OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z
27. kolo
28. kolo
|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|HC Sparta PrahaSparta
|28
|13
|4
|1
|10
|86:69
|48
|2.
|HC Dynamo PardubicePardubice
|25
|12
|2
|3
|8
|76:57
|43
|3.
|HC Škoda PlzeňPlzeň
|25
|12
|2
|3
|8
|67:49
|43
|4.
|HC Oceláři TřinecTřinec
|25
|12
|3
|1
|9
|73:63
|43
|5.
|Bílí Tygři LiberecLiberec
|26
|13
|0
|4
|9
|67:62
|43
|6.
|Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr.
|25
|11
|4
|1
|9
|67:53
|42
|7.
|HC Kometa BrnoKometa
|25
|12
|1
|3
|9
|69:65
|41
|8.
|HC Vítkovice RideraVítkovice
|26
|11
|3
|2
|10
|69:73
|41
|9.
|Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice
|26
|10
|3
|2
|11
|75:73
|38
|10.
|HC Energie Karlovy VaryK. Vary
|25
|11
|1
|2
|11
|61:68
|37
|11.
|HC OlomoucOlomouc
|26
|11
|1
|2
|12
|55:69
|37
|12.
|BK Mladá BoleslavMl. Boleslav
|26
|9
|3
|2
|12
|53:59
|35
|13.
|Rytíři KladnoKladno
|26
|7
|3
|4
|12
|63:81
|31
|14.
|HC Verva LitvínovLitvínov
|26
|4
|2
|2
|18
|45:85
|18
Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé
Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...
Vynikal tak, že kvůli němu změnili pravidla. Vzali mi talent, naštval se brankář Brodeur
Představte si, že máte oproti kolegům cennou schopnost navíc. Načež přijde zásah shůry, který vás o výhodu připraví. Legendární hokejový gólman Martin Brodeur pocítil velkou nespravedlnost před...
Sparta jde do čela, poslední Litvínov vyzrál na Třinec. Pardubice i Kometa padly
Hokejová extraliga přinesla ve 25. kole změnu v čele tabulky. Do něj se dostala Sparta, jež deklasovala Kladno 7:3, a sesadila tak Třinec, který prodloužil mizérii porážkou s posledním Litvínovem...
Stačila jedna rána. Gudas v bitce vypnul soupeře, z ledu mu pomáhali spoluhráči
Když soupeři v NHL potkají Anaheim, musí se opět mít více na pozoru. Po zámořských kluzištích znovu bruslí Radko Gudas. Uzdravený, odpočatý, v plné síle a s chutí do hokeje. Český hokejista předvedl...
Rusové se soudí. My však jejich start na olympiádě nepřipustíme, říká Hamza
Sportovní arbitráž CAS zvrátila rozhodnutí mezinárodních federací saní, bobů a skeletonu, které si předtím odhlasovaly, že ruští sportovci nemohou startovat na hrách v Milánu ani jako „neutrálové“....
Galvas dorovnal extraligový počin staršího bratra. Hokej řešíme každý den, říká
Geny rodinného klanu Galvasů by bylo záhodno zamrazit a uchovat pro další generace. Dnes šestačtyřicetiletý Lukáš Galvas už má kariéru za sebou, jako aktivní hráč stihl více než 1 050 startů v české...
Smolný konec české lajny v Bostonu. Blümel kouše další ránu, v noci se zranil
Už se zdálo, že konečně dostává šanci. Jenže český útočník Matěj Blümel ji doposud nevyužil tak, jak si nejspíš přál. Ani společnost hokejových hvězd v NHL mu nepomohla k jedinému bodu, navíc se v...
Hokejové Dynamo může zůstat v enteria aréně, říká nová smlouva s městem
Majitel Dynama Pardubice Petr Dědek překvapil zástupce města, když je požádal o to, aby se extraliga mohla hrát dál v enteria areně. Pokud už schválenou opci využije, jeho tým bude muset v hale...
Nečas a Hronek pomohli k výhře dvěma asistencemi, Dobeš v NHL porazil Vejmelku
Martin Nečas pomohl v NHL hokejistům Colorada dvěma asistencemi k výhře 6:0 nad San Jose. Jednou přihrávkou podpořil vítězství Avalanche také Ivan Ivan. Vancouver i díky dvěma asistencím Filipa...
Centr Kořínek si zkusil hokej ve Freiburgu. Půl sezony jsem hrál beka, směje se
Na jaře 2003 mu bylo už sedmatřicet, jeho kariéra se pomalu chýlila ke konci. Měl za sebou parádní sezonu na Slovensku – ve Zvolenu v nejvyšší soutěži nasbíral přes šedesát kanadských bodů. Tehdy...
Desátá prvoligová porážka v řadě. Ani kouč Oremus zatím Zlín nespasil
Zlín v první hokejové lize prohrál už podesáté v řadě, nepomohla mu ani další trenérská změna. Berani na domácím ledě nestačili v 26. kole na Litoměřice a podlehli 1:2. O vítězství druhého týmu...
Plzeň nadělila Vítkovicím bůra za osmnáct minut, tabulkového soupeře smetla 7:0
Dohrávka mezi hokejisty Plzně a Vítkovic završila 26. extraligové kolo. Před zápasem dělil v tabulce oba soupeře jediný bod, o který byli Ostravané před Západočechy. Po středě to neplatí. Plzeň svého...
Český klenot, který ohromil New York. Šlo to všude, směje se Malík. Ani Jágr nechápal
Od Marka Malíka se moc nečekalo. „Letos se ještě neprosadil,“ prohodili komentátoři, když se statný obránce vydal k nájezdu. Musel, v patnácté sérii dramatického utkání New Yorku s Washingtonem na...
Výprodej u Čechů. Vancouver chce změny, mohou se dotknout Hronka a spol.?
Nikde jinde v NHL víc Čechů nenajdete. Trumf, který dlouho držel Boston a díky němuž nalákal spoustu českých hokejových fandů, nyní přepustil kanadskému Vancouveru. Ale zůstane mu na dlouho? Vedení...
Šílená obrana. Edmonton opět schytal debakl, McDavid ale gólmany hájí
Kdepak, tohle si finalisté posledních dvou sezon rozhodně za rámeček dát nemůžou. Statistiky jsou neúprosné, hokejisté Edmontonu mají v NHL nejhorší defenzivu, což se potvrdilo i v úterním utkání...
