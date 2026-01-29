Reprezentanti utkání přežili bez úhony? „Nemám informace, že by tomu tak nebylo,“ prohlásil pardubický asistent trenéra Karel Mlejnek. A třinecký asistent Jiří Raszka přikyvoval.
Třinečtí se tak nadcházející téměř měsíc budou muset obejít bez obránců Patrika Kocha, Tomáše Kundrátka a Martina Marinčina a bez útočníka Libora Hudáčka, Pardubičtí bez obránce Petera Čerešňáka a útočníků Romana Červenky, Miloše Kelemena a Lukáše Sedláka.
„Nijak jsme se nešetřili, všichni jsme makali a vítězství mohlo být i větší,“ prohlásil Libor Hudáček. „Ale zvládli jsme to. Znovu jsme však museli hrát až do poslední vteřiny. Hosty podržel brankář, trefili jsme i nějaké tyčky.“
Podle Jiří Raszky bylo důležité, že Oceláři oproti minulému utkání v Hradci Králové (0:3) zlepšili vstup do utkání. „A podpořili jsme ho i brankami,“ zmínil trefy Ondřeje Kovařčíka a Libora Hudáčka během úvodních osmi minut. „Měli jsme v první třetině převahu, vytvořili jsme si i další šance.“
Pardubický útočník Jáchym Kondelík si povzdechl, že první třetina byla z jejich strany strašná. „Ty poslední dva zápasy jsme si spíše šli zahrát než dřít,“ upozornil Kondelík. „Přitom v téhle fázi sezony se hra musí už blížit play play off. To první místo pořád nemáme vůbec jisté. Všichni za námi sbírají body, tabulka je vyrovnaná.“
Byla to nejhorší pardubická první třetina v sezoně?
„Těžko říct,“ odpověděl Kondelík. „Ale jak říkal Sedlo (Sedlák), někdy to na vás padne. Nevím, zda to bylo dnes a neříkám to jako omluvu, ale nesmí se nám to stávat a doufám, že už nebude. Nemůžeme takto nastoupit do zápasu. Nemusí nám to vždycky jít, ale musíme vyhrávat souboje a padat po držce do střel, makat.“
Oceláři v polovině utkání gólem Andreje Nestrašila využili přesilovku a odskočili na 3:0.
„Ten gól byl skvělý,“ pochvaloval si Jiří Raszka. „Bohužel pak soupeř snížil.“
Nejprve všechny prostřelil Daniel Gazda a v 54. minutě se v početní převaze u levé tyče prosadil Lukáš Sedlák.
„Ještě bylo dost času,“ prohlásil Sedlák, „ale škoda přesilovek ve druhé třetině, kdy jsme měli dobré šance, dobré střely, dobře jsme je sehráli... Ale nedali jsme branky. I v power play jsme ještě měli čas vyrovnat, ale nevypracovali jsme si žádnou velkou šanci.“
Dodal, že Třinečtí závěr odehráli dobře.
„Snažili jsme se s utkáním něco udělat a zčásti se nám to povedlo,“ konstatoval Karel Mlejnek. „Jednoznačně ale rozhodl vstup do utkání, kdy měli domácí výborný pohyb, forčekink. Góly dali po přihrávkách před brankoviště, kam se tlačili a my jsme neodolali. A když jsme pak dotahovali, hrozili z brejků, měli několik samostatných nájezdů.“
Extraliga má nyní téměř měsíc přestávku. Co může udělat s formou hráčů?
„Věřím že dobře potrénujeme a klukům, co budou na olympiádě, budeme držet palce. Věřím, že přijedou v dobré formě a pak uvidíme,“ odpověděl Jáchym Kondelík. „Je to velmi specifická sezona, nikdy jsem to nezažil. Jsem ale rád, že se zase dostaneme trochu pravidelněji do posilovny. Těla jsou rozbitá, takže bude důležité svaly zase zvednout, aby se člověk cítil lépe.“