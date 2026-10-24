Neděle 10.30. Nezvyklý začátek utkání je pro třinecké hokejisty experiment

„Karlovarští s žádostí původně nesouhlasili. Páteční termín je pro každý klub, co se týče návštěvnosti, atraktivnější,“ chápal sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek prvotní odmítnutí soupeře. „Proto jsme začali hledat řešení a protihodnotu, kterou bychom Energii její ústupek kompenzovali.“
A tak přišli s nabídkou odehrát nedělní utkání už dopoledne. „Vary díky tomu nestráví noc po zápase v autobuse, ale vrátí se domů ještě ten den, což je pro ně výhodné vzhledem k tomu, že už v úterý hrají doma. Je to fér řešení, win-win pro obě strany,“ prohlásil Jan Peterek.
Jaké to však je pro hráče?
„Musíme se na dopoledne nastavit, ale jestli hrajeme o půl jedenácté, nebo v pět večer, je to stejný zápas, začínáme od stavu nula nula,“ odpověděl třinecký útočník Miloš Roman.
Ostatně v čase utkání hokejisté každý den trénují...
„Ano, je to tréninkový čas, ale my musíme být nastaveni na zápas. Na to se musíme nachystat od začátku,“ zdůraznil Roman.
Třinečtí netradiční dobu utkání berou i jako experiment.
„S naším marketingovým oddělením diskutujeme o dopoledních víkendových zápasech delší dobu,“ uvedl Jan Peterek. „Je to součást širší diskuze a našeho plánu, jak zvýšit atraktivitu extraligy, její sledovanost i celkovou hodnotu. Zápas s Karlovými Vary je součástí studie, kterou náš marketingový tým připravuje a kterou v příštích dnech předložíme na půdě APK (Asociace profesionálních klubů).“
Peterek je přesvědčený, že toto téma bude v příštích měsících rezonovat hokejovým prostředím i s ohledem na blížící se výběrové řízení k prodeji marketingových a televizních práv.
„Myslíme si, že jednou z důležitých cest je lépe pracovat s časy jednotlivých zápasů. Dnes se zejména o víkendech utkání často překrývají, jednotlivé kluby si tím vlastně navzájem berou pozornost, a to se odráží i v číslech televizní sledovanosti,“ konstatoval třinecký sportovní ředitel. „Zároveň vnímáme dopolední termíny jako skvělou příležitost, jak oslovit rodiny s dětmi a nabídnout jim atraktivní hokejový program v čase, který je pro děti ideální. Jde tudíž i o možnost přiblížit hokej nové skupině fanoušků.“
O tom, že by víkendové dopolední zápasy mohly zabrat, svědčil i zájem diváků.
„Když pomineme derby s Vítkovicemi, šlo z hlediska zájmu o vstupenky jednoznačně o naše nejžádanější domácí utkání dosavadní sezony. Po oznámení dopoledního začátku zmizela volná místa prakticky okamžitě,“ řekl Jan Peterek s tím, že Werk Arena byla rychle prakticky vyprodaná. „V předprodeji se mohou objevit už jen poslední uvolněná místa z technických rezervací. Samozřejmě víme, že samotný prodej vstupenek neodpovídá na všechny otázky a že bude důležité vyhodnotit návštěvnost, atmosféru a televizní sledovanost.“
Přesto, je možné, že Třinečtí budou hrát dopoledne častěji?
„Určitě tu myšlenku máme a chtěli bychom s ní dál pracovat. Zároveň ale nechceme dělat ukvapené závěry. Jeden zápas není dostatečný vzorek,“ konstatoval Jan Peterek. „Navíc v zájmu o něj hraje velkou roli i to, že jde o něco nového. Budeme proto sledovat všechna dostupná data. Bude nás zajímat zpětná vazba našich fanoušků, kterých se na názor budeme ptát.“
Připustil, že když oznámili čas duelu s Karlovými Vary, zaznamenali i negativní reakce fanoušků.
„Víme, že netradiční čas nevyhovuje každému, že jde o něco nového, že na to lidé nejsou zvyklí a že jsme je tím zaskočili, ale pozitivní reakce převažovaly,“ upozornil Jan Peterek. „Jsou tu dvě roviny. Jedna je budoucnost a atraktivita extraligy, druhá naši vlastní fanoušci. Pro ně hokej hrajeme a na jejich názoru nám mimořádně záleží. Věřím, že když budou rozumět důvodům takového rozhodnutí, mohou v netradičních začátcích najít i něco atraktivního. Rozhodně ale nechceme dělat podobné změny bez ohledu na ně a bez ohledu na data, která nám nedělní dopolední zápas přinese.“