Olomoučtí hokejisté se dvakrát radovali z vítězství. A... nevyhráli!

„Bylo to hodně hektické. Ale to je prodloužení vždycky, dějí se tam různé věci, ale jsme rádi, že se nám nakonec podařilo výhru dotlačit na naši stranu,“ prohlásil třinecký obránce Marian Adámek, který nahrával na všechny tři góly Ocelářů.
V čase 61:11 se olomoucký Orsava dostal před Adámka a najížděl ke gólmanovi Mazancovi, do něhož v brankovišti vrazil. Odražený puk do branky doklepl Ondrušek.
Olomoučané se radovali poprvé.
Rozhodčí Antonín Jeřábek a Filip Vrba šli zkoumat, zda puk v souvislosti s posunutou brankou přešel čáru. Když se vrátili od videa, ukázali do středového kruhu. Gól! A hosté podruhé skákali radostí.
Načež si Oceláři vzali trenérskou výzvu s tím, že protihráč bránil jejich brankáři ve hře.
Sudí šli znovu k videu. Vrátili se... A arbitr Jeřábek rozpažil. Boj pokračoval, načež ho v 67. minutě svým gólem ukončil třinecký Ondřej Kovařčík.
„Měli jsme emoce, radovali se. Ale vůbec nevím, na co si domácí brali challenge, nebo co rozhodčí zkoumali, takže v první chvíli jsme byli šťastni. Ale když gól neuznali, šli jsme dál a bohužel pak dostali gól,“ povzdechl si olomoucký útočník Jakub Navrátil.
Podle Olomoučanů Adámek strčil Orsavu do vlastního brankáře.
„Byl to klasický gól ze hry,“ je přesvědčený olomoucký trenér Róbert Petrovický. „Hráč jde do brány, přijde další a dorazí ho. Nevím. Někdo mi musí možná podat vysvětlení, ale věřím, že další zápas zvládneme.“
A jak situaci viděl Marian Adámek? „Orsy se mi tam natlačil a ze začátku jsem se ho trošku dotkl, ale když jsem viděl, že ho nemám, pouštěl jsem ho. Rozhodčí situaci posoudili dobře, protože od protihráče tam nebyla žádná snaha vyhnout se Mazimu.“
Třinečtí nechápali, že sudí nejprve zkoumali, zda puk byl v brance, když soupeř vrazil do jejich gólmana.
„Byl jsem tím překvapený,“ přiznal třinecký trenér Boris Žabka.
„Domníval jsem se, že hned zkoumají ten útok na gólmana, a tak jsem se trošku lekl, když uznali gól. Naštěstí jsme si mohli vzít ještě challenge,“ řekl Adámek. „Furt jsem věřil, že to gól nebude, seděl jsem na střídačce, byl jsem ve svojí bublině, jenom jsem to přitahoval, ať rozpaží ruce.“
Žabka chválil realizační tým. „Kluci hned hlásili, že šlo o nedovolené bránění gólmana, takže jsme si byli jistí, že gól nebude platit. A když rozhodčí jen posuzovali, zda přešel puk brankovou čáru, tak jsme si vzali výzvu,“ popsal dění na střídačce trenér Žabka.
„Nejdříve rozhodčí zjišťovali, zda nebyla branka posunuta, potom kontakt, ale hráč jde do brány, byl trošku dotlačený, byl tam pohyb bránícího hráče. Nevím. Už je to ale za námi. Rozhodnutí padlo a jdeme dál. Další zápas bude ještě vyhrocenější,“ prohlásil Róbert Petrovický.
Cítí Olomoučané křivdu?
„Je to hokej. Je po zápase. Můžeme hrát proti každému. Byly tam těžké úseky, možná chybička sem tam, ale podali jsme dobrý výkon a jdeme dál,“ vyhnul se odpovědi Petrovický.
Nekomentoval ani to, že si Olomoučtí po rozhodujícím gólu domácích chtěli vzít trenérskou výzvu na ofsajd. „Padl regulérní gól a soupeř vyhrál tou jednou střelou,“ dodal Róbert Petrovický.