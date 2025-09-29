Tipsport extraliga 2025/26

Pýcha předešel pádu, dal dva góly a Motor dál válí: Nechceme výkyvy jako dříve

Petr Bílek
  7:19
Zazářit, zhasnout. Zazářit, zhasnout. Pořád dokolečka. S opakujícím se vzorcem hodlají českobudějovičtí hokejisté letos zatočit. A daří se jim to. I obránce Pavel Pýcha pomohl k tomu, aby pýcha nepředcházela pádu: dvěma góly se podepsal pod nedělní výhru 6:3 v Litvínově, čímž Motor navázal na páteční demolici mistrovské a vedoucí Komety 8:0. Ztrácí na ni už jen bod.
Litvínov, 28. 9. 2025. Verva Litvínov - Motor České Budějovice, hokejová...

Litvínov, 28. 9. 2025. Verva Litvínov - Motor České Budějovice, hokejová extraliga. Hostující Pavel Pýcha slaví svůj gól. | foto: Petr Bílek, MF DNES

17 fotografií

„Pro nás je důležité, že jsme potvrdili výborný výsledek s Brnem. Nechtěli jsme to pokazit. Zase jsme dali hodně gólů. Je dobré, že v tom pokračujeme,“ ulevilo se ryšavému zadákovi.

Kdo sázel na to, že po páteční erupci budou mít českobudějovičtí hráči nosánky nahoru a v Litvínově si je nabijí, mýlil se. Motor si v šatně připomínal, že se nesmí velevýhrou uchlácholit.

Šlágr kola ovládly Pardubice, zastřílely si Budějovice i Hradec. Sparta prohrála

„Většinou jsme mívali jeden dobrý zápas, jeden špatný. Už loni a teď i v přípravě. Chtěli jsme se toho vyvarovat,“ přiznal Pýcha.

Ale přece jen to trochu drhlo, hosté ztráceli 2:3. Jenže když v půlce zápasu srovnal Vráblík, odstartoval tím parádní otočku. „Začátek jsme si představovali jinak, puky jsme si zbytečně vraceli a moc jsme si s ním hráli. Pak jsme si řekli, že se s tím nesmíme zdržovat a musíme hrát dopředu. Což byl klíč k obratu,“ vypíchl Pýcha bod zlomu.

Co je s Harrisem?

Brant Harris, první centr Motoru, ze zápasu v Litvínově brzy dohrál, autor tří letošních gólů strávil na ledě jen něco přes tři minuty. „Odstoupil spíš preventivně. Doufejme, že to s ním bude dobré,“ řekl budějovický asistent Jiří Hanzlík.

Motor už pak zastavit nešel a držel se hesla, že nejlepší obranou je útok. „Nám ani bránění výsledku většinou nejde, v hodně případech jsme za to zaplatili. Chceme hrát pořád aktivně a co nejdál od naší brány, na druhé straně hřiště nám většinou gól nedají.“

Devětadvacetiletý obránce to demonstroval nejlépe, jak mohl, vstřelil branky rovnou dvě. První i druhou hostující. Dvougólový večer si v extralize užil po třech letech.

„Asi mám na Litvínov štěstí, i tenkrát jsem mu dal dva góly, jen ještě v dresu Mladé Boleslavi. Hezké, asi se to ale nebude opakovat každý večer,“ chápe, že zůstane svátečním střelcem, byť v jedné sezoně nejvyšší soutěže slavil včetně play off 12 tref.

V novém extraligovém ročníku předtím neskóroval. Za jeho show v Litvínově může i větší role v týmu, minutáž totiž roste.

Nick Olesen padá po střetu s Adamem Poláškem u mantinelu.

„Každý chce hrát hodně, ale byly nějaké věci, které se trenérům nelíbily. Já jako hráč to respektoval. Snad se minuty budou dál zvedat,“ přeje si.

Co se trenérům nelíbilo, neprozradil. A pomlčel o tom i asistent Jiří Hanzlík. „To je na delší povídání. Začínal s málem, byly nějaké problémy, teď máme dva beky zraněné a není nikdo další. Víceméně díky tomu dostal větší šanci,“ tvrdil pomocník hlavního trenéra Ladislava Čiháka. „Pýcha je hráč s výbornou herní inteligencí, kterou dnes ukázal v produktivitě, ale má zkrátka jiné potíže.“

Motor platí za nejofenzivnější letku extraligy, vstřelil už 35 branek, v průměru 3,9 na zápas! „Potřebujeme, aby nám lídři produkovali body, a zatím hrají ofenzivní hráči výborně. Olesen a další. Stojí to na nich, dávají spoustu gólů,“ pochválil obránce své parťáky.

Z úspěšného startu vědu nedělá a výkřiky typu Motor na titul! ignoruje. „Euforií bych to nenazýval. Hokej už nějakou dobu hraju, takže vím, že pár dobrých zápasů z dlouhodobého hlediska nic neznamená. Ještě jich zbývá přes čtyřicet. I v minulých sezonách se to leckdy otočilo, když se někomu dařilo. Chceme být co nejvíc konzistentní, pak můžeme uspět.“

Což znamená pryč s pýchou, která předcházela pádům. I s pomocí Pýchy.

9. kolo

Kompletní los

10. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 9 6 0 1 2 28:25 19
2. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 9 6 0 0 3 35:18 18
3. HC Oceláři TřinecTřinec 8 4 2 0 2 28:20 16
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 9 5 0 1 3 24:21 16
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 9 4 1 2 2 22:20 16
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 9 5 0 0 4 25:24 15
7. HC Sparta PrahaSparta 9 4 1 0 4 27:20 14
8. HC Dynamo PardubicePardubice 9 4 1 0 4 29:23 14
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 9 3 2 1 3 24:24 14
10. HC OlomoucOlomouc 8 4 0 1 3 21:24 13
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 3 0 0 6 17:28 9
12. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 8 2 1 0 5 20:26 8
13. HC Verva LitvínovLitvínov 8 2 0 0 6 14:28 6
14. Rytíři KladnoKladno 9 1 0 2 6 15:28 5
Zobrazit více
Sbalit

