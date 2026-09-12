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Tipsport extraliga 2026/27

Zvládání emocí? Musím jít příkladem, hlásí Žabka. S Třincem chce hrát zase útočně

Jiří Seidl
  13:06
Třinecký trenér Boris Žabka debatuje s rozhodčím během čtvrtého finálového...

Třinecký trenér Boris Žabka debatuje s rozhodčím během čtvrtého finálového zápasu s Pardubicemi. | foto: MAFRA

Třinecký trenér Boris Žabka v šestém finálovém utkání s Pardubicemi.
Třinečtí trenéři Boris Žabka, Vladimír Dravecký a Jiří Raszka se radují z...
Třinecký trenér Boris Žabka během zápasu semifinále play off proti Karlovým...
Soustředěný trenér Ocelářů Boris Žabka.
10 fotografií
V minulé sezoně to byl oproti předchozím rokům trochu neobvyklý pohled. Ač byl Boris Žabka během své kariéry obránce, třinečtí hokejisté pod ním začali hrát útočněji. „A chceme v tom pokračovat,“ prohlásil trenér Ocelářů.

„Pokud dokážete rychle otáčet hru, jste schopni otočit i zápasy, v nichž prohráváte. Další důvod, proč chceme hrát hodně dopředu, je, že naše síla v útoku a šikovnost hráčů je obrovská, takže toho chceme využít,“ vysvětloval Žabka.

Třinečtí vstoupí do extraligy příští týden v úterý v Karlových Varech, doma pak nastoupí hned ve dvou dnech za sebou – v pátek od 17 hodin přivítají brněnskou Kometu a v sobotu od 18.00 Plzeň.

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Jste připraveni?
Věříme, že co nejlépe. Přípravu nám sice trochu zkomplikovalo zranění Michala Kovařčíka, ale dáváme šanci mladému Michalu Lazovskému a uvidíme, jak to zvládne. Máme i zálohy v partnerském Frýdku-Místku. Každý chce dobře vstoupit do sezony, ale mentalita je tu nastavená tak, že chceme vyhrávat neustále.

První domácí zápas s Brnem bude mít slavnostní nádech, protože na jedno střídání ve vašem týmu naskočí Petr Vrána a Vladimír Dravecký, kteří ukončili kariéru. Jak to vnímáte?
Pro mě je velká čest vést tým, za který tito kluci hráli. Navíc jsem je trénoval, když ještě byli aktivními hráči. Bude to krásná věc pro ně i fanoušky, protože to jsou legendy nejen třineckého klubu, ale celé extraligy. Takových hráčů tady ale máme více.

Mužstvo jste z pozice asistenta přebíral loni v prosinci. Tentokrát jste byl v roli hlavního trenéra i na startu přípravy. Bylo to pro vás hodně jiné?
Zodpovědnost je samozřejmě jiná, ale propastný rozdíl to není. Klub je výborně zaběhnutý, funguje tu špičkový tým kondičních trenérů, což nám hodně ulehčuje práci. Navíc nedělám rozhodnutí sám. Se Zdeňkem Motákem (předchozí trenér, jemuž Žabka asistoval) jsme fungovali na bázi týmových rozhodnutí a stejné je to i nyní. Celý realizační tým skvěle spolupracuje.

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Mužstvo se přes léto příliš nezměnilo, takže jste do něj nemuseli zasahovat?
Kontrakty už byly podepsané a my jsme byli s průběhem i závěrem minulé sezony maximálně spokojení. Jádro v kabině je velmi silné a zkušenosti hráčů k nezaplacení. Třeba takový Martin Růžička. Ačkoliv jde o staršího hráče, tak on i další lídři nesmírně zkvalitňují tréninkový proces a celkový chod kabiny. Co se týče posil, sáhli jsme po cílených změnách.

Co do vaší hry přinesou Daniel Voženílek, který se vrátil z Zugu, a Filip Pyrochta, jenž přišel z Mladé Boleslavi?
Daniel přesně to, co jsme potřebovali – zlepšit hru u mantinelu, osobní souboje a důraz v předbrankovém prostoru. Filip je výborný bruslař, který parádně zapadne do naší snahy hrát aktivní hokej z obrany.

Byl jste emotivní hráč a jste i trenér. Ve finále extraligy v Pardubicích jste se neudržel a hodil na led láhev. Pracujete na sobě, abyste emoce zvládal?
Musí to začít u mě. Abych dokázal usměrňovat tým a jeho emoce na ledě, musím jít příkladem. V těch Pardubicích to ale byla vypjatá situace – finálový zápas, konflikt na ledě a do toho jsem dostal nějakým předmětem do hlavy. I přesto své reakce zpětně velmi lituji. Poučil jsem se a už se to nebude opakovat.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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