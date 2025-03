Velká hokejová dynastie u konce. Třinec už si naložil moc, ztráta respektu ale nehrozí

Sparta v pondělí večer v O 2 areně porazila pětinásobného mistra 3:2 a zvládla čtvrtfinálovou sérii 4:1 na zápasy.

Ohromný nezvyk, že? Podobný obrázek jste viděli naposledy dávno v minulosti. Před osmi lety Oceláři ve čtvrtfinále nestačili na Chomutov! O rok později ještě následovala finálová porážka s Brnem.

Dalším jarem už ale odstartovala nebývalá zlatá dynastie Třince.

Zní to neuvěřitelně. Zklamaní Slezané v pondělí zakusili první nezdar v play off po monstrózní šňůře sedmnácti vyhraných sérií. A hlavně po pěti mistrovských titulech.

„Třineckou dynastii jsem sledoval s ohromným údivem. Dovedu ocenit, co v posledních letech prožívali,“ poví pro iDNES.cz bývalý útočník Jiří Polanský.

Byl u prvního z pěti třineckých titulů v řadě, jenže tahle „Doba třinecká“ letos končí, stejně jako se na přelomu tisíciletí zastavil legendární Vsetín.

Zůstane zapsaná mezi epochálními počiny nejvyšší české soutěže.

Útočník Petr Vrána z Třince přebírá Masarykův pohár a zvedá jej nad hlavu. Vpravo od něj prezident klubu Ján Moder

A třebaže nebude osamostatněným rekordmanem, je potřeba dodat, že Slezané – na rozdíl od moravského klubu – skvostnou bilanci zvládli v době, kdy se hokej vyrovnal a posunul mnohem dál. Rychlostně, takticky a fyzicky, stejně jako finančně.

Nejvíce třinecké zlaté ručičky zarážely poslední dvě sezony, kdy už se hokejovým prostředím šeptem neslo, že teď už to přece zvládnout nemohou. „To byl obrovský záběr na psychiku,“ povídal na podzim kapitán Petr Vrána. „Obhajovat titul je každým rokem těžší!“

Jako by si jeho tým sám zvyšoval obtížnost a posouval hranice toho, co je přes ohromný úbytek sil možné ustát. Extraligový hegemon si předloni přidal předkolo, loni absolvoval tři bitvy o maximálním počtu sedmi partií. A v obou případech na své cestě sestřelil jak dlouhodobě silné Pražany, tak ambiciózní Pardubice.

Možná se vám první tři třinecké korunovace trochu slévají do sebe, pletou se coby jednotvárný okoukaný obrázek. Vše zkomplikovala i koronavirová pandemie.

Ovšem styl, ten se nikdy neměnil.

„Hrají buzerantský hokej,“ pronesl před dvěma lety litvínovský útočník Nicolas Hlava. Nikoho nechtěl urazit, zdůrazňoval, že ostřejší slova nemyslí zle. Jen si povzdechl, že vyzrát na nepříjemného soka je nesmírně obtížné.

Jak se Oceláři dostali do vedení, zahustili střední pásmo a deptali ofenzivně naladěné soupeře nemožným nasazením. Přitom sami stříleli spoustu gólů!

Třinecký Michal Teplý překonává brankáře Jakuba Kováře ze Sparty.

Vybudovali si obrovský respekt. Silné jádro kabiny se příliš neměnilo, kolem ostřílených lídrů Martina Růžičky a Vrány vznikla parta, která nově příchozím předávala zkušenosti a ještě důležitější disciplínu a důraz na pravidla. Kdo se odmítl podvolit týmu, ten byl nemilosrdně vyhnán. Nezapadl. Nepřijali ho. V Třinci se prostě buď absolutně obětujete pro kabinu, nebo můžete jít jinam.

Tenhle přístup nepolevil ani poté, co Václava Varaďu nahradil na střídačce Zdeněk Moták. Za vším hledejte hlavně Růžičku, který včera vstřelil už 63. gól v play off a uzmul pro sebe rekord. Ten dosud držel společně s Viktorem Ujčíkem. Růžička svůj počet nasázel ve 174 zápasech. Ve vyřazovací části obdivuhodné.

Jenže devětatřicetiletý střelec na začátku sezony chyběl, dlouho léčil operované rameno, což se pak odrazilo i na jeho formě. Také kapitán Vrána už přestal stíhat extraligové tempo a stal se z něj třináctý útočník.

Motákovi svěřenci zažili suverénně nejhorší sezonu ve zlaté éře. Ocitli se na dně tabulky, museli až do závěrečné fáze základní části bojovat o play off, byť do něj šli i přes desáté místo v tabulce s nadějnými vyhlídkami. Už si ale naložili moc.

Navrch chyběl útočník Daniel Voženílek. Neúnavný muž hrající aktuálně ve Švýcarsku. Sportovní ředitel Jan Peterek na podzim pro iDNES Premium vyprávěl, že si není jistý, jestli by Voženílka znovu do zahraničí pustil.

Sparta svého rivala poprvé od roku 2002 konečně zlomila. Nikdy proti němu v historii nevyhrála pátý zápas. A to se za tu dobu utkali v play off šestkrát. Uspěla až letos.

Třinec dosáhl výjimečných výsledků, které jsou raritou i v evropském měřítku.

A nikde není psáno, že skončí v ústraní. Spolehněte se, že jakmile se za rok přiblíží play off, ostatní týmy zpozorní.