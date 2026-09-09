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Tipsport extraliga 2026/27

Kovařčík se zatím na led nevrátil, v Třinci však nepanikaří. Kdo dostane šanci?

Jiří Seidl
  17:47aktualizováno  17:51
Michal Kovařčík z Třince se raduje z gólu.

Michal Kovařčík z Třince se raduje z gólu. | foto: ČTK

Domácí červená sada třineckých hokejistů.
Domácí červená sada třineckých hokejistů.
Na tréninku hokejistů Třince se přetlačují zleva Filip Pyrochta, Michal...
Nová posila třineckých hokejistů Filip Pyrochta.
14 fotografií
Bez středního útočníka Michala Kovařčíka, který se zotavuje z otřesu mozku, ale s posilami Danielem Voženílkem v útoku a Filipem Pyrochtou v obraně, vstoupí hokejoví Oceláři Třinec příští týden v úterý v Karlových Varech do nové sezony.

„Čekáme, co bude s Michalem, ale první utkání odehrajeme bez něj,“ potvrdil trenér Boris Žabka.

Michal Kovařčík po zákroku Jana Ščotky minulý týden nedohrál přípravný duel v Brně, který Třinečtí předčasně ukončili, aby se emoce nepřenesly do extraligového utkání. Navíc, když je Kometa jejich prvním soupeřem na domácím ledě 18. září v 17.00.

Třinec odmítl pokračovat v zápase s Kometou. Kovařčík utrpěl otřes mozku

„Nejsme úplně ready, i někteří další hráči jsou zranění nebo nemocní, ale doufejme, že na první kolo budeme připraveni,“ řekl třinecký sportovní manažer Jan Peterek.

„Těžko se určuje, kdy Michal bude v pořádku, u otřesu mozku je regenerace individuální,“ uvedl Žabka. „Zatím ještě není na ledě, ale fyzioterapeuti dělají maximum, aby mohl co nejdříve naskočit do normálního tréninku.“

Kovařčíka má v péči neuroložka Fakultní nemocnice v Ostravě Iva Kalusková. „Je to výrazná pomoc, při otřesech mozků pomáhá nám a Vítkovicím,“ řekl Peterek.

Sportovní ředitel Třince Jan Peterek na tiskové konferenci.

Dodal, že na léčbě takových zranění mají velký podíl také ředitel Asociace profesionálních klubů Martin Loukota a doktor Jiří Demel. „Oni jsou iniciátory toho, jak se hráči mají chovat při otřesu mozku. Školí nás, jak vést hráče zpět na led. Před tím tady nic takového nebylo,“ konstatoval Peterek.

Nebudou chtít Třinečtí ještě do startu soutěže posílit post centra?

„Ne, budeme se snažit pomoci si z vlastních zdrojů. Máme hráče ve Frýdku-Místku,“ zmínil Peterek partnerský prvoligový klub.

„A dáváme šanci mladému Michalu Lazovskému z juniorky, uvidíme, jak to zvládne,“ dodal trenér Žabka.

Ve Frýdku-Místku jsou i tři noví hráči, kteří by případně mohli Ocelářům pomoci – obránci David Aubrecht z Liberce a Matěj Prčík z Vítkovic a útočník Petr Chlán z Chomutova.

Litoměřice, 4. 1. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, Maxa liga. Petr Chlán, útočník Pirátů.

„Když budeme potřebovat, využijeme je, ale prvotně jsou ve Frýdku-Místku,“ upozornil kouč.

Ostatně v středečním posledním přípravném utkání s Vítkovicemi budou chybět, jelikož jejich Frýdek-Místek začíná první ligu v Jihlavě.

V třinecké sestavě bude chybět i mladý útočník Matěj Kubiesa, který v Praze absolvoval maturitní zkoušku, kterou má rozdělenou do několika termínů.

Po tom, co Třinečtí v roce 2025 vypadli ve čtvrtfinále extraligy, se letos vrátili do finále, v němž podlehli Pardubicím. Co očekávají od příští sezony?

„Ambice máme pořád stejné hrát – hrát dobrý hokej, bavit fanoušky a mít úspěchy, ale už nevyhlašujeme stejně jako třeba Pardubice a Sparta, že jedeme na titul. V týmu by měla být pokora. Toho se držíme,“ odpověděl Peterek.

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„Pořád je tady vítězná DNA. Starší hráči se snaží odevzdávat zkušenosti mladším, a tak věřím, že chuť dál vítězit a předvádět hokej, který se bude líbit fanouškům, tady bude,“ řekl prezident klubu Ján Moder.

Přiblížil i rozpočet klubu, jehož majetkem jsou také obě třinecké haly, Werk Aréna a Mini Werk Aréna. „Jejich provozem je náš roční rozpočet hodně zkreslený. K tomu se snažíme dávat peníze i do dětí a mládeže, takže se pohybujeme kolem čtvrt miliardy korun,“ přiznal Moder.

Dravecký a Vrána ještě naskočí do extraligy. Na jedno střídání

Byť v minulé sezoně útočníci třineckých hokejistů Vladimír Dravecký a Petr Vrána ukončili kariéru, přece jen ještě naskočí do extraligy.

Už ale jen na jeden zápas, na jedno střídání příští týden v pátek od 17.00 proti Kometě Brno v rámci akce Poslední střídání Havrana a Dravce, což jsou přezdívky obou čtyřicátníků.

„Děkujeme, že nám vedení extraligy a zástupci Komety umožnili, abychom v sestavě pro ně měli dvě místa na víc,“ řekl mluvčí Ocelářů Ondřej Kuchař.

Oba s klubem podepsali měsíční smlouvy.

Třinecký kapitán Petr Vrána zvedá nad hlavu Masarykův pohár pro extraligové šampiony.

Třinecký útočník Vladimír Dravecký křepčí s pohárem pro extraligové mistry.

„Vážím si toho. Je to obrovská čest, kterou nezažije každý,“ podotkl Vrána a přiznal, že aby to jedno střídání zvládl, bude muset lehce potrénovat. „Přece jen jsem na ledě už dlouho nebyl, takže si s klukama trochu zatrénuju a zase si to osahám.“

Dravecký, který je v týmu od roku 2014 dodal, že je už Třinci doma. „Snad to s Havranem zvládneme,“ usmál se Dravecký, který je nyní asistentem třineckého trenéra Borise Žabky. „Jsem moc rád, že jsem tu mohl zůstat a pokračovat v rozdělané práci.“

Vrána odehrál v Třince během osmi sezon 380 utkání, v nichž posbíral 158 bodů. Dravecký ve 12 sezonách zvládl 730 zápasů a připsal si 227 kanadských bodů. Oba mají s Oceláři pět mistrovských titulů.

(jsl)

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5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
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