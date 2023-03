Žádné hecování. Třinecký tandem ovládl bodování, Daňo cílil na zápis otce

„On je král bodování, což je super,“ dodával slovenský forvard. „Hlavně ale věřím, že v předkole play off proti Litvínovu budeme mužstvu naší produktivitou prospěšní a dotáhneme to ještě dál.“

Růžička potvrdil, že je hezké být v čele individuálního hodnocení.

„Ale nijak jsme to s Markem neřešili, nijak jsme se nehecovali. Spíš jsme se soustředili na zápas, abychom pomohli týmu, což se nám nepovedlo,“ řekl Růžička po nedělní prohře 2:3 s Mladou Boleslaví. „Markovi samozřejmě blahopřeji, měl hezkou sezonu.“

Daňo hovořil podobně: „Jak přijdu do kabiny, hned mu musím k vítězství pogratulovat.“

Ostatně Růžička vyhrál kanadské bodování základní části po deseti letech...

„To je hrozné, co?“ usmál se. „Je to dost let. Párkrát jsem byl blízko. Těší mě, že se to teď povedlo, ale musím poděkovat trenérům, spoluhráčům, vedení.“

Mladoboleslavský Tim Söderlund (vlevo) překonává brankáře Ondřeje Kacetla z Třince. Vpravo útočník Ocelářů Martin Růžička

Daňo přiznal, že se snažil překonat otce, Jozefa Daňa, někdejšího útočníka Třince, který v sezoně 1997 až 1998 nasbíral 54 bodů za 17 branek a 38 nahrávek.

„Třeba ho ještě v nějakých dalších sezonách předeženu,“ podotkl třinecký kanonýr. „Přál jsem si dát i ten třicátý gól, zarovnat bilanci, ale nevadí. I těch dvacet devět gólů je pro mě obrovské číslo. Věřím, že jsem si nějaké góly pošetřil i na play off.“

Zároveň doufá, že v předkole se mužstvo rozběhne a prosazovat se budou všichni hráči.

Třinecký Daniel Kurovský v šanci před brankářem Markem Stuchlíkem z Mladé Boleslavi

„Tam už ale o góly nejde. Jde o to, abychom ty zápasy zvládali třeba 1:0,“ podotkl. „To, že jsme uspěli v kanadském bodování i mezi střelci, je za námi. Určitě si to užijeme po sezoně, ale teď je důležité předkolo a první domácí zápas.“

Ten Třinecké čeká už ve středu doma s Litvínovem.