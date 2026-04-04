„Věděl jsem, že je pár vteřin do konce a jak jsem objížděl branku, snažil jsem se puk před ní nacpat, že se od někoho odrazí nebo ho někdo doklepne,“ popisoval Kovařčík vítěznou trefu. „A jak mě to vyvezlo mezi kruhy, puk se mi vrátil a jenom jsem do něj plácnul. Ani jsem neviděl, kam jde. Jenom jsem slyšel řvát celý stadion, a tak jsem jel slavit.“
Andrej Nestrašil střelce málem srazil na led, jak na něj uprostřed hřiště vyskočil. „Neskutečná euforie,“ radoval se Kovařčík.
Co Třinecké nakoplo? „Gól na 2:4, to najednou ožila naše střídačka, nabudilo nás to a věřili jsme, že stav ještě otočíme. Najednou to bylo čtyři čtyři a mohli jsme třetí třetinu začít zase trošku s klidnější hlavou,“ říkal Kovařčík.
„Takové tři rychlé góly vždycky střídačku nakopnou, šli jsme si za výhrou a ukázali jsme, jaká je tady síla,“ dodal útočník David Cienciala, který snižoval na 3:4. Před ním se trefil Andrej Nestrašil a čtvrtý gól pět vteřin před druhou přestávkou dal ranou od modré čáry Tomáš Kundrátek.
„Několikrát se nám stalo i v sezoně, že jsme měli takový výpadek. Bohužel jsme kvůli tomu ztratili v této sérii bod...“ povzdechl si karlovarský útočník David Šťastný.
Po pátečním duelu chtěli hosté zlepšit vstup do utkání, což se jim povedlo a už ve druhé minutě po trefě Adama Lukošika vedli. Oscar Flynn sice vyrovnal, leč Karlovarští přidali další tři branky.
A pak přišel kolaps...
„Asi jsme přestali být tak hbití a připravení hlavou. Ale fakt nevím, co k tomu víc říct,“ podotkl Šťastný.
Panovalo v třinecké šatně po druhé třetině nadšení? „Ani ne, spíše jsme se krotili, ať se nezblázníme, ať nechceme rozhodnout hned na začátku třetí třetiny,“ namítl Kovařčík.
Do hry šli všichni čtyři brankáři
Během utkání trenéři prostřídali všechny brankáře. Třinecký Ondřej Kacetl naskočil místo Marka Mazance ve 27. minutě po čtvrtém gólu hostů. Karlovarští od začátku postavili Daniela Krále, ale do třetí třetiny už poslali Dominika Frodla.
Kacetl ve 33. minutě zmařil únik Ondřeje Beránka.
„Káca je parádní gólman, ale letos se do branky moc nedostal, protože Mazi je skvělý. Ondra nás pak nejméně třikrát podržel, což je úžasné, protože šel chytat po dlouhé době,“ upozornil Cienciala, že Kacetl od 16. ledna odchytal jen tři duely za partnerský Frýdek-Místek v první lize.
Rovněž Frodl oddálil prohru svého týmu, když skočil do střely Ciencialy, který pálil do odkryté branky.
„Po přihrávce od zadního mantinelu jsem viděl prázdnou branku a snažil jsem se vystřelit z první, ale přijel tam Frodo a skočil po puku jako tuleň,“ usmál se Cienciala.
„Máme dva skvělé gólmany a dnes šel do hry King,“ komentoval změnu v brance karlovarský trenér Pavel Patera. „Je mi ho líto, protože jsme ho v tom nechali vykoupat. Půlku zápasu chytal výborně a potom jsme mu vůbec nepomohli. Střídání mě mrzí, ale potřebovali jsme impuls. Dostal tři góly po sobě.“
Třinecký trenér Boris Žabka podotkl, že změnou v brance museli reagovat na čtvrtý gól. „Nebylo to úplně fér. Mazi si zasloužil, abychom ho podrželi, držel nás předtím. Chtěli jsme otočit zápas s ním, ale máme dva gólmany a Káca do toho naskočil neskutečně,“ prohlásil Žabka. „Udělali jsme ale i další změny v sestavě, které nám pomohly.“
Nyní se série přesune do Karlových Varů.
„Je to úplně na ho..., že jsme takový zápas ztratili, ale máme se od čeho odrážet,“ řekl Šťastný. „Jedeme domů a musíme nadcházející utkání uhrát. Věřím, že sílu na to máme. Dokázali jsme si, že s Třincem můžeme hrát. Teď se jen musíme soustředit celých šedesát minut.“
Podle Kovařčíka může sobotní ztracený zápas na Karlovarských zanechat stopy. „Ale nemusí,“ hned dodal. „Mají tam zkušené hráče, s nimiž to nic neudělá. Očekávám ale stejný průběh jako v dosavadních dvou utkáních. Vary budou hrát doma, fanoušci je poženou, vletí na nás. Musíme být nachystaní a jít do nich od začátku, jako dneska na konci druhé třetiny.“