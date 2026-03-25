Tipsport extraliga 2025/26

Nestrašil věřil, Hradci se vítězný gól Třince nezdál. Byly tam fauly, zlobil se kouč

Jiří Seidl
  21:51
Důraz Andreje Nestrašila přinesl třineckým hokejistů vítězný gól ve čtvrtém čtvrtfinálovém utkání extraligy. Puk dotlačil do branky u levé tyče, nic na tom nezměnila ani trenérská výzva hostů. Oceláři porazili Hradec Králové 4:2 a už v pátek si mohou zajistit postup mezi nejlepší čtyřku.
Třinečtí hokejisté se snaží dotlačit kotouč za brankovou čáru. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Kluci bojovali u branky, když jsem je objížděl, všiml jsem si puku, že je mezi tyčkou a bruslí gólmana, že ho nemá pod kontrolou, takže jsem tam přijel a píchl do něj. Šlo jen o to ho trefit,“ popsal rozhodující moment Nestrašil.

„Byly tam dva fauly na našeho brankáře, gól neměl platit,“ byl přesvědčený královéhradecký trenér Tomáš Martinec.

Fauloval podle něj Ondřej Kovařčík, který předtím puk do branky dorážel?

„Oba Kovařčíci. Pro gólmana to bylo těžké, když ho dvakrát někdo sekne nebo posune mu beton. Bylo pro něj složité zasáhnout ještě potřetí, když tam puk zasouval Nestrašil. Myslím si, že to byl neregulérní gól. Ale bohužel. Pravidla, jsou tak nastavená, málokdy víte, zda gól bude platit, nebo ne.“

Vzhledem k verdiktu sudích ale mohl nad celou situací jen pokrčit rameny. „Zkrátka tak rozhodli, Nedá se nic dělat. Zápas jsme měli ve své moci a prohráli si ho sami,“ uvedl Martinec.

„Můj názor je, že kdyby se to stalo v NHL, tak se rozhodčí nejdou ani podívat. Kotouč byl vidět a je to o důrazu. Měli jsme ho a gól byl uznaný správně,“ konstatoval třinecký trenér Boris Žabka.

Martinec ale na tiskové konferenci upozornil, že v zámořské soutěži se takové situace posuzují jinak. „Tam ty góly padají a jsou platné, ale tady nejsme v NHL. U nás tyhle góly běžně neplatí,“ vysvětloval.

Nestrašilovi pomohlo i to , že bratři Kovařčíkovi odtáhli od branky protivníky Dávida Mudráka a Stephena Mosese.

„Jo, kluci bojovali na té tyčce a mě si vlastně nikdo nevšímal,“ potvrdil autor rozdílové trefy. „Kdysi ve Vítkovicích jsem dal gól tak, že puk byl přímo pod betonem. Tam to bylo sporné, těžko šlo vidět, jestli jsem zasáhl přímo puk nebo beton. Ale myslím si, že tady to tak složité na posouzení nebylo.“

I tak přiznal, že z trenérské výzvy měl obavy: „To jste nervózní vždycky. Všichni víme, že každý na bránění gólmanovi má úplně jiný názor, ale tady jsem si na devadesát pět procent byl jistý, že to musí být gól. Navíc, když jsem na střídačce viděl záběry, které měli i rozhodčí.“

Třinec tak po úterním nezdaru uspěl před domácími fanoušky, série se teď přesouvá zpět do Hradce, kde se hraje v pátek od 18 hodin.

„Urvat poslední výhru je vždycky nejtěžší,“ upozornil Nestrašil. „Musíme se soustředit, proti nám stojí skvělý tým, který výborně bruslí, jsou fakt všude, navíc dobře koučovaní. Nečeká nás nic lehkého. Budeme se koncentrovat na náš výkon a hrát jako tým. Zatím jsou ty zápasy od nás docela dobré. Pokud vydržíme, máme šanci uspět.“

Východočeši už musí uspět, jinak jim sezona skončí. „Minulé dva duely jsme sice doma prohráli, ale to byl pro nás začátek play off, zatímco Třinec měl za sebou předkolo,“ řekl útočník Jakub Pour. „K tomu mají neskutečné mužstvo. Jsou silní prakticky každý rok, vždyť pětkrát za sebou vyhráli titul. Ten tým má furt tu DNA a je na nás, abychom našli cestu, jak přes ně přejít.“

Čtvrtfinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Hradec Kr.
1:2
Třinec
Pardubice
Plzeň
3:1
Sparta
Liberec
1:2
Karlovy Vary

