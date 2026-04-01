Liberec? Tak ne, Karlovy Vary. Jak třinečtí hokejisté čekali na soupeře

„Toho ofsajdu jsem si vůbec nevšiml. Až když v televizi ukazovali první opakovaný záběr, tak jsme si s kluky psali, že gól asi nebude platit,“ komentoval čekání na soupeře třinecký útočník Michal Kovařčík.
„Mohli ale ten sedmý zápas hrát ještě trochu déle,“ s úsměvem podotkl třinecký trenér Boris Žabka s vědomím, že by pak protivník mohl být unavenější. „Za soupeře jsme však rádi, protože začínáme doma. Budeme dělat všechno pro to, ať jsme na něj připraveni.“
Co Oceláři od Karlových Varů očekávají? „Vary mají výborný pohyb v obou zónách, na to se samozřejmě chystáme. Pracujeme i na tom, ať jsme dobří v rozehrávce pod tlakem i v útočném pásmu,“ odpověděl Žabka, jenž už bude moci postavit útočníka Marka Daňa, jenž kvůli zranění minulých šest utkání chyběl. Na marodce zůstává jen Petr Sikora.
Třinecké může těšit, že play off zatím procházejí bez zaváhání. „Všechny zápasy ale byly neskutečně vyrovnané. Rozhodovaly detaily, k nám se přiklonilo i štěstí. Útočnou aktivitou jsme si však pro něj šli,“ řekl Žabka. „Sebevědomí je důležité, ale máme respekt a pokoru.“
Každopádně Oceláři z pěti vyhraných utkání v předkole a čtvrtfinále urvali čtyři v prodloužení. To už svědčí o ohromné síle mužstva.
„Ukazuje se síla kabiny a její zkušenosti. Pro nás je to velká výhoda. Ale musíme být aktivní v důležitých momentech,“ řekl trenér Žabka.
Mnozí odborníci upozorňují, že Třinečtí už nejsou tak defenzivním týmem, jakým bývali. Ostatně, jak Olomouc v předkole, tak Hradec Králové ve čtvrtfinále výrazně přestříleli.
„Zas tak bych to nepřeháněl,“ namítl Žabka. „Snažili jsme se ale něco změnit, abychom šli v těžkých situacích šancím na proti. Chceme být aktivní za každého stavu.“
Michal Kovařčík dodal, že tým přesto pořád poctivě brání. „A z toho vyplývá, že jsme více u puku, vyvážíme jej a v útočném pásmu ho podržíme,“ řekl útočník. „Ani nevím, v čem je ten zásadní rozdíl. Jsem však rád, že hrajeme trošku aktivněji a jenom nečekáme ve středním pásmu.“
Do semifinále prošly tři týmy z předkola. Kromě Ocelářů také Karlovy Vary a Sparta Praha, kterou čeká duel s Pardubicemi.
„Ukazuje to, jak je liga vyrovnaná, vždyť po základní části byl mezi druhým a sedmým místem rozdíl jen několika bodů,“ připomněl Žabka sedmibodový rozestup. „Minulé dva ročníky, a obzvlášť tento jsou mimořádně vyrovnané.“
Michal Kovařčík podotkl, že v dlouhodobé části rozhodovaly o tom, kdo bude v elitní čtyřce a kdo těsně za ní, jeden dva body. „Před posledním kolem jsme nevěděli, kdo bude pátý, šestý, sedmý, což ukazuje, jak je každý bod důležitý a soutěž vyrovnaná. Nikdy nevíte, kdy vám jeden získaný bod navíc pomůže,“ uvedl.