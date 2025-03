Nestrašil o probuzení Třince: Nakoplo nás poslední místo, budeme nebezpeční

Litvínov je v novém roce nejhorší, vy jste vyhráli osm z posledních deseti zápasů. Bude momentální pohoda klíčová?

Základní část je u konce, už se hrálo jen o to, kdo se kde umístí. Co bylo, bylo, začíná nová sezona. Myslím si, že nějaké poslední zápasy roli úplně nehrají. Ale na to, kde jsme byli po utkání ve Vítkovicích před reprezentační pauzou, jsme posledních deset kol zvládli dobře. Jsme za to rádi.

Vítáte přesto Litvínov jako soupeře?

Já ani nevím o jeho statistice. My nikoho rozhodně nepodceňujeme. Vidíte, jak je to v tabulce napěchované. Rozdíly jsou naprosto minimální, někomu se dařilo na začátku, někomu na konci. A jestli teď prohráli tolik zápasů, to je úplně jedno. Půjdeme do předkola s pokorou a chceme být úspěšní s tím, co umíme na ledě předvádět.

Co vás nastartovalo k mocnému finiši?

Že jsme byli poslední. (smích) Nebylo už kudy kam. I příchod asistenta Borise Žabky nám prospěl, nakoplo nás to, předvádíme malinko jiný hokej. Pomohlo i uzdravení některých hráčů, kteří nám chyběli, a složení formací. Ve finále bylo všechno spíš o hlavě. Věřit, že s hokejem, který jsme zvyklí hrát, dokážeme být úspěšní. Což jsme v posledních deseti zápasech ukázali.

Je to vzkaz, že se s vámi zase musí počítat?

Je na někom jiném, aby posoudil, jestli se s námi musí počítat. My věříme v sílu, co máme v šatně. Určitě do play off nejdeme s tím, že nemáme šanci. Víme, jaké hráče máme. Víme, že když to dokážeme dát dohromady a hrát na úrovni, na jaké jsme zvyklí, můžeme být nebezpeční.

Třinecký Tomáš Marcinko (vlevo) dohrává Davida Kašeho z Litvínova. Nicolas Hlava prostřeluje třineckého brankáře Ondřeje Kacetla a zařizuje Litvínovu první gól.

Vyhrát titul z 10. místa, to by byla další pohádka, ne?

Dva roky zpátky se nám to povedlo ze šesté příčky, děje se to všude možně. Jsou týmy v NHL, které se dostanou do play off na poslední chvíli a pak jsou úspěšné. Play off je úplně jiná soutěž, i jiný hokej. Jde o všechno, každý gól znamená hrozně moc. Když hrajete už 45. zápas v sezoně, tak ne že by člověk něco občas vypustil, ale třeba si chce udělat nějaký kanadský bod. V play off nemůže, je to tvrdé, je málo místa, zvlášť na malém hřišti v Litvínově.

V základní části jste na jeho ledě dvakrát vyhráli, cítíte to jako psychologickou výhodu?

To jsou statistiky spíš pro vás novináře. V sezoně jsme se potkali jako s každým čtyřikrát, týmy se dobře znají. My se chceme soustředit hlavně na nás, na naše výkony. Když se na to zaměříme, můžeme být úspěšní. Do pátečního zápasu půjdeme s pokorou, s respektem k soupeři. A budeme chtít hrát náš poctivý hokej, který jsme v poslední době předváděli.

Stál i za úterní výhrou?

Ano. Všichni říkají, že rozhodl nějaký jeden gól. Ale rozhodlo, jak jsme k zápasu přistoupili. Celkový výkon mužstva, odbojovaná oslabení, na konci hodně bloků.

Jak vám pomůže, že se nevracíte domů?

Je to výhoda. Abychom jeli šest hodin do Třince a za dva dny zase šest hodin zpátky do Litvínova, to je hrozně moc. Zůstáváme v Chomutově, budeme tady do pátku, domů pojedeme až v sobotu.