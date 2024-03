McCormacka z Hradce dopingový trest nevyhnal, podepsal novou smlouvu

Obránce Graeme McCormack podepsal novou smlouvu s hokejovým Hradcem Králové, za který by měl hrát až do roku 2027. Východočeši oznámili prodloužení spolupráce s kanadským bekem, jenž měl až do února zastavenou činnost kvůli pozitivnímu dopingovému testu z play off minulé sezony, na svém webu,