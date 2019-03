Mohu být rád, že hraju hokej. Třinečtí si odskočili do fabriky

A brali to jako zpestření přípravy na čtvrtfinále extraligy, které ve středu od 17.00 rozehrají doma s Vítkovicemi. „Takovou obrovskou fabriku uvnitř města jen tak neuvidíte. A spatřit, jak to všechno chodí, to je fakt zážitek,“ řekl Růžička, který byl v továrně už poněkolikáté.

Útočník Petr Vrána a obránce Martin Gernát měli premiéru. Co je nejvíce zaujalo?

„Počet zaměstnanců - sedm tisíc. A také to, kolik tun železné rudy sem putuje,“ odpověděl Gernát.

„Ta rozloha je úžasná,“ řekl Vrána, když se dozvěděl, že železárny leží na ploše přibližně čtyř set fotbalových hřišť. „Nedokážu si ani představit, jak musí být složité dát všechno dohromady, aby to na sebe navazovalo.“

V provozu vsázky, kde se sype náplň do vysoké pece, ho zarazilo velké množství prachu. „A to nám říkali, že se na tom ještě hodně zapracovalo, že už to je mnohem lepší než dříve. Nedokážu si představit pracovat tam před takovými deseti roky,“ uvedl Petr Vrána.

Martin Růžička byl nadšený z vysoké pece. Ostatně její návštěvu domluvil nad rámec daného programu.

„To roztavené železo je v uvozovkách jako nějaký potok, který tady teče, a přitom je horké, žhavé.“ Hokejisté si nedovedou představit, že by v takové továrně pracovali. „Ale kdybych musel, kdo ví... Někdy člověk musí vzít to, co je. Teď hraji hokej, tak si to představit neumím,“ řekl Martin Růžička.

Dodal, že odmalička chtěl být hokejistou. „Ale nevěděl jsem, jestli opravdu budu mít na takovou úroveň jako teď. Když sleduju tam ty lidi, jak to všechno funguje, tak si uvědomuju, že mohu být rád, že hraju hokej.“ Martin Gernát, když viděl, jak těžce se v železárnách pracuje, tak si hokeje o to více váží. „Ale kdyby nebyla jiná možnost, tak bych se musel i takové práci, jaká je v železárnách, přizpůsobit,“ dodal.

Právě do werku, jak se Třineckým železárnám říká, někteří fandové posílají pracovat hokejisty, když se jim nedaří.

„Bavili jsme se o tom s klukama,“ přiznal Růžička. „Ty lidi plně chápu, když vidím, jak tady makají. Pak přijdou na hokej a nám to třeba chvilku nejde. Ale také nejsme stroje, někdy se vám nemusí dařit.“

Dá se říct, že návštěva továrny byla pro hokejové Oceláře tak trochu i varováním před startem play off? „Tak to nevím,“ usmál se Růžička. „Každopádně je dobré vidět celkově tu fabriku zevnitř. Je to zážitek.“

Hlavně to však pro hokejisty bylo oživení přípravy na vrchol sezony. „Play off bude psychicky i fyzicky hodně náročné, takže je fajn, že jsme se tam mohli podívat. Když to tady vidíte, tak si uvědomíte, že nemůžete brát všechno jako samozřejmost,“ podotkl Martin Růžička.