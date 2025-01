Střelecká dominance, góly nikde. Neměli jsme koncovku, posteskl si Moták

„Zakončení je náš největší problém v sezoně,“ uznává třinecký útočník Daniel Kurovský. „Ty šance máme, akorát je neproměňujeme. V tom nám Kometa dala lekci. S jedním gólem se těžko vyhrává.“

Třinecký trenér Zdeněk Moták souhlasí, že se špatná koncovka s týmem táhne celou sezonu. „Zápasy prohráváme 0:1, anebo s Hradcem Králové hrajeme nula nula,“ uvedl. „V předchozích sezonách jsme taková utkání překlápěli na svou stranu, dali jsme gól navíc, což nám teď nejde, a proto hrajeme vyrovnaně s kýmkoliv.“

V čem to je?

„Jo to, kdybychom věděli,“ povzdechl si trenér.

Může to být tím, že soupeři už mají Oceláře přečtené a tuší, jak budou zakončovat?

„Tím to není,“ odmítl Daniel Kurovský. „Pět let hrajeme vesměs stejně, hráči tady jsou také téměř stejní, takže je to jen o nás. Je to naše chyba, že ty góly nestřílíme.“

Kurovský se po faulu Hollanda, jehož sudí za faul kolenem vyloučili na pět minut a do konce utkání, pořádně proletěl vzduchem.

„Nejvíc mě z toho letu bolel loket,“ řekl útočník, jenž byl rád, že tvrdý zákrok přečkal bez většího zranění.

Jenže ani dlouhá početní převaha, kterou Oceláři získali za stavu 0:2 je nezvedla.

„Mrzí nás to. Myslel jsem si, že nás ten faul nakopne, že v té přesilovce dáme gól, ale... Škoda,“ podotkl Kurovský.

Daniel Kurovský se snaží dostat k puku přes brněnského obránce Brandona Davidsona.

„Kluci oslabení výborně odbránili. Na Třinci šlo vidět, že začíná být trochu nervózní,“ uvedl brněnský trenér Kamil Pokorný.

„Přesilovka je o dobré finální přihrávce, o dobrém zakončení,“ upozornil Zdeněk Moták. „Tam se mohlo stát cokoliv, ale soupeř je tady v těch situacích silný, odehrál to zkušeně a my jsme koncovku neměli.“

Cienciala, Daňo, Čacho byli sami před brankou a neuspěli. Nestrašil trefil tyč...

„První dvě třetiny jsme měli více ze hry. Bylo to i vyvážené střelami, měli jsme dobrý pohyb, dobře jsme bruslili. Měli jsme spoustu šancí, netrefili prázdnou bránu, nebo jsme nastřelili tyčku...“ litoval Zdeněk Moták. „Bohužel v závěrečné třetině jsme neproměnili ani dlouhou přesilovku pět na čtyři. To, že nedáváme góly, nás stojí zápasy.“

Šéfové klubu do sobotní půlnoci, kdy končí přestupní termín, budou řešit, kdo by mohl přijít soužící se obhájce titulu zvednout.

Jejich dosud poslední posilou útočník Tomáš Marcinko, jenž se vrátil z Brna, kam zamířil před minulou sezonou.

Zatím ale nenastoupil. A podle všeho nebude hrát ani v neděli od 16.00 na ledě Vítkovic v duelu o předposlední příčku.

„Určitě bude hrát po pauze,“ zmínil trenér Moták nadcházející reprezentační přestávku. „Má ještě problémy s kolenem, které si přivezl z Brna.“