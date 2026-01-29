Tipsport extraliga 2025/26

Padat po držce se musí furt, ví Kondelík. Během pauzy bude dřít v posilovně

Jiří Seidl
  21:38
Souboj hokejistů Třince a Pardubic byl přehlídkou olympioniků. Na ledě byli tři čeští a pět slovenských. Leč nijak se v posledním kole před olympijskými hrami v Itálii nešetřili. Oceláři v obrovské bitvě porazili pardubického lídra soutěže 3:2.
Miloš Roman z Třince (vlevo) inkasuje direkt od Tomáše Dvořáka z Pardubic.

Miloš Roman z Třince (vlevo) inkasuje direkt od Tomáše Dvořáka z Pardubic. | foto: ČTK

Třinecký útočník Patrik Hrehorčák sleduje spoluhráče Matěje Kubiesu, který si...
Richard Nedomlel a Ondřej Kovařčík se radují z gólu Ocelářů.
Útočník Ondřej Kovařčík střílí první gól Ocelářů do branky pardubického...
Útočník Ocelářů Andrej Nestrašil se snaží obejít pardubického Miloše Kelemena.
8 fotografií

Reprezentanti utkání přežili bez úhony? „Nemám informace, že by tomu tak nebylo,“ prohlásil pardubický asistent trenéra Karel Mlejnek. A třinecký asistent Jiří Raszka přikyvoval.

Třinečtí se tak nadcházející téměř měsíc budou muset obejít bez obránců Patrika Kocha, Tomáše Kundrátka a Martina Marinčina a bez útočníka Libora Hudáčka, Pardubičtí bez obránce Petera Čerešňáka a útočníků Romana Červenky, Miloše Kelemena a Lukáše Sedláka.

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

„Nijak jsme se nešetřili, všichni jsme makali a vítězství mohlo být i větší,“ prohlásil Libor Hudáček. „Ale zvládli jsme to. Znovu jsme však museli hrát až do poslední vteřiny. Hosty podržel brankář, trefili jsme i nějaké tyčky.“

Podle Jiří Raszky bylo důležité, že Oceláři oproti minulému utkání v Hradci Králové (0:3) zlepšili vstup do utkání. „A podpořili jsme ho i brankami,“ zmínil trefy Ondřeje Kovařčíka a Libora Hudáčka během úvodních osmi minut. „Měli jsme v první třetině převahu, vytvořili jsme si i další šance.“

Pardubický útočník Jáchym Kondelík si povzdechl, že první třetina byla z jejich strany strašná. „Ty poslední dva zápasy jsme si spíše šli zahrát než dřít,“ upozornil Kondelík. „Přitom v téhle fázi sezony se hra musí už blížit play play off. To první místo pořád nemáme vůbec jisté. Všichni za námi sbírají body, tabulka je vyrovnaná.“

Třinecký útočník Patrik Hrehorčák sleduje spoluhráče Matěje Kubiesu, který si zpracovává puk.
Richard Nedomlel a Ondřej Kovařčík se radují z gólu Ocelářů.
Útočník Ondřej Kovařčík střílí první gól Ocelářů do branky pardubického Malcolma Subbana.
Útočník Ocelářů Andrej Nestrašil se snaží obejít pardubického Miloše Kelemena.
8 fotografií

Byla to nejhorší pardubická první třetina v sezoně?

„Těžko říct,“ odpověděl Kondelík. „Ale jak říkal Sedlo (Sedlák), někdy to na vás padne. Nevím, zda to bylo dnes a neříkám to jako omluvu, ale nesmí se nám to stávat a doufám, že už nebude. Nemůžeme takto nastoupit do zápasu. Nemusí nám to vždycky jít, ale musíme vyhrávat souboje a padat po držce do střel, makat.“

Oceláři v polovině utkání gólem Andreje Nestrašila využili přesilovku a odskočili na 3:0.

„Ten gól byl skvělý,“ pochvaloval si Jiří Raszka. „Bohužel pak soupeř snížil.“

Nejprve všechny prostřelil Daniel Gazda a v 54. minutě se v početní převaze u levé tyče prosadil Lukáš Sedlák.

„Ještě bylo dost času,“ prohlásil Sedlák, „ale škoda přesilovek ve druhé třetině, kdy jsme měli dobré šance, dobré střely, dobře jsme je sehráli... Ale nedali jsme branky. I v power play jsme ještě měli čas vyrovnat, ale nevypracovali jsme si žádnou velkou šanci.“

Hráči Třince se radují z gólu proti Pardubicím.

Dodal, že Třinečtí závěr odehráli dobře.

„Snažili jsme se s utkáním něco udělat a zčásti se nám to povedlo,“ konstatoval Karel Mlejnek. „Jednoznačně ale rozhodl vstup do utkání, kdy měli domácí výborný pohyb, forčekink. Góly dali po přihrávkách před brankoviště, kam se tlačili a my jsme neodolali. A když jsme pak dotahovali, hrozili z brejků, měli několik samostatných nájezdů.“

Extraliga má nyní téměř měsíc přestávku. Co může udělat s formou hráčů?

„Věřím že dobře potrénujeme a klukům, co budou na olympiádě, budeme držet palce. Věřím, že přijedou v dobré formě a pak uvidíme,“ odpověděl Jáchym Kondelík. „Je to velmi specifická sezona, nikdy jsem to nezažil. Jsem ale rád, že se zase dostaneme trochu pravidelněji do posilovny. Těla jsou rozbitá, takže bude důležité svaly zase zvednout, aby se člověk cítil lépe.“

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 47 24 5 7 11 149:106 89
2. Bílí Tygři LiberecLiberec 46 23 2 7 14 127:105 80
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 46 22 5 4 15 125:115 80
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 46 20 5 8 13 126:96 78
5. HC Oceláři TřinecTřinec 47 21 6 3 17 136:120 78
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 47 20 8 2 17 124:110 78
7. HC Sparta PrahaSparta 44 19 5 4 16 138:114 71
8. HC Kometa BrnoKometa 46 18 4 5 19 121:130 67
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 45 16 5 4 20 120:127 62
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. Rytíři KladnoKladno 47 15 5 6 21 114:123 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 46 15 5 4 22 92:122 59
14. HC Verva LitvínovLitvínov 47 11 3 4 29 100:156 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

Rusko se rozzlobilo, žene IIHF k arbitráži: Nepřijatelné! Ani jste s námi nejednali

Radost ruských hokejistů v zápase proti Velké Británii

Ruská hokejová federace rychle reagovala na čtvrteční oznámení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) o prodloužení zákazu účasti Rusů a Bělorusů v soutěžích. Rozhodnutí ostře odsoudila s tím, že IIHF...

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Pardubice zlomily Kladno v prodloužení. Liberec dál válí, Plzeň vymazala Kometu

Plzeňští hokejisté oslavují gól proti Kometě.

Hokejová extraliga pokračovala 46. kolem. Kladno se srdnatě rvalo v Pardubicích, ale hned na začátku prodloužení inkasovalo a prohrálo 1:2. Plzeň vynulovala Kometu 4:0, Mladá Boleslav přetlačila...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Aktualizujeme
Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

29. ledna 2026  16:50,  aktualizováno  21:44

Padat po držce se musí furt, ví Kondelík. Během pauzy bude dřít v posilovně

Miloš Roman z Třince (vlevo) inkasuje direkt od Tomáše Dvořáka z Pardubic.

Souboj hokejistů Třince a Pardubic byl přehlídkou olympioniků. Na ledě byli tři čeští a pět slovenských. Leč nijak se v posledním kole před olympijskými hrami v Itálii nešetřili. Oceláři v obrovské...

29. ledna 2026  21:38

Litvínovský kapitán Sukeľ o baráži: Nesu to těžce. Věřím, že Reichel nám pomůže

Zklamaní hráči Litvínova. Po konci základní části extraligy jim bude v roce...

Komplikovaná sezona hokejového Litvínova bude ještě komplikovanější. Záchrana klubu před likvidací se vyřešila u jednacího stolu, teď se bude muset zachraňovat ještě extraliga na ledě. Po čtvrteční...

29. ledna 2026  21:17

Změní Jiříček po roce zase tým? Spekulace se množí, v Minnesotě mu ale věří

Obránce Minnesoty David Jiříček (55)

Moc se o něm nemluví, v Česku se jeho jméno v poslední době nejčastěji objevilo ve zprávách kolem oznámení nominace na olympiádu, ve které nakonec chyběl. Ale že by snad měl být David Jiříček v...

29. ledna 2026  15:12

Jednička? Ego nechám stranou, hlásí před OH Dostál. Z masky musel smazat symbol

Lukáš Dostál se raduje z cenného vítězství nad Coloradem.

Přesně za dva týdny vstoupí do olympijského turnaje. Že už by ale akce pod pěti kruhy byla dominantním tématem v kabině hokejistů Anaheimu? „Už řešíme letenky a všechny věci okolo, ale soustředění je...

29. ledna 2026  14:05

Výborný debut nové posily. Paláta chválil kouč i kapitán: S ním budeme silnější

Ondřej Palát (81) z New York Islanders slaví svůj gól.

Výměna v NHL mu zřejmě přišla vhod, nový impulz zafungoval. „Cítím se velmi dobře,“ pochvaloval si Ondřej Palát po povedeném debutu v novém působišti. Český hokejista si užil ovace z tribun, stal se...

29. ledna 2026  13:08

Konečně vysvobození. Palát jde za lepším a kapitán Devils ví: Hodně nás naučil

Ondřej Palát (81) z New York Islanders slaví svůj gól proti New York Rangers.

Ještě na podzim Ondřej Palát pro iDNES.cz líčil, jak se mu náramně žije v New Jersey. „Super místo pro rodinu. A když chceme, za 35 minut jsme v New Yorku na Times Square.“ Jenže napsat, že se...

29. ledna 2026  10:30

Palát zářil v premiéře za Islanders, uzdravený Vladař se vrátil do brány

Ondřej Palát (81) z New York Islanders slaví svůj gól.

Na premiéru v dresu NY Islanders hokejový útočník Ondřej Palát nemusel čekat dlouho. Den po výměně z New Jersey totiž naskočil v derby proti Rangers a bilancí 1+1 podpořil výhru 5:2. Za svůj výkon...

29. ledna 2026  7:20,  aktualizováno  8:22

Slavia si vzepětím zajistila aspoň bod, ve šlágru první ligy ale slavila Jihlava

Jihlavský gólman Adam Beran

Hokejisté Slavie ve šlágru první ligy dotáhli ve vyprodané aréně Jihlavy manko 0:3, ale podlehli 3:4 v prodloužení. Dukla tak ztrácí na lídra sedm bodů. Prodloužení v Horácké aréně před 5750 diváky...

28. ledna 2026  20:07,  aktualizováno  21:02

Hokejová dvacítka zná nového trenéra. Na úspěchy Augusty se pokusí navázat Moták

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Hokejová dvacítka se dozvěděla jméno nového trenéra. Po Patriku Augustovi převezme juniorský výběr Zdeněk Moták, který naposledy působil v extraligovém Třinci. Kompletní podoba realizačního týmu se...

28. ledna 2026  18:18,  aktualizováno  18:40

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Táto, jsme na tebe hrdí. Obránce zářil, po tragickém období hrál v NHL životní zápas

Hokejový obránce Rasmus Dahlin z Buffala prožil v úterý výjimečný večer, pěti...

Marně vzpomínal. „Hattrick? Ani nevím, kdy se mi naposledy povedl.“ Pro obránce nezvyklá chvíle, ano i pro tak ofenzivního beka, jakým je Rasmus Dahlin. Kapitán Buffala ke třem gólům přidal ještě dvě...

28. ledna 2026  16:30

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

28. ledna 2026  15:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.