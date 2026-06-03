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Tipsport extraliga 2025/26

Kometa přivádí posilu do obrany. Ze zámoří se po pěti letech vrací Svozil

Autor: ,
  10:47
Obránce Stanislav Svozil bude po pěti letech strávených v zámoří hrát znovu hokejovou extraligu za Kometu Brno. Klub podmínky spolupráce s třiadvacetiletým hráčem, který ve dvou zápasech nahlédl do NHL, nezveřejnil.
Stanislav Svozil (vpravo) z Columbus Blue Jackets útočí v zápase s Pittsburgh...

Stanislav Svozil (vpravo) z Columbus Blue Jackets útočí v zápase s Pittsburgh Penguins, brání ho Sidney Crosby. | foto: AP

Stanislav Svozil z Columbusu v šanci před brankářem Joelem Hoferem ze St....
Stanislav Svozil s pukem bráněný Kalem Claguem.
Stanislav Svozil (81) z Columbus Blue Jackets se v zápase s Pittsburgh Penguins...
Stanislav Svozil (vpravo) z Columbus Blue Jackets stíhá Ryana Poehlinga z...
6 fotografií

„Další důležitý dílek do skládačky defenzivních řad. Po letech v zámoří vyslyšel vábení svého bývalého klubu,“ uvedla Kometa.

Svozil před odchodem za oceán odehrál za Kometu 79 extraligových zápasů, vstřelil tři góly a na pět přihrál. Za sezonu 2019/20 si vysloužil ocenění nováček roku. V roce 2021 ho draftoval Columbus ve třetím kole na 69. pozici a uzavřel s ním tříletou smlouvu.

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Za Blue Jackets ale Svozil odehrál jen dva zápasy v sezoně 2022/23 a připsal si asistenci. Na kontě má jinak včetně play off 122 zápasů v kanadské juniorské WHL a 191 v nižší AHL, v níž zaznamenal deset branek a 53 asistencí.

Odchovanec Přerova se zúčastnil tří světových šampionátů dvacítek a je stříbrným medailistou z roku 2024. Jednou nastoupil i za reprezentační A-tým.

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Kometa
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Č. Budějovice
Pardubice
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Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
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Karlovy Vary

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