Šťastné plácnutí i brněnské trápení. Chybí nám elán, říká Ščotka po prohře v Třinci

  21:24
V souboji posledních dvou mistrů hokejové extraligy Třinec porazil Kometu a sesadili ji z první příčky. „Už jsem takový gólík potřeboval,“ jásal Michal Kovařčík, který o triumfu rozhodl jediným gólem v utkání, svým prvním po osmi zápasech.
Třinecký útočník Michal Kovařčík si najíždí před brankáře Aleše Stezku.

Třinecký útočník Michal Kovařčík si najíždí před brankáře Aleše Stezku. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Brněnský trenér Kamil Pokorný nervózně sleduje časomíru v závěru utkání v...
Hokejisté Třince a Brna Petr Vrána Kristián Pospíšil, Jakub Kos a Martin...
Útočník třineckých Ocelářů Daniel Kurovský po souboji s brněnským Tomášem...
Třinecký brankář Marek Mazanec a brněnský útočník Adam Zbořil sledují puk.
9 fotografií

„V první chvíli jsem chtěl puk posouvat ještě na bráchu, ale odrazil se zpátky, a tak jsem do něj jen plácl a se štěstím to tam nad lapačku spadlo,“ popisoval Kovařčík.

Brněnský obránce Jan Ščotka si povzdechl, že by podobný gól potřebovali. „V minulých třech utkáních jsme dali jen jeden,“ připomněl. „Prohrát takhle v Třinci na jeden gól je škoda. Musíme se ale více tlačit před bránu, rychle tam házet puk a dát nějaký špinavý gól, chytit se.“

Třinec ve šlágru porazil Brno, Plzeň vyhrála na Spartě. Kladno i Litvínov se dál trápí

V čem je problém, že se Brňanům po dobrém startu sezony nedaří?

„Chybí nám ten elán, který jsme měli na začátku, kdy nám to šlo tak nějak samo, dávali jsme góly, ale teď nám to nejde. Musíme se zvednout a příště to prolomit,“ burcuje Ščotka.

„Problém je asi v lehkosti,“ přemítá brněnský trenér Kamil Pokorný. „Ve sportu je to hodně tenká hrana. Někdy vám tam napadá všechno. S Pardubicemi jsme měli více šancí, dali jsme jen jeden gól. Dneska žádný, Motor (0:8) házím za hlavu, ten vůbec nebudu komentovat. Musíme teď jít po krůčcích, soustředit se na detaily, být poctiví a pak se nám to vrátí v těch vstřelených brankách.“

Brněnský trenér Kamil Pokorný nervózně sleduje časomíru v závěru utkání v Třinci.

Naproti tomu Oceláři vyhráli popáté za sebou, přičemž poprvé nedostali gól.

„Takové zápasy jsou těžké ani ne fyzicky nebo na počet střel, ale mentálně, nesmíte udělat chybu,“ komentoval čisté konto Marek Mazanec. „Ale že mám nulu, nijak nehrotím. Pro mě to není důležité, pro mě je důležité, že jsme jako tým do jednoho udělali dobrou práci a máme body.“

Dvě minuty před koncem Brňané odvolali brankáře, ale Třinečtí nezalezli, snažili se hrát dál aktivně a Martin Marinčin trefil pravou tyč prázdné branky. Před tím střelu Martina Růžičky zblokoval bek.

Brněnský trenér Kamil Pokorný nervózně sleduje časomíru v závěru utkání v Třinci.
Hokejisté Třince a Brna Petr Vrána Kristián Pospíšil, Jakub Kos a Martin Marinčin (zleva) se přetlačují před třineckým brankářem Markem Mazancem.
Útočník třineckých Ocelářů Daniel Kurovský po souboji s brněnským Tomášem Zohornou padá před gólmana Aleše Stezku.
Třinecký brankář Marek Mazanec a brněnský útočník Adam Zbořil sledují puk.
9 fotografií

„Musíme hrát aktivně pořád. Nejlepší obrana je útok,“ prohlásil třinecký trenér Zdeněk Moták. „Je to sice klišé, ale je jasné, že když jsme v útočném pásmu, tak k naší bráně je daleko. Snažili jsme se hrát aktivně celý zápas a pokrývat výborné bruslaře Komety.“

Co se změnilo, že Oceláři oproti nedělnímu duelu s Kladnem, byť uspěli 2:1 v prodloužení, hráli mnohem energičtěji a přesněji?

„Po utkání s Kladnem jsme si řekli, že se něco musí změnit, protože naše hra nebyla ideální, a dneska jsme splnili do puntíku, co nám trenéři řekli, co jsme chtěli a zápas jsme si pohlídali,“ těšilo střelce jediné branky.

10. kolo

11. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 10 7 0 0 3 37:19 21
2. HC Oceláři TřinecTřinec 9 5 2 0 2 29:20 19
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 10 6 0 1 3 27:22 19
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 10 5 1 2 2 24:20 19
5. HC Kometa BrnoKometa 10 6 0 1 3 28:26 19
6. HC Dynamo PardubicePardubice 10 4 2 0 4 31:24 16
7. HC OlomoucOlomouc 9 5 0 1 3 22:24 16
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 10 5 0 0 5 25:27 15
9. HC Sparta PrahaSparta 10 4 1 0 5 27:22 14
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 10 3 2 1 4 25:26 14
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 4 0 0 6 20:28 12
12. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 9 2 1 0 6 20:27 8
13. HC Verva LitvínovLitvínov 9 2 0 1 6 15:30 7
14. Rytíři KladnoKladno 10 1 0 2 7 16:31 5
Třinec ve šlágru porazil Brno, Plzeň vyhrála na Spartě. Kladno i Litvínov se dál trápí

Red Bull Litvínov? Firma podpořila Spartu, o jiném hokejovém klubu prý neuvažuje

Dá hokejovému Litvínovu křídla Red Bull? Zatím to tak nevypadá, ačkoli po nejmenším extraligovém městě kolují spekulace, že výrobce energetických nápojů kolem ohroženého klubu krouží. Jeho česká...

30. září 2025  9:18

Stadion v rauši, extraligu ale neřeší. Baráž? Anti fair play, zní z Litoměřic

Nevídaný rozjezd hokejových Litoměřic do první ligy. Stadion v úvodních sedmi kolech posbíral sedm výher a bez ztráty bodu vede tabulku. „Nic takového nepamatuju jako hráč ani trenér. Sešlo se...

30. září 2025  8:15

