Tipsport extraliga 2025/26

Jak Třinec ukradl bod. Kovařčík plácl do puku a dokonal obrat: Ani jsem to neviděl!

Jiří Seidl
  22:37
To byla jízda. Třinečtí hokejisté opět ukázali obrovskou sílu. Ve 37. minutě druhého semifinále extraligy prohrávali s Karlovými Vary 1:4, ale třemi góly během 129 vteřin ještě do konce druhé třetiny vyrovnali. A Michal Kovařčík 14 sekund před koncem základní hrací doby rozhodl o dokonání obratu na 5:4. Oceláři vedou 2:0 na zápasy a série bude v úterý a ve středu pokračovat na západě Čech.
Třinecký Michal Kovařčík slaví rozhodující gól ve druhém semifinále proti Karlovým varům. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Věděl jsem, že je pár vteřin do konce a jak jsem objížděl branku, snažil jsem se puk před ní nacpat, že se od někoho odrazí nebo ho někdo doklepne,“ popisoval Kovařčík vítěznou trefu. „A jak mě to vyvezlo mezi kruhy, puk se mi vrátil a jenom jsem do něj plácnul. Ani jsem neviděl, kam jde. Jenom jsem slyšel řvát celý stadion, a tak jsem jel slavit.“

Andrej Nestrašil střelce málem srazil na led, jak na něj uprostřed hřiště vyskočil. „Neskutečná euforie,“ radoval se Kovařčík.

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Co Třinecké nakoplo? „Gól na 2:4, to najednou ožila naše střídačka, nabudilo nás to a věřili jsme, že stav ještě otočíme. Najednou to bylo čtyři čtyři a mohli jsme třetí třetinu začít zase trošku s klidnější hlavou,“ říkal Kovařčík.

„Takové tři rychlé góly vždycky střídačku nakopnou, šli jsme si za výhrou a ukázali jsme, jaká je tady síla,“ dodal útočník David Cienciala, který snižoval na 3:4. Před ním se trefil Andrej Nestrašil a čtvrtý gól pět vteřin před druhou přestávkou dal ranou od modré čáry Tomáš Kundrátek.

„Několikrát se nám stalo i v sezoně, že jsme měli takový výpadek. Bohužel jsme kvůli tomu ztratili v této sérii bod...“ povzdechl si karlovarský útočník David Šťastný.

Po pátečním duelu chtěli hosté zlepšit vstup do utkání, což se jim povedlo a už ve druhé minutě po trefě Adama Lukošika vedli. Oscar Flynn sice vyrovnal, leč Karlovarští přidali další tři branky.

A pak přišel kolaps...

„Asi jsme přestali být tak hbití a připravení hlavou. Ale fakt nevím, co k tomu víc říct,“ podotkl Šťastný.

Panovalo v třinecké šatně po druhé třetině nadšení? „Ani ne, spíše jsme se krotili, ať se nezblázníme, ať nechceme rozhodnout hned na začátku třetí třetiny,“ namítl Kovařčík.

Do hry šli všichni čtyři brankáři

Během utkání trenéři prostřídali všechny brankáře. Třinecký Ondřej Kacetl naskočil místo Marka Mazance ve 27. minutě po čtvrtém gólu hostů. Karlovarští od začátku postavili Daniela Krále, ale do třetí třetiny už poslali Dominika Frodla.

Kacetl ve 33. minutě zmařil únik Ondřeje Beránka.

Třinecký brankář Ondřej Kacetl úspěšně čelí úniku karlovarského Ondřeje Beránka.

„Káca je parádní gólman, ale letos se do branky moc nedostal, protože Mazi je skvělý. Ondra nás pak nejméně třikrát podržel, což je úžasné, protože šel chytat po dlouhé době,“ upozornil Cienciala, že Kacetl od 16. ledna odchytal jen tři duely za partnerský Frýdek-Místek v první lize.

Rovněž Frodl oddálil prohru svého týmu, když skočil do střely Ciencialy, který pálil do odkryté branky.

„Po přihrávce od zadního mantinelu jsem viděl prázdnou branku a snažil jsem se vystřelit z první, ale přijel tam Frodo a skočil po puku jako tuleň,“ usmál se Cienciala.

„Máme dva skvělé gólmany a dnes šel do hry King,“ komentoval změnu v brance karlovarský trenér Pavel Patera. „Je mi ho líto, protože jsme ho v tom nechali vykoupat. Půlku zápasu chytal výborně a potom jsme mu vůbec nepomohli. Střídání mě mrzí, ale potřebovali jsme impuls. Dostal tři góly po sobě.“

Třinecký trenér Boris Žabka podotkl, že změnou v brance museli reagovat na čtvrtý gól. „Nebylo to úplně fér. Mazi si zasloužil, abychom ho podrželi, držel nás předtím. Chtěli jsme otočit zápas s ním, ale máme dva gólmany a Káca do toho naskočil neskutečně,“ prohlásil Žabka. „Udělali jsme ale i další změny v sestavě, které nám pomohly.“

Řepík zastavil půst a zařídil Spartě první bod. Kluci padali po hubách, těšilo ho

Nyní se série přesune do Karlových Varů.

„Je to úplně na ho..., že jsme takový zápas ztratili, ale máme se od čeho odrážet,“ řekl Šťastný. „Jedeme domů a musíme nadcházející utkání uhrát. Věřím, že sílu na to máme. Dokázali jsme si, že s Třincem můžeme hrát. Teď se jen musíme soustředit celých šedesát minut.“

Podle Kovařčíka může sobotní ztracený zápas na Karlovarských zanechat stopy. „Ale nemusí,“ hned dodal. „Mají tam zkušené hráče, s nimiž to nic neudělá. Očekávám ale stejný průběh jako v dosavadních dvou utkáních. Vary budou hrát doma, fanoušci je poženou, vletí na nás. Musíme být nachystaní a jít do nich od začátku, jako dneska na konci druhé třetiny.“

Semifinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
1:1
Sparta
Třinec
2:0
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

Závěr zápasu už si mohli užívat. Když fanoušci hokejových Pardubic rozproudili mexickou vlnu, o vítězi prvního semifinálového duelu extraligy bylo jasno. Dynamo přehrálo Spartu vysoko 6:2 a uzmulo...

Jaký tohle dává smysl? Bratři Tkachukové se podivují nad Světovým pohárem v Praze

Finále Světového poháru by se mělo hrát ve Spojených státech. Tuhle myšlenku nadnesli američtí hokejisté a bratři Matthew a Brady Tkachukovi ve svém podcastu Wingmen. Naráželi v něm i na výběr Prahy...

Islanders propustili trenéra Roye, Ritticha s Palátem má dostat do play off DeBoer

Brankář David Rittich a útočník Ondřej Palát mají v New York Islanders nového trenéra. Vedení týmu krátce před koncem základní části NHL odvolalo Patricka Roye a na jeho místo jmenovalo Petera...

5. dubna 2026  20:03

Snížil a mohl i rozhodnout. Ale Frodo skočil po puku jak tuleň, líčil Cienciala po obratu

Extraligové play off mu sedí. Jedenáct utkání čekal, než dá gól, a nyní se prosadil v minulých třech utkáních za sebou. Útočník třineckých hokejistů David Cienciala přispěl k rozhodující...

5. dubna 2026  13:24

Nové české jméno v NHL? Věřím, že na to mám! Hrabal je konkurencí i pro krajany

Premium
Obrovitánská naděje. Rozměrově i vyhlídkami. Český hokejový brankář Michael Hrabal je po podpisu smlouvy s Utahem zase o něco blíž k NHL. Jak ale on sám avizuje: „Jsem na startu maratonu.“

5. dubna 2026

Tisíc zápasů bez přerušení. Obránce Burns nechyběl v NHL v sestavě dvanáct let

Brent Burns odehrál jako první obránce v historii NHL tisící utkání v řadě bez přerušení. Jednačtyřicetiletý Kanaďan jubileum oslavil v sobotu a spoluhráči z Colorada včetně Martina Nečase mu ho...

5. dubna 2026  11:43

Nečas dal vítězný gól Colorada, Chmelař se trefil za Rangers. Slavili i Vejmelka a Dobeš

Útočník Martin Nečas posunul v NHL Colorado gólem v 51. minutě k výhře nad Dallasem, trefu slavil také Jaroslav Chmelař v dresu New York Rangers. Brankář Karel Vejmelka podržel Utah při výhře ve...

4. dubna 2026  21:24,  aktualizováno  5. 4. 9:14

Barikáda padla, Havelka je na baráž zpátky: Já pro Litvínov i umřu

Obřadně přičichl k litvínovskému dresu, šatnou se rozezněl aplaus. Hokejový srdcař, bijec a živel Martin Havelka je zpátky ve žluto-černém, aby pomohl k barážové záchraně extraligy. On, který se v...

5. dubna 2026  8:30

Nebyli jsme na zápas dobře připravení. Sparta chtěla víc, uznal Sedlák

Poslední minuty prakticky neslezl z ledu. Kapitán pardubického Dynama Lukáš Sedlák chtěl napodobit výkon sparťana Michala Řepíka a druhým gólem poslat druhé semifinále do prodloužení. Zůstalo však...

5. dubna 2026

