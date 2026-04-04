Tipsport extraliga 2025/26

Přesilovky pomohly. Vary změnily oslabení, asi proto z toho byly góly, smál se Hudáček

Jiří Seidl
  5:55
V minulých osmi utkáních vyřazovací části extraligy třinečtí hokejisté využili jen tři z 31 přesilovek. A teď na úvod extraligového semifinále dali v početní převaze Karlovým Varům hned dva góly. Díky tomu a ubráněným oslabením zvítězili v pátek na vlastním ledě 3:1. Druhý duel se hraje opět v Třinci v sobotu od 18.00.
Karlovarský brankář Dominik Frodl čelí šanci třineckých hokejistů.

„Přesilovky nám extrémně pomohly, rozhodly zápas,“ prohlásil po pátečním zápase třinecký trenér Boris Žabka.

„A k tomu kluci odvedli i super práci v oslabení,“ potvrdil třinecký útočník Libor Hudáček. „A když bylo třeba, podržel nás Mazi (brankář Marek Mazanec). Vítězství ale bylo vydřené.“

Karlovarský útočník David Moravec upozornil, že Třinečtí mají výborné přesilovky. „Budeme si muset dávat větší pozor. To je to jediné, co bychom měli zlepšit,“ konstatoval. „My ale také máme skvělé hráče na přesilovku a umíme je hrát. Jen byla škoda, že když jsme na konci hráli bez brankáře, tak soupeř puk tak dobře vyhodil, že z toho byl třetí gól.“

Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

To se psala 58. minuta, když se přes téměř přes celé hřiště trefil Marian Adámek deset vteřin po tom, co hosté odvolali gólmana Dominika Frodla.

Takže se dá říct, že klíčem k výhře byly zvládnuté přesilovky i oslabení?„Ano, a tak to bude celou sérii,“ tuší Hudáček. „Jsou to činnosti, které rozhodují, protože při hře pět na pět všichni víme, co kdo dělá, takže je těžké se prosadit.“

Třinecký forvard však připustil, že Oceláři museli v početní převaze improvizovat. „Viděli jsme, jak Vary hrály proti Liberci, ale proti nám hru v oslabení změnili. Ale možná i proto, že jsme trénovali něco jiného, tak z toho byly góly,“ pousmál se Libor Hudáček.

„Bohužel jsme ty góly nabídli Třinci svými hloupostmi, na přesilovky má soupeř šikovné hráče. To už se nám v dalších zápasech nesmí stávat,“ řekl karlovarský trenér Pavel Patera.

Karlovarský trenér Pavel Patera burcuje své hráče..

V početní převaze se trefili Libor Hudáček a David Cienciala. Hudáček svým gólem ukončil neprůstřelnost Dominika Frodla, která trvala 142 minut a 34 vteřin. „Měli jsme video, viděli jsme, v čem je dobrý a kde má slabiny. Doufám, že jich využijeme více,“ řekl Hudáček.

Každopádně Oceláři znovu dokázali urvat vítězství.

„Pevně věřím, že v tom budeme pokračovat. Snad někdy dáme i víc gólů a bude to hezčí hokej pro diváky,“ uvedl třinecký útočník. „Ale už je to play off a takové zápasy budou, pokud nepřijde smolný den nějakého gólmana. Rozhodně neočekáváme, že budeme vyhrávat o pět branek.“

Davida Moravce mrzelo, že Karlovy Vary nechytily začátek. „V sobotu musíme do utkání vstoupit lépe,“ zdůraznil. „Třinec je skvělý soupeř, play off umí hrát. V první třetině jsme to nebyli my, byli jsme takoví zabrzdění. Nevím, jestli na nás nedolehl nějaký strach, ale od druhé třetiny jsme do toho šlápli, byli jsme rychleji u puku a vyhrávali souboje.“

Semifinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
1:1
Sparta
Třinec
2:0
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

