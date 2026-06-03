Kometa přivádí posilu do obrany. Ze zámoří se po pěti letech vrací Svozil

„Další důležitý dílek do skládačky defenzivních řad. Po letech v zámoří vyslyšel vábení svého bývalého klubu,“ uvedla Kometa.
Svozil před odchodem za oceán odehrál za Kometu 79 extraligových zápasů, vstřelil tři góly a na pět přihrál. Za sezonu 2019/20 si vysloužil ocenění nováček roku. V roce 2021 ho draftoval Columbus ve třetím kole na 69. pozici a uzavřel s ním tříletou smlouvu.
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Za Blue Jackets ale Svozil odehrál jen dva zápasy v sezoně 2022/23 a připsal si asistenci. Na kontě má jinak včetně play off 122 zápasů v kanadské juniorské WHL a 191 v nižší AHL, v níž zaznamenal deset branek a 53 asistencí.
Odchovanec Přerova se zúčastnil tří světových šampionátů dvacítek a je stříbrným medailistou z roku 2024. Jednou nastoupil i za reprezentační A-tým.