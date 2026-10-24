Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tipsport extraliga 2026/27

Neděle 10.30. Nezvyklý začátek utkání je pro třinecké hokejisty experiment

Autor:
  19:18

Hokejisté Třince poprvé v sezoně smutní po porážce. | foto: ČTK

V nezvyklém čase, už v 10.30, začnou hokejisté Ocelářů Třinec a Karlových Varů nedělní duel 14. kola extraligy. Třinečtí měli pro brzký start pádný důvod. Potřebovali přesunout zápas v Karlových Varech z pátku na čtvrtek 17. prosince, aby měli po dlouhé cestě domů o den více času na regeneraci před domácími zápasy v neděli s Kometou a v pondělí s Plzní.

„Karlovarští s žádostí původně nesouhlasili. Páteční termín je pro každý klub, co se týče návštěvnosti, atraktivnější,“ chápal sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek prvotní odmítnutí soupeře. „Proto jsme začali hledat řešení a protihodnotu, kterou bychom Energii její ústupek kompenzovali.“

A tak přišli s nabídkou odehrát nedělní utkání už dopoledne. „Vary díky tomu nestráví noc po zápase v autobuse, ale vrátí se domů ještě ten den, což je pro ně výhodné vzhledem k tomu, že už v úterý hrají doma. Je to fér řešení, win-win pro obě strany,“ prohlásil Jan Peterek.

Jaké to však je pro hráče?

„Musíme se na dopoledne nastavit, ale jestli hrajeme o půl jedenácté, nebo v pět večer, je to stejný zápas, začínáme od stavu nula nula,“ odpověděl třinecký útočník Miloš Roman.

Ostatně v čase utkání hokejisté každý den trénují...

„Ano, je to tréninkový čas, ale my musíme být nastaveni na zápas. Na to se musíme nachystat od začátku,“ zdůraznil Roman.

Třinečtí netradiční dobu utkání berou i jako experiment.

„S naším marketingovým oddělením diskutujeme o dopoledních víkendových zápasech delší dobu,“ uvedl Jan Peterek. „Je to součást širší diskuze a našeho plánu, jak zvýšit atraktivitu extraligy, její sledovanost i celkovou hodnotu. Zápas s Karlovými Vary je součástí studie, kterou náš marketingový tým připravuje a kterou v příštích dnech předložíme na půdě APK (Asociace profesionálních klubů).“

Sportovní ředitel Třince Jan Peterek na tiskové konferenci.

Peterek je přesvědčený, že toto téma bude v příštích měsících rezonovat hokejovým prostředím i s ohledem na blížící se výběrové řízení k prodeji marketingových a televizních práv.

„Myslíme si, že jednou z důležitých cest je lépe pracovat s časy jednotlivých zápasů. Dnes se zejména o víkendech utkání často překrývají, jednotlivé kluby si tím vlastně navzájem berou pozornost, a to se odráží i v číslech televizní sledovanosti,“ konstatoval třinecký sportovní ředitel. „Zároveň vnímáme dopolední termíny jako skvělou příležitost, jak oslovit rodiny s dětmi a nabídnout jim atraktivní hokejový program v čase, který je pro děti ideální. Jde tudíž i o možnost přiblížit hokej nové skupině fanoušků.“

O tom, že by víkendové dopolední zápasy mohly zabrat, svědčil i zájem diváků.

„Když pomineme derby s Vítkovicemi, šlo z hlediska zájmu o vstupenky jednoznačně o naše nejžádanější domácí utkání dosavadní sezony. Po oznámení dopoledního začátku zmizela volná místa prakticky okamžitě,“ řekl Jan Peterek s tím, že Werk Arena byla rychle prakticky vyprodaná. „V předprodeji se mohou objevit už jen poslední uvolněná místa z technických rezervací. Samozřejmě víme, že samotný prodej vstupenek neodpovídá na všechny otázky a že bude důležité vyhodnotit návštěvnost, atmosféru a televizní sledovanost.“

Přesto, je možné, že Třinečtí budou hrát dopoledne častěji?

„Určitě tu myšlenku máme a chtěli bychom s ní dál pracovat. Zároveň ale nechceme dělat ukvapené závěry. Jeden zápas není dostatečný vzorek,“ konstatoval Jan Peterek. „Navíc v zájmu o něj hraje velkou roli i to, že jde o něco nového. Budeme proto sledovat všechna dostupná data. Bude nás zajímat zpětná vazba našich fanoušků, kterých se na názor budeme ptát.“

Třinečtí hokejisté Patrik Koch, Ondřej Kovařčík a Marian Adámek (zleva) se radují z vedoucího gólu.

Připustil, že když oznámili čas duelu s Karlovými Vary, zaznamenali i negativní reakce fanoušků.

„Víme, že netradiční čas nevyhovuje každému, že jde o něco nového, že na to lidé nejsou zvyklí a že jsme je tím zaskočili, ale pozitivní reakce převažovaly,“ upozornil Jan Peterek. „Jsou tu dvě roviny. Jedna je budoucnost a atraktivita extraligy, druhá naši vlastní fanoušci. Pro ně hokej hrajeme a na jejich názoru nám mimořádně záleží. Věřím, že když budou rozumět důvodům takového rozhodnutí, mohou v netradičních začátcích najít i něco atraktivního. Rozhodně ale nechceme dělat podobné změny bez ohledu na ně a bez ohledu na data, která nám nedělní dopolední zápas přinese.“

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

14. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

15. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 13 11 0 1 1 56:30 34
2. HC Dynamo PardubicePardubice 13 9 1 1 2 54:36 30
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 13 7 2 0 4 34:23 25
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 13 7 0 1 5 38:37 22
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 13 5 2 1 5 38:35 20
6. Rytíři KladnoKladno 13 4 3 2 4 37:39 20
7. HC Sparta PrahaSparta 14 5 1 2 6 37:34 19
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 13 5 0 4 4 36:36 19
9. HC Škoda PlzeňPlzeň 13 3 4 1 5 31:31 18
10. HC Verva LitvínovLitvínov 13 5 1 1 6 30:33 18
11. HC Kometa BrnoKometa 13 3 3 2 5 33:36 17
12. HC Vítkovice RideraVítkovice 13 3 1 2 7 33:45 13
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 3 1 1 8 29:46 12
14. HC OlomoucOlomouc 14 2 1 1 10 24:49 9
Zobrazit více
Sbalit

1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

Nejčtenější

Budějovice smetly Třinec. Kladno ukončilo s Pardubicemi rekordní sérii, vyhrály i Vary

Českobudějovický útočník Jan Ordoš vyváží puk od své branky před třineckým...

Hokejová extraliga uzavřela první čtvrtinu základní části. České Budějovice ve 13. kole ukončily (6:2) třineckou neporazitelnost na domácím ledě. Kladno vyzrálo na Pardubice, duel rozhodl v...

Třinec loupil na Spartě, Plzeň zvládla bláznivou přestřelku. Vyhrály i Pardubice

Hokejisté Třince radují z gólu proti Spartě, který vstřelil Libor Hudáček.

Ani ve 12. kole hokejové extraligy neodešel Třinec ze zápasu bez bodu. Oceláři v napínavé bitvě tentokrát vyzráli na Spartu, Plzeň ve zběsilém utkání přetlačila Vítkovice. Uspěly také Pardubice a...

Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně

Skrumáž před bránou Josefa Kořenáře ze Sparty během zápasu s Plzní

Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...

Piráti nastoupí v dresu, který namalovalo dítě. Už ukázali vítězný návrh

Dres namalovaný dětmi pro hokejové Piráty Chomutov. V hlasování se určuje...

Je libo dres s jednorožcem? Nebo snad s plyšovým medvídkem? Hokejový Chomutov čeká v sobotu 14. listopadu výjimečná událost, Piráti v Rocknet Aréně hostí Sokolov a zápas ponese podtitul Děti dětem....

Vítkovice přetlačily Liberec v nájezdech, Vary vyhrály nad Kometou v prodloužení

Vítkovický brankář Dominik Hrachovina se raduje z vyhraného utkání s Libercem.

Extraliga v úterý pokračovala dvěma zápasy. Vítkovice v předehrávce 15. kola přetlačily v nájezdech Liberec a prolomily sérii šesti porážek. V domácím duelu dohrávky 6. kola byly úspěšnější Karlovy...

Neděle 10.30. Nezvyklý začátek utkání je pro třinecké hokejisty experiment

Hokejisté Třince poprvé v sezoně smutní po porážce.

V nezvyklém čase, už v 10.30, začnou hokejisté Ocelářů Třinec a Karlových Varů nedělní duel 14. kola extraligy. Třinečtí měli pro brzký start pádný důvod. Potřebovali přesunout zápas v Karlových...

24. října 2026  19:18

Sparta - Olomouc 2:1P. Po dvou porážkách vydřená výhra. Blümel rozhodl v přesilovce

Sparťanský útočník Matěj Blümel střílí v čase 64:34 rozhodující gól zápasu...

Sparta porazila v předehrávce 14. kola hokejové extraligy Olomouc 2:1 v prodloužení a po dvou porážkách se posunula na sedmé místo. Utkání, které sledovalo nejvíce diváků v dosavadní sezoně, dlouho...

24. října 2026  16:03,  aktualizováno  18:55

Má reprezentační formu! Kladno velebí Konečného, střelce jubilejního gólu 9000

Rytíři Kladno - Dynamo Pardubice, Jakub Konečný z Kladna se raduje na děkovačce...

První rozvášnil fanoušky v roce 1951, devítitisící v pátek, tedy téměř o 75 let později. Hokejové Kladno oslavuje střelce svého jubilejního gólu v nejvyšší soutěži, do elitní společnosti se díky...

24. října 2026  12:36

Šťastná i nešťastná třináctka: Urban slavil první trefu, Filip zůstává na nule

Hokejisté Litvínova se radují z gólu do sítě Plzně.

Číslo třináct přineslo v pátek štěstí hokejovému útočníkovi Tomáši Urbanovi. Po letním přestupu do Litvínova dlouho vyhlížel premiérový gól, dočkal se právě ve svém třináctém zápase v černožlutém...

24. října 2026  11:20

Na Spartu opět vlakem s fanoušky. Věříme, že si to užijí, burcují olomoučtí hokejisté

Fanoušci Olomouce v MoraExpressu: do Prahy

Olomoucké hlavní nádraží se v sobotu po desáté hodině dopolední zabarví do červena. Asi tisícovka fanoušků olomouckých hokejistů totiž vyrazí společně s hráči vlakovým speciálem zvaným MoraExpress do...

24. října 2026  9:15

MacKinnon s Nečasem řádili za Colorado, český útočník bral tři body

Nathan MacKinnon a Martin Nečas slaví trefu Colorada do sítě Toronta.

Po dvou těsných porážkách se hokejisté Colorada v NHL opět radovali. Triumf 6:3 nad celkem Tampa Bay režírovali elitní forvardi mužstva Nathan MacKinnon (1+3) a Martin Nečas (1+2). Ve druhém pátečním...

24. října 2026  6:57,  aktualizováno  7:39

Háro, kokain, modelky. Hokej se loučí s divochem Duguayem, idolem Rangers

Ron Duguay během Winter Classic veteránů mezi Rangers a Philadelphií v roce...

Davy burácely, když se rozjel s pukem po ledovém jevišti v nejslavnější aréně na světě. Ron Duguay bruslil ladně a s lehkostí, dlouhé lokny za ním působivě vlály. Jeho věhlas pronikl z hokejového...

24. října 2026  7:30

Spor za statisíce kvůli slůvku. Soukromé pře Hadamczika platil hokejový svaz. Proč?

Premium
Alois Hadamczik, prezident Českého svazu ledního hokeje.

Nedávno prohraný soud prezidenta hokejového svazu Aloise Hadamczika s hráčským agentem Jiřím Hamalem má podle zjištění iDNES Premium kuriózní finanční pozadí. Hadamczik po Hamalovi v žalobě žádal půl...

24. října 2026

Budějovice smetly Třinec. Kladno ukončilo s Pardubicemi rekordní sérii, vyhrály i Vary

Českobudějovický útočník Jan Ordoš vyváží puk od své branky před třineckým...

Hokejová extraliga uzavřela první čtvrtinu základní části. České Budějovice ve 13. kole ukončily (6:2) třineckou neporazitelnost na domácím ledě. Kladno vyzrálo na Pardubice, duel rozhodl v...

23. října 2026  16:45,  aktualizováno  21:52

Třinec dostal Kloučka do tempa, poprvé je bez bodů. Chytalo se dobře, zářil brankář

Českobudějovický brankář Milan Klouček sleduje puk letící vedle branky.

Utkání rozjeli dobře, zasypali během něj českobudějovického brankáře Milana Kloučka 43 střelami, ale jen ze dvou dali gól. Extraligová série hokejových Ocelářů Třinec, kteří ve dvanácti zápasech za...

23. října 2026  21:03

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Piráti nastoupí v dresu, který namalovalo dítě. Už ukázali vítězný návrh

Dres namalovaný dětmi pro hokejové Piráty Chomutov. V hlasování se určuje...

Je libo dres s jednorožcem? Nebo snad s plyšovým medvídkem? Hokejový Chomutov čeká v sobotu 14. listopadu výjimečná událost, Piráti v Rocknet Aréně hostí Sokolov a zápas ponese podtitul Děti dětem....

22. října 2026  16:44,  aktualizováno  23. 10. 19:19

Konec táhlé ságy. Trucující Hellebuyck se dočkal výměny, přišel však o 20 milionů

Connor Hellebuyck si upravuje účes v brance Winnipegu.

Trvalo to dlouho, určitě mnohem déle, než si sám přál. Po měsících jednání a trucování se Winnipeg a brankář Connor Hellebuyck definitivně rozchází. Americký hokejový gólman se v NHL přesouvá do New...

23. října 2026  18:39,  aktualizováno  19:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×