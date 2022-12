Příště se Oceláři s Kometou utkají pod širým nebem. Pro nás novinka, varují se v Třinci

„Pevně věřím, že předvedeme lepší výkon a budeme Třinci důstojnějším soupeřem než v pondělí,“ prohlásil brněnský trenér Patrik Martinec.

Třinecký trenér Vladimír Országh připustil, že někde v hlavách už zmíněné střetnutí mají. „Momentálně ale přemýšlíme nad jinými věcmi, pořád je to daleko. My se potřebujeme soustředit na nejbližší zápas,“ připomněl, že ve středu od 18.00 hrají v Mladé Boleslavi.

Přesto Országh podotkl, že bratislavský duel bude něco jiného než klasický v hale. „Brňané něco takového už v minulosti zažili, pro nás to bude nové,“ řekl Országh.

Pro všechny třinecké hokejisty to ale novinka nebude.

„V dorostu jsme si venku už zahráli při Winter Classic v Brně. Také jsme s Třincem hráli proti Kometě, takže si to zopakujeme i s Patrikem Hrehorčákem,“ zmínil třinecký útočník Miloš Roman spoluhráče. „Jsem rád, že to bude na Slovensku, víceméně doma. Uvidíme, jaké bude počasí, kolik přijde lidí. Bude to zážitek, něco nového v kariéře.“

Ač má Roman slovenskou národnost, vyrostl v Třinci. „Ale v Bratislavě máme nějaké známé. Nemají možnost přijet do Třince, tak budou mít příležitost přijít na zápas doma,“ usmál se Miloš Roman.

První zkušenost se zápasem pod otevřeným nebem bude mít třinecký útočník Tomáš Marcinko. „Ale někteří chlapci, ti, kteří byli v Americe a Kanadě, už vzpomínali, jaké to je,“ řekl Marcinko.

Je si jistý, že přijde hodně diváků. „Ať už z Třince, Brna, nebo ze Slovenska. Brno je hodinu od Bratislavy, tak si dokážu představit, že tam bude v dobrém slova smyslu peklo. Budou tam ale i naše rodiny, což je velké plus, a jsme za to klubu velmi vděční. Věřím, že si to všichni užijeme. A hlavně, ať utkání dopadne podobně jako to pondělní, že vyhrajeme.“