náhledy
Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s Plzní, a domácí předčili Třinec 2:1 za vřískotu rozjařených žáků a studentů. Atmosféra okouzlila, tyrkysové dresy popsané hesly jako skibidi nebo cringe měly šmrnc, soupisky v karikaturách včetně naducaného trenéra Pavla Patery pobavily. Z repráků hrály písničky vybrané dětmi, třeba Zlatíčka od Kapitána Dema či Macarena. Pes u buly? Policejní vůz na ledě? Děla se toho spousta.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Hlediště zaplnily téměř čtyři desítky mateřských, základních a středních škol z celého Karlovarského kraje. Některé třídy přišly pěšky...
Autor: Petr Bílek, MF DNES
...jiné klub za sponzorské pomoci nechal dovézt. Zúčastnili se žáci z Chodova, Sokolova, Chebu, Bukovan, Hroznětína, Kynšperka nad Ohří, Horního Slavkova, Lubů nebo Žlutic.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Před nástupem hráčů Mattoni Arena potemněla a děti vytvořily kouzelné prostředí díky rozsvíceným mobilům.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Začínalo se státní hymnou v podání pěveckého sboru. „Když se zpívala hymna a děti se přidaly, ať tóny byly jakékoli, bylo to emočně nabité,“ dojímal se domácí asistent trenéra David Moravec.
Autor: MF DNES
Čestná buly za účasti primátorky Karlových Varů Andrey Pfeffer Ferklové. Policejní pes vycvičený na hledání drog se hned vrhnul do puku.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Soupisky trochu jinak. Děti namalovaly obrázky hráčů a realizačního týmu a klub je prohnal aplikací, která jim dodala nádech karikatury. Na snímku Nicholas Jones.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
A tady Jones v reálu. Ve speciálním, tyrkysovém dresu posetém výrazy generace Z jako cringe, sigma, rizz či skibidi.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Zápas přinesl boj, domácí měli dlouho navrch a zaměstnávali brankáře Marka Mazance.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Osobnosti na lavičce Karlových Varů - hlavní trenér Pavel Patera, olympijský vítěz z Nagana. Na rozdíl od karikatury je stále švihák.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
A z Nagana si v roce 1998 odvezl zlato i David Moravec, Paterův asistent u týmu Energie.
Autor: MF DNES
Třinecký trenér Zdeněk Moták je v hokeji už taky pojem, Oceláře přivedl ke dvěma mistrovským titulům. Teď se jim však nedaří, utrpěli už sedmou porážku v řadě.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Tři, dva, jedna... pal! Karlovarský útočník Petr Tomek střílí na třineckou branku, jeho spoluhráč Jakub Minárik nadskakuje.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Přišel i spíkr z regulérního kotle Energie, který učil děti, jak skandovat, jak bubnovat, jak podpořit tým.
Autor: MF DNES
Domácí rozhodli zápas dvěma góly v úvodu druhé třetiny, postarali se o ně Jaks a Myšák.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Zápas byl v době oběda, úvodní buly padlo v poledne, takže svačina přišla vhod.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Nadšení dětí bylo nefalšované. Ono když sedíte na hokeji místo ve školní lavici, není se co divit.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Domácí Dominik Frodl se soustředí na jednu ze střel Třince, překonal ho jen Flynn.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Zápas klub věnoval i složkám integrovaného záchranného systému, po ledě kroužil policejní vůz, samy děti zpovídaly policisty, hasiče i zdravotníky.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Tolik fanoušků dorazilo v letošní sezoně v Karlových Varech podruhé, poprvé to bylo při derby s Plzní.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Souboj pozoroval z novinářských míst i Jakub Koreis, bývalý hokejista, nyní expert a influencer.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Zápasu nechyběla jiskra. Karlovarský Vít Jiskra se kočkuje s Markem Daněm.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Díky kostce se děti zabavily, třeba při hledání dvojníků pohádkových postav.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Karlovarskému objevu Petru Tomkovi je teprve sedmnáct, takže v hledišti měl i své vrstevníky. „V kabině si kluci dělali srandu, jestli přijde taky moje škola nebo školka. Já to beru,“ neurazil se talentovaný útočník a gymnazista.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Zklamaný Andrej Nestrašil z Třince. Jeho celek po černé sérii opustil první místo v extralize.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Jsme jeden tým! Po dvou výhrách v řadě je Energie na desátém místě extraligové tabulky.
Autor: Petr Bílek, MF DNES