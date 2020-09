Vítězství mi chybí. Brněnský talent Svozil sčítá čas v karanténách

Zato čas v karanténě, způsobené koronavirem, má sedmnáctiletý hokejový zadák zmapovaný přesně.

Poprvé v izolaci uvázl v červenci po turnaji dvacítek v Brně, později měl sám pozitivní test na covid-19, následovala už po návratu do Komety preventivní týmová pauza kvůli teplotám v mužstvu a nyní další karanténa - kvůli pozitivním nálezům na straně Komety.

„Měsíc a půl to dohromady je. Pffff... je to doba. Na takové léto nejsem zvyklý,“ uleví si špičkový mládežník do telefonu.

Přesto o vás Libor Zábranský říká, že jste výtečně připravený. Jak to děláte?

Jsem mladý kluk, my z toho úplně nevypadneme. Nejlepší forma přípravy to sice není, ale když jsem doma, snažím se na každý den vymyslet nějakou aktivitu, abych se hlavně hýbal. Sám chodím do posilovny, abych nezakrněl, jinak hrajeme florbal, ping-pong, s bráchou střílíme na branku, jezdíme na kolečkových bruslích... Snažím se tělo zvykat na to, co ho v sezoně čeká.

Co za náhradní sporty vás baví?

Táta a jeho kamarádi hrají každou středu a neděli florbal, a když jsem doma nebo mám možnost přijet, jdu si zahrát. Dokud jsem byl v Přerově, byl jsem na florbale pořád. A jakmile jsem byl v Brně, zase jsem nedal z ruky pingpongovou pálku. Ping-pong mě baví hodně.

Přemýšlel jste o tom, jestli se někde přece jen nedostat na led?

Na led ne, na to si já i ostatní kluci v Kometě počkáme, až půjdeme jako celý tým. Na kolečkových bruslích si projedu vesnici, kde bydlím, nebo s bráchou vezmeme i hokejky a puk a jezdíme společně.

Myslíte na to, abyste jen necvičil, ale i hokejku měl často v ruce?

Když hokej hrát nejde, tak zkrátka nejde... ale ano, buď střílíme na branku na zahradě, nebo vytáhneme florbalky. Snažíme se využívat sporty podobné hokeji, každý den to však nejde. To já už si raději místo hokejky vezmu rybářský prut a jdu na ryby.

Umíte při sezení na rybách vypnout od hokejových starostí?

Já tam chodím hlavně kvůli tomu, že se tam uvolním. Strávím tam klidně šest hodin v kuse, na rybách jsem skoro nejspokojenější. Čekám na rybu a přemýšlím o všem možném.

Například o draftu do NHL, který by vás měl čekat, ale koronavirus leccos komplikuje?

Draft teď neřeším. Sice je to blízko, ale na druhou stranu i hodně daleko. Nemám k tomu moc co říct. Vím, že pro nás kluky, kteří bychom na draft měli jít, je v příští sezoně ideální čas se ukázat, ale nejde jen o to. My hlavně chceme pomoct týmům, za které hrajeme, aby se dostaly co nejdál v play off, pokud nějaké bude, a abychom skončili co nejvýš. Snažím se myslet pozitivně a chystat se tak, abych toho na sebe nenaložil ani málo, ani moc. Abych se cítil dobře. Je na každém, jak se svým časem doma naloží, než se začne hrát.

Vás by měla v Brně čekat velká šance, dostal jste se do druhé přesilovkové obrany. Co vy na to?

Těšil jsem se nejen kvůli hraní přesilovek. Hokej mi chybí. Těším se na všechno, co s Kometou a s klukama v týmu zažiju, na každý odehraný a hlavně vyhraný zápas. Vím, že nebudeme jen vyhrávat, to nejde. Těším se na celou sezonu.

Nebyl jste překvapený, že jste v brněnské obraně tak povýšil, aniž byste ne vlastní vinou hrál přípravné zápasy?

Důvěru v Kometě vnímám už od minulého roku. Jsem za ni rád. Musí být samozřejmě podpořená mými výkony, což si myslím, že se do nějaké míry splňuje. Jsem rád, že na přesilovce mám dostat šanci, ale tolik věcí se vždycky může změnit... hlavně nesmím usnout na vavřínech. Co bylo loni, to už je pryč.

Jste zvědavý na Jakuba Zbořila, posilu z Bostonu, který by s vámi v Brně měl naskočit?

Jsem moc zvědavý, co v extralize předvede. Neměl možnost odehrát velkou porci zápasů v NHL, probojovat se z AHL do NHL se ale cení i tak. Věřím, že se Kuba do toho rychle dostane a pomůže nám v Brně za dobu, co tady bude, co nejvýš.

Co bylo v létě nejsložitější k překonání? Onemocnění po srazu dvacítek, zranění stehna v prvním přípravném zápase za Kometu, nebo teď pauzy těsně před soutěží?

Doba během onemocnění moc komplikovaná nebyla, abych řekl pravdu. Neměl jsem žádné příznaky, ale to je jedno, pozitivní test jsem měl. Problém byl ten, že jsem musel být měsíc doma a nemohl jsem vůbec ven.

Takže vás víc potrápilo zranění ze zápasu ve Zlíně?

Dostal jsem kolenem do stehna, klasický koňar. Čtyři pět dnů to bolelo, pak to bylo už dobré. Teď jsme se už všichni těšili na začátek extraligy, a zase přijde tohle. Ale s tím nikdo nic neuděláme. Musíme to každý v hlavě zvládnout, překousnout to. Zkrátka si na start musíme počkat.

Stanislav Svozil v reprezentačním dresu.

Chybí vám kromě hokeje samotného i soutěžení? Třikrát týdně snaha vyhrát?

To je přece jedna z největších motivací pro hráče, co může být! Jdete usilovat o vítězství, proto sport děláte. Chcete vyhrát, jdete si pro to. Chybí mi to. Samozřejmě k hokeji patří i prohry, ty musíte unést, ale hlavně chcete vyhrát. Vždycky, když nějaký zápas nemůžu hrát, byl bych nejraději, kdybych hrát mohl.

Vynahrazujete si soutěžení na ledě třeba u karet nebo na playstationu?

Vynahradím si to tak, že si jdu sednout k vodě. (úsměv) Většinou je to tak, že prohraju, že jsem nic nechytil. Tam to ale nevadí.