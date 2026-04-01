Tipsport extraliga 2025/26

Liberec? Tak ne, Karlovy Vary. Jak třinečtí hokejisté čekali na soupeře

Jiří Seidl
  16:06
Když Petrovský vstřelil na konci třetí třetiny gól, hokejoví Oceláři se už chystali na cestu do Liberce. Leč zásah kvůli ofsajdu neplatil. A tak Třinečtí měli jasno až po trefě Černocha v prodloužení – v semifinále extraligy se utkají s Karlovými Vary. A začnou v pátek a v sobotu, v obou případech doma v 18.00.
Třinecký Miloš Roman (vpravo) slaví vítězný gól do sítě Hradce. | foto: ČTK

Kapitán třineckých Ocelářů Martin Růžička v souboji s královehradeckým obráncem...
Třinecký útočník Martin Růžička ve čtvrtfinále extraligy bojuje mezi dvěma...
Třinecký Miloš Roman slaví vítězný gól do sítě Hradce.
Třinečtí hokejisté oslavují postup přes Hradec Králové do semifinále play off...
33 fotografií

„Toho ofsajdu jsem si vůbec nevšiml. Až když v televizi ukazovali první opakovaný záběr, tak jsme si s kluky psali, že gól asi nebude platit,“ komentoval čekání na soupeře třinecký útočník Michal Kovařčík.

„Mohli ale ten sedmý zápas hrát ještě trochu déle,“ s úsměvem podotkl třinecký trenér Boris Žabka s vědomím, že by pak protivník mohl být unavenější. „Za soupeře jsme však rádi, protože začínáme doma. Budeme dělat všechno pro to, ať jsme na něj připraveni.“

Co Oceláři od Karlových Varů očekávají? „Vary mají výborný pohyb v obou zónách, na to se samozřejmě chystáme. Pracujeme i na tom, ať jsme dobří v rozehrávce pod tlakem i v útočném pásmu,“ odpověděl Žabka, jenž už bude moci postavit útočníka Marka Daňa, jenž kvůli zranění minulých šest utkání chyběl. Na marodce zůstává jen Petr Sikora.

Třinecké může těšit, že play off zatím procházejí bez zaváhání. „Všechny zápasy ale byly neskutečně vyrovnané. Rozhodovaly detaily, k nám se přiklonilo i štěstí. Útočnou aktivitou jsme si však pro něj šli,“ řekl Žabka. „Sebevědomí je důležité, ale máme respekt a pokoru.“

Střet mocných, zase nenápadný Třinec. Jak vypadá extraligové semifinále? A co čekat?

Každopádně Oceláři z pěti vyhraných utkání v předkole a čtvrtfinále urvali čtyři v prodloužení. To už svědčí o ohromné síle mužstva.

„Ukazuje se síla kabiny a její zkušenosti. Pro nás je to velká výhoda. Ale musíme být aktivní v důležitých momentech,“ řekl trenér Žabka.

Mnozí odborníci upozorňují, že Třinečtí už nejsou tak defenzivním týmem, jakým bývali. Ostatně, jak Olomouc v předkole, tak Hradec Králové ve čtvrtfinále výrazně přestříleli.

„Zas tak bych to nepřeháněl,“ namítl Žabka. „Snažili jsme se ale něco změnit, abychom šli v těžkých situacích šancím na proti. Chceme být aktivní za každého stavu.“

Michal Kovařčík dodal, že tým přesto pořád poctivě brání. „A z toho vyplývá, že jsme více u puku, vyvážíme jej a v útočném pásmu ho podržíme,“ řekl útočník. „Ani nevím, v čem je ten zásadní rozdíl. Jsem však rád, že hrajeme trošku aktivněji a jenom nečekáme ve středním pásmu.“

Třinecký útočník Michal Kovařčík končí po jednom ze soubojů až v brance Hradce Králové.

Do semifinále prošly tři týmy z předkola. Kromě Ocelářů také Karlovy Vary a Sparta Praha, kterou čeká duel s Pardubicemi.

„Ukazuje to, jak je liga vyrovnaná, vždyť po základní části byl mezi druhým a sedmým místem rozdíl jen několika bodů,“ připomněl Žabka sedmibodový rozestup. „Minulé dva ročníky, a obzvlášť tento jsou mimořádně vyrovnané.“

Michal Kovařčík podotkl, že v dlouhodobé části rozhodovaly o tom, kdo bude v elitní čtyřce a kdo těsně za ní, jeden dva body. „Před posledním kolem jsme nevěděli, kdo bude pátý, šestý, sedmý, což ukazuje, jak je každý bod důležitý a soutěž vyrovnaná. Nikdy nevíte, kdy vám jeden získaný bod navíc pomůže,“ uvedl.

Vstoupit do diskuse

Semifinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
1:1
Sparta
Třinec
2:0
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

4. dubna 2026  20:43

Je to negól, respektujte to. Sudí neuznali těsnou branku Pardubic, šlo o milimetry

Pardubický Miloš Kelemen tečuje puk před gólmanem Jakubem Kovářem ze Sparty.

Ten moment na dlouhých deset minut zastavil dění v enteria areně. Fanoušci tasili z kapes mobilní telefony, aby si rychle pustili televizní přenos. Byl to gól, nebo ne? Pardubický útočník Miloš...

4. dubna 2026  20:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.