„Je fajn, že si můžeme jednou ročně zahrát fotbal proti fanouškům. Vždycky přijde hodně lidí, je super atmosféra, kolem příroda. Podpořily nás rodiny,“ připomněl útočník Daniel Kurovský, že fotbal s fandy se stal třineckou tradicí.

Na utkání se tak těšil, že na hřiště vyběhl jen sedm hodin poté, co se s manželkou ve tři hodiny v noci vrátili z dovolené v Řecku.

„Bylo to náročné, necítil jsem se ve své kůži, ale z našeho výkonu jsem zklamaný,“ usmál se Kurovský, který se gólově prosadil až po přestávce. „Neměl jsem to v noze. Klukům jsem říkal, že mi dneska musejí nahrávat před prázdnou branku, což ve druhém poločase pochopili.“

Svůj první gól Kurovský oslavil tím, že si míč strčil pod dres a palec dal do úst jako dudlík. Tím prozradil, že s manželkou čekají narození potomka. „Od rána jsem věděl, že to udělám. Jen jsem doufal, že mi kluci na gól nahrají,“ podotkl útočník.

Útočník třineckých Ocelářů Daniel Kurovský slaví svůj první gól.

V třinecké brance byl hokejový obránce Richard Nedomlel, který prozradil, že jeho vzorem je italský reprezentační gólman Gianluigi Donnarumma.

Má nějaký vzor i Kurovský?

„Ne, vůbec. Pro mě to je jen takové blbnutí na dvorku. Hlavně si fotbal užít. Jde o zábavu, ale chtěli jsme vyhrát,“ prohlásil.

Pokud jde o fotbal, má však Daniel Kurovský své favority – fandí Karviné, týmu z jeho rodného města. „Loni na Vánoce jsem od Nestyho (Andreje Nestrašila) dostal karvinský dres s mým jménem a číslem, takže mám v čem fandit,“ řekl Kurovský.

Obránce David Musil, který se do Třince vrátil po třech sezonách v Pardubicích, přiznal, že fotbal moc nehraje. „Ale byla to docela sranda,“ usmál se Musil, jemuž pořadatelé sháněli kopačky. „Jak fotbal nehraju, tak žádné ani nemám. Naštěstí utkání nebylo nijak vyhrocené, že by někdo bláznil, spíš taková sranda. Je fajn sejít se takto s fanoušky.“

Musil nastoupil, aby nenechal spoluhráče ve štychu, protože Oceláři ještě nejsou kompletní. Někteří se stále připravují individuálně a třeba Oscar Flynn tento víkend vybojoval stříbro na mistrovství Evropy inline hokejistů.

Fandím hokeji, řekl fotbalista Martinčík

Mezi třineckými příznivci, kteří na rozdíl od hokejistů, jichž bylo přesně jedenáct, mohli střídat, bylo i několik fotbalistů z nižších soutěží.

„Kluci mi zavolali, jestli jim nechci pomoct,“ řekl Ivan Martinčík, který v minulé sezoně s Bystřicí vyhrál 6. ligu, někdejší I. A třídu. „Už tady žiju, ale jsem původem z Ostravy, takže jsem i fanoušek Vítkovic.“

To, že přeje i rivalovi, ale nijak nezdůrazňoval. „Fandím hokeji, jako takovému,“ upozornil obránce, který s fotbalem začínal ve Vítkovicích, hrál i první ligu za Příbram a druhou za Třinec.

Umějí podle něj hokejisté hrát fotbal?

„Jsou šikovní, všestranní a tím pádem umějí i fotbal. Ovládat při něm nohy zvládnou úplně s přehledem, takže někteří by dokázali hrát i nižší fotbalové soutěže,“ odpověděl Martinčík.

Akci si pochvaluje. „Klub a fandové ji drží už dlouho. Je to moc pěkné hlavně pro fanoušky, kteří se chodí i jenom podívat. Ta soudržnost mezi hráči a jejich fandy je fajn.

Fotbalové utkání hokejistů Třince s fanoušky přilákalo diváky.

Líbí se mu, že zástupci třineckého klubu dělají něco i pro diváky. „Tady chodí dráček mezi lidmi, děti se s ním fotí, plácají si s ním,“ zmínil Ivan Martinčík třineckého maskota. „To vše spojuje tu komunitu hokejistů s diváky. Nevím, jestli tomu tak je i v jiných klubech.“

A třinečtí příznivci se budou moci sejít s hokejisty ještě jednou. K tradicím Ocelářům už patří i společný výstup na Javorový, kam všichni společně i s rodinami vyrazí 2. srpna.