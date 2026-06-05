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Tipsport extraliga 2025/26

Oceláři lákali, těší šéfa Třince. Kouče Žabku chválí, Motákovi reprezentaci přeje

Jiří Seidl
  10:32
Tituly juniorky a žáků osmé třídy a stříbro extraligového týmu. Ján Moder, prezident hokejových Ocelářů, výsledky třineckých družstev ocenil. A vrátil se i ke změně trenéra, kdy Zdeněk Moták koncem prosince poté, co mužstvo po výborném startu nemohlo zabrat, odstoupil.
Prezident třineckého klubu Ján Moder před utkáním s Kladnem poděkoval trenéru...

Prezident třineckého klubu Ján Moder před utkáním s Kladnem poděkoval trenéru Zdeňku Motákovi, který rezignoval, za práci v klubu a předal mu model Werk Arény. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Prezident hokejového Třince Ján Moder se po dalším získaném titulu objímá se...
Mistrovská radost v Třinci. Pohár nad hlavu zvedá šéf klubu Ján Moder.
Třinecký kapitán Petr Vrána a prezident klubu Ján Moder společně zdvihají...
Libor Hudáček
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„Byl rozhodnutý. Nemělo význam ho nějak lámat a přesvědčovat,“ přiblížil tehdejší dění Moder v rozhovoru pro klubový web. „Za sebe řeknu, že tým měl v tu dobu možná až moc cukru a potřeboval trochu biče. Převzal ho Boris Žabka a výkony šly rychle nahoru.“

Takže dobrá volba? „Věřím, že ano,“ odpověděl prezident klubu. „Přišel už o rok dříve do pozice asistenta. Byl určitě oživením, Zdeňkovi hodně pomohl. Dokázal mužstvo pozvednout.“

A Moták je nyní novým trenérem reprezentace... „Na to jsme hrdí. Věřím, že na příštím šampionátu bude český tým hrát lépe než na letošním,“ řekl Moder.

O další osud se prezident mužstva neobává, byť Petr Vrána ukončil kariéru a Vladimír Dravecký se posunul na post asistenta trenéra. K tomu Tomáš Kundrátek odešel do Českých Budějovic, David Cienciala do Vítkovic a Richard Nedomlel do Brna. „Nedo dostal lepší podmínky, nemůžeme mu vyčítat, že toho využil. Jemu i Kundrcovi s Činelem jsem popřál hodně úspěchů v novém působišti,“ řekl Moder. „Kostra týmu zůstala stejná a vrátil se velký bojovník Vožuch.“

Proč se neostříhá? Nechci dopadnout jako Samson a ztratit sílu, vzkazuje Voženílek

Daniel Voženílek posílil Oceláře po dvou sezonách ve švýcarském Zugu. Kromě něj zatím přišel obránce Filip Pyrochta z Mladé Boleslavi.

„A do přípravy se zapojilo i několik hráčů z naší úspěšné juniorky,“ zmínil Moder obránce Dominicka Byrtuse a Pavla Průška a útočníky Michala Rybnikára, Reného Řeháka, Dominika Řípu a Robina Švančaru. „Věřím, že některé z nich uvidíme příští sezonu pravidelně v sestavě.“

Modera potěšilo, že se Třinečtí poprvé v historii v průměrné domácí návštěvnosti v základní části dostali přes pět tisíc diváků. „V procentuální obsazenosti arény jsme byli třetí v extralize. Play off bylo u nás vyprodané. Lidé na nás chodili i venku, tam jsme byli na druhém místě. Takže Oceláři táhli.“

Oceláři už trénují, Hudáček vyšlápl na Javorový

Hokejoví Oceláři Třinec, kteří minulou sezonu uzavřeli koncem dubna finálovou prohrou s Pardubicemi, už zase trénují. Přípravu zahájili tento týden, přičemž extraligu rozjedou 16. září v Karlových Varech. Doma se poprvé ukážou o dva dny později s Kometou Brno.

„Pro mě je lepší začít pozvolna, než na prvním tréninku přepnout z nuly na sto. Trpěl bych,“ přiznal na klubovém webu zkušený útočník Libor Hudáček, který podobně jako další hráči rozjel přípravu v předstihu.

Podotkl, že obzvlášť první dva týdny jsou těžké, než hokejisté znovu naskočí do potřebného tempa. „Trenéři neberou ohled, že máme po dovolené. Od prvního dne chtějí vidět, že makáme nadoraz. Chtěl jsem se proto už trochu rozhýbat, roztáhnout plíce.“

Libor Hudáček

Ty pořádně prověřil výšlapem na Javorový, kam se vydal s Petrem Sikorou a Matějem Kubiesou.

„Mladí nasadili slušné tempo, ale stíhal jsem,“ těšilo Hudáčka. „Od parkoviště jsme byli nahoře za dvacet pět minut, pohybovali jsme se v červených číslech. Zpátky to bylo ještě těžší. Člověk brzdí, zabírají lýtka a stehna. Druhý den jsem nohy pěkně cítil. Ale je příjemné vidět, že i v pětatřiceti letech mám kondici.“

Hudáček vysvětlil, proč nejel na mistrovství světa, na němž Slováci skončili ve skupině. „Měl jsem zánět v rameni, který jsem potřeboval doléčit,“ uvedl. „Byl jsem na sonu a lékaři zjistili, že je to vážnější, než jsme si během finále mysleli. Zdraví je jen jedno. Kdybych na šampionát jel, mohly se se mnou problémy táhnout i půl roku. To jsem nechtěl riskovat. Bohužel jsem musel reprezentaci odmítnout.“

Oceláře čeká tradiční kondiční soustředění v Nízkých Tatrách. Před ligou odehrají sedm přípravných zápasů, první 11. srpna tradičně na ledě partnerského prvoligového Frýdku-Místku.

Ve Werk Areně přivítají Slovan Bratislava (13. srpna), Zvolen (18. srpna), Kometu Brno (26. srpna) a Vítkovice (9. září).

Venku odehrají zápasy s Olomoucí 1. září a Kometou Brno o dva dny později.

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

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