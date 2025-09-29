Pýcha předešel pádu, dal dva góly a Motor dál válí: Nechceme výkyvy jako dříve

„Pro nás je důležité, že jsme potvrdili výborný výsledek s Brnem. Nechtěli jsme to pokazit. Zase jsme dali hodně gólů. Je dobré, že v tom pokračujeme,“ ulevilo se ryšavému zadákovi.
Kdo sázel na to, že po páteční erupci budou mít českobudějovičtí hráči nosánky nahoru a v Litvínově si je nabijí, mýlil se. Motor si v šatně připomínal, že se nesmí velevýhrou uchlácholit.
„Většinou jsme mívali jeden dobrý zápas, jeden špatný. Už loni a teď i v přípravě. Chtěli jsme se toho vyvarovat,“ přiznal Pýcha.
Ale přece jen to trochu drhlo, hosté ztráceli 2:3. Jenže když v půlce zápasu srovnal Vráblík, odstartoval tím parádní otočku. „Začátek jsme si představovali jinak, puky jsme si zbytečně vraceli a moc jsme si s ním hráli. Pak jsme si řekli, že se s tím nesmíme zdržovat a musíme hrát dopředu. Což byl klíč k obratu,“ vypíchl Pýcha bod zlomu.
Co je s Harrisem?
Brant Harris, první centr Motoru, ze zápasu v Litvínově brzy dohrál, autor tří letošních gólů strávil na ledě jen něco přes tři minuty. „Odstoupil spíš preventivně. Doufejme, že to s ním bude dobré,“ řekl budějovický asistent Jiří Hanzlík.
Motor už pak zastavit nešel a držel se hesla, že nejlepší obranou je útok. „Nám ani bránění výsledku většinou nejde, v hodně případech jsme za to zaplatili. Chceme hrát pořád aktivně a co nejdál od naší brány, na druhé straně hřiště nám většinou gól nedají.“
Devětadvacetiletý obránce to demonstroval nejlépe, jak mohl, vstřelil branky rovnou dvě. První i druhou hostující. Dvougólový večer si v extralize užil po třech letech.
„Asi mám na Litvínov štěstí, i tenkrát jsem mu dal dva góly, jen ještě v dresu Mladé Boleslavi. Hezké, asi se to ale nebude opakovat každý večer,“ chápe, že zůstane svátečním střelcem, byť v jedné sezoně nejvyšší soutěže slavil včetně play off 12 tref.
V novém extraligovém ročníku předtím neskóroval. Za jeho show v Litvínově může i větší role v týmu, minutáž totiž roste.
„Každý chce hrát hodně, ale byly nějaké věci, které se trenérům nelíbily. Já jako hráč to respektoval. Snad se minuty budou dál zvedat,“ přeje si.
Co se trenérům nelíbilo, neprozradil. A pomlčel o tom i asistent Jiří Hanzlík. „To je na delší povídání. Začínal s málem, byly nějaké problémy, teď máme dva beky zraněné a není nikdo další. Víceméně díky tomu dostal větší šanci,“ tvrdil pomocník hlavního trenéra Ladislava Čiháka. „Pýcha je hráč s výbornou herní inteligencí, kterou dnes ukázal v produktivitě, ale má zkrátka jiné potíže.“
Motor platí za nejofenzivnější letku extraligy, vstřelil už 35 branek, v průměru 3,9 na zápas! „Potřebujeme, aby nám lídři produkovali body, a zatím hrají ofenzivní hráči výborně. Olesen a další. Stojí to na nich, dávají spoustu gólů,“ pochválil obránce své parťáky.
Z úspěšného startu vědu nedělá a výkřiky typu Motor na titul! ignoruje. „Euforií bych to nenazýval. Hokej už nějakou dobu hraju, takže vím, že pár dobrých zápasů z dlouhodobého hlediska nic neznamená. Ještě jich zbývá přes čtyřicet. I v minulých sezonách se to leckdy otočilo, když se někomu dařilo. Chceme být co nejvíc konzistentní, pak můžeme uspět.“
Což znamená pryč s pýchou, která předcházela pádům. I s pomocí Pýchy.