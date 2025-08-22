Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Tři roky ve Finsku? Ani mi nepřijde, že bych byl pryč. Kovařčík o návratu do Třince

Jiří Seidl
  7:03
Do přípravných zápasů hokejových Ocelářů Třinec zatím Michal Kovařčík nezasáhl. Je po operaci kýly, a tak chyběl proti Frýdku-Místku (3:0) a také ve čtvrtek v Brně v duelu s Kometou (4:3). „Ale sezonu stihnu. Určitě,“ tvrdí útočník, který se do Slezska vrátil po třech letech ve Finsku, kde hrál za Mikkelin Jukurit a Kärpät Oulu.
Michal Kovařčík v reprezentačním dresu.

Michal Kovařčík v reprezentačním dresu. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Útočník Michal Kovařčík se v utkání se Slováky snaží u zadního mantinelu...
Jan Ščotka (vlevo) a Michal Kovařčík na tréninku české hokejové reprezentace...
Bratři Ondřej a Michal Kovařčíkovi.
Čeští hokejisté Tomáš Dvořák a Michal Kovařčík se pokouší vybojovat puk v...
20 fotografií

„Už se cítím výborně a v dobré kondici. I díky tréninkům s Marou Grycem,“ zmínil kondičního trenéra, který se mu po operaci kýly intenzivně věnoval v minulých týdnech.

Extraligu rozjedete 10. září doma s Olomoucí. Jak vnímáte doplnění mužstva, jehož kostra se nezměnila?
Kluci, kteří přišli, zapadli výborně, a jak jste říkal, to jádro je furt stejné. Mně ani nepřijde, že bych přišel do nějakého jiného týmu, ten třinecký je víceméně pořád stejný, což je velice dobře.

Přípravu vám narušila operace kýly. Nepřehnal jste to v posilovně se zvedáním činek?
Je možné, že toho bylo moc. (úsměv)

Dostihla vás kýla až po sezoně, nebo jste měl problémy už dříve?
Už v Oulu jsem cítil, že mám něco na břiše. Byl jsem tam na vyšetření, ale neřekli mi, že to je kýla. Takže se to nijak neřešilo a tím, že mě to neomezovalo, se nic nedělo. Až po soustředění reprezentace před mistrovstvím světa jsme se s fyzioterapeutem domluvili, že to raději necháme zkontrolovat a šel jsem na operaci. A udělal jsem dobře, než aby z toho byly větší problémy během sezony.

Do Třince mě přilákaly ambice klubu, prohlásil útočník Flynn

Předtím vás ještě trápilo zranění nohy, že?
Ta už byla víceméně dobrá na reprezentačních akcích, s tím jsem nějaký větší problém neměl.

Co vám blesklo hlavou, když jste se po třech letech vrátil do třinecké šatny?
Že čas letí a že mi ani nepřijde, že jsem byl někde pryč tři roky. Je to jako bych šel s Třincem normálně do další sezony. Všechny kluky znám a se všemi jsem hrál, takže pro mě nebylo vůbec těžké sem přijít. Tím, že kolektiv zůstal stejný, mám návrat hodně ulehčený.

Kam vás působení ve Finsku posunulo?
Mám větší sebevědomí, protože jsem tam měl velice dobrou pozici v týmu. Dokázal jsem si, že mám na to, abych byl lídr.

Bratři Ondřej a Michal Kovařčíkovi.

Bude tomu tak i v Třinci?
Počítám s tím, že ode mě všichni očekávají víc, než když jsem tady byl posledně. Jsem na to připravený.

Jiný je realizační tým, než pamatujete. Jak se vám jeví trenér Zdeněk Moták?
Je to dobrý trenér. Byl jsem s ním v kontaktu každé léto, když jsem tady trénoval, takže už jsem ho znal. Problémy spolu určitě mít nebudeme.

V Třinci jste nejčastěji hrával v útoku se starším bratrem Ondřejem, který se během minulé sezony rovněž vrátil, a s Andrejem Nestrašilem. Navážete tam, kde jste skončili?
Jo, Andrej už spekuluje, že bude hrát s námi, takže si myslím, že se na to těší. Snad mu to trenér splní, ale to je jen taková sranda. Navázat na předešlé roky problém nebude. My jsme v kontaktu pořád, máme skupinu na telefonu, takže naše přátelství funguje.

