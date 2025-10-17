Kubiesa v dosavadních třinácti zápasech extraligy naskočil do dvou. Sikora si místo v sestavě vybojoval v minulé sezoně a na led se po zranění vrátil před týdnem v Karlových Varech a hned vstřelil gól (3:1).
Další mladíci na příležitost čekají.
„Máme mladé a šikovné hokejisty. Vždyť Kubiesa, Byrtus, Zielinski, Průšek jsou reprezentanti do dvaceti a osmnácti let,“ upozorňuje sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.
Čelko a Cedzo jsou Slováci a jsou v tamějších mládežnických výběrech.
„Daří se nám přesvědčovat mladé kluky, aby neodcházeli do zámoří moc brzy,“ tvrdí Peterek. „Někteří, co odešli dříve a vrátili se pak zpátky, viděli, že kluci, kteří u nás zůstali, se posunuli daleko více než oni.“
Prezidenta třineckého klubu Jána Modera potěšilo, že mládežnická akademie Ocelářů byla za minulou sezonu vyhodnocena jako nejlepší v rámci českého hokeje.
„Věříme, že na předních místech budeme i do budoucna. A jsem moc rád, že doma máme všechny tři odchovance,“ zmiňuje Moder návraty bratrů Michala a Ondřeje Kovařčíkových a Davida Ciencialy. „To je pro nás velká vzpruha. Doufám, že pro extraligový tým budou velkým přínosem.“
A jakou naději mají ti nejmladší hráči, aby do elitní soutěže zasáhli?
„V předminulé sezoně dostal příležitost Miroslav Holinka,“ připomíná třinecký trenér Zdeněk Moták devatenáctiletého útočníka, který je tuto sezonu hráčem Toronta Marlies v AHL. První zkušenosti v dospělém hokeji v Třinci sbíral také obránce Radim Mrtka, jenž nyní působí v Seattle Thunderbirds ve WHL. „V té minulé si místo v sestavě vybojoval Siki (Petr Sikora) a na konci hrál výborně,“ připomíná Moták.
Kouč ale podotýká, že mládí není výsada, že každý hráč si musí své místo vybojovat. „Budu rád, když mladíci budou jako houby, budou u nás nasávat všechno dobré, co pro svůj vývoj potřebují. Sledujeme je v partnerské organizaci (prvoligovém Frýdku-Místku – pozn. red.) i v juniorce. Denně komunikujeme s jejich trenéry, víme o nich, a když výrazně pokročí a zaslouží si to, příležitost samozřejmě dostanou.“
Moták dodává, že mladí hokejisté mají pro svůj rozvoj v Třinci skvělé podmínky a výborné trenéry. „Vše do sebe zapadá i s fyzioterapeuty a dalšími speciálními trenéry,“ míní Zdeněk Moták.
Mladé hokejisty, kteří jsou na třinecké soupisce, ocenil i kapitán Ocelářů Martin Růžička. „Skvěle pracují a jsou hodně šikovní,“ říká. „Je na nich vidět, že se chtějí posouvat, což je moc důležité. Pokud tak budou pokračovat, mají velkou šanci, aby uspěli a měli dlouhou kariéru.“
Třinečtí hokejisté jsou po čtrnácti kolech v čele extraligy a mají k dobru zatím na neurčito odložené domácí utkání 7. kola s Hradcem Králové. A ani v pátek Oceláři hrát nebudou, jelikož k střetnutí v Praze se Spartou nastoupí až v úterý v 18.30.
Nejbližší duel je čeká v neděli od 16.00 v Liberci. Domů se vrátí po 19 dnech 24. října, kdy od 17.00 hostí Mladou Boleslav.