“ přemítal. „Musíme si rozebrat, jestli jsme byli nastavení tak, jak jsme potřebovali. I když nám to tam dnes nepadlo, tak víme, že naše ofenzivní síla je obrovská. Měli jsem být trpělivější. Nemůžeme při bránění tolik chybovat. To rozhodlo.“

Českobudějovičtí odmítli, že by mysleli na třineckou sérii.

„My jsme se spíš soustředili na sebe než na to, kolik domácí mají výher. Ale samozřejmě jsme o tom věděli. A dát v Třinci šest gólů, to je paráda,“ usmál se Klouček. „Proti takovému týmu se chytá dobře. Víme, že mají obrovskou kvalitu, prokazují to několik let, ale my jsme si věřili, což bylo důležité. A hlavně rozhodla koncovka. Šance, které jsme dostali, jsme využili.“

Třinecký útočník Libor Hudáček nájezd na českobudějovického gólmana Milana Klučka neproměnil.

Podobně hovořil Kundrátek. „Minulý domácí zápas se nám nepovedlo vyhrát, a tak jsme chtěli tady hrát zodpovědně a urvat tři body, což se povedlo,“ řekl obránce, jenž se během utkání dočkal poděkování za služby, které v třineckém klubu odvedl.

Fanoušci mu tleskali a pořadatelé na kostce pustili sestřih akcí, v nichž byl hlavním hrdinou. „To bylo pěkné. Hlavně na konci jsem měl trošku na krajíčku. Moc si toho vážím a všem děkuji,“ vzkázal.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 13 11 0 1 1 56:30 34
2. HC Dynamo PardubicePardubice 13 9 1 1 2 54:36 30
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 13 7 2 0 4 34:23 25
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 13 7 0 1 5 38:37 22
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 13 5 2 1 5 38:35 20
6. Rytíři KladnoKladno 13 4 3 2 4 37:39 20
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 13 5 0 4 4 36:36 19
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 13 3 4 1 5 31:31 18
9. HC Verva LitvínovLitvínov 13 5 1 1 6 30:33 18
10. HC Sparta PrahaSparta 13 5 0 2 6 35:33 17
11. HC Kometa BrnoKometa 13 3 3 2 5 33:36 17
12. HC Vítkovice RideraVítkovice 13 3 1 2 7 33:45 13
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 3 1 1 8 29:46 12
14. HC OlomoucOlomouc 13 2 1 0 10 23:47 8
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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