„V první chvíli jsem chtěl puk posouvat ještě na bráchu, ale odrazil se zpátky, a tak jsem do něj jen plácl a se štěstím to tam nad lapačku spadlo,“ popisoval Kovařčík.
Brněnský obránce Jan Ščotka si povzdechl, že by podobný gól potřebovali. „V minulých třech utkáních jsme dali jen jeden,“ připomněl. „Prohrát takhle v Třinci na jeden gól je škoda. Musíme se ale více tlačit před bránu, rychle tam házet puk a dát nějaký špinavý gól, chytit se.“
Třinec ve šlágru porazil Brno, Plzeň vyhrála na Spartě. Kladno i Litvínov se dál trápí
V čem je problém, že se Brňanům po dobrém startu sezony nedaří?
„Chybí nám ten elán, který jsme měli na začátku, kdy nám to šlo tak nějak samo, dávali jsme góly, ale teď nám to nejde. Musíme se zvednout a příště to prolomit,“ burcuje Ščotka.
„Problém je asi v lehkosti,“ přemítá brněnský trenér Kamil Pokorný. „Ve sportu je to hodně tenká hrana. Někdy vám tam napadá všechno. S Pardubicemi jsme měli více šancí, dali jsme jen jeden gól. Dneska žádný, Motor (0:8) házím za hlavu, ten vůbec nebudu komentovat. Musíme teď jít po krůčcích, soustředit se na detaily, být poctiví a pak se nám to vrátí v těch vstřelených brankách.“
Naproti tomu Oceláři vyhráli popáté za sebou, přičemž poprvé nedostali gól.
„Takové zápasy jsou těžké ani ne fyzicky nebo na počet střel, ale mentálně, nesmíte udělat chybu,“ komentoval čisté konto Marek Mazanec. „Ale že mám nulu, nijak nehrotím. Pro mě to není důležité, pro mě je důležité, že jsme jako tým do jednoho udělali dobrou práci a máme body.“
Dvě minuty před koncem Brňané odvolali brankáře, ale Třinečtí nezalezli, snažili se hrát dál aktivně a Martin Marinčin trefil pravou tyč prázdné branky. Před tím střelu Martina Růžičky zblokoval bek.
„Musíme hrát aktivně pořád. Nejlepší obrana je útok,“ prohlásil třinecký trenér Zdeněk Moták. „Je to sice klišé, ale je jasné, že když jsme v útočném pásmu, tak k naší bráně je daleko. Snažili jsme se hrát aktivně celý zápas a pokrývat výborné bruslaře Komety.“
Co se změnilo, že Oceláři oproti nedělnímu duelu s Kladnem, byť uspěli 2:1 v prodloužení, hráli mnohem energičtěji a přesněji?
„Po utkání s Kladnem jsme si řekli, že se něco musí změnit, protože naše hra nebyla ideální, a dneska jsme splnili do puntíku, co nám trenéři řekli, co jsme chtěli a zápas jsme si pohlídali,“ těšilo střelce jediné branky.