Litvínov angažoval Broše, mistr světa si vybral za asistenty Petra a Ptáčka

„Hledali jsme takový trenérský tým, který naváže na dosavadní práci, protože jádro týmu zůstává pohromadě delší dobu. Vítáme, že nový trenérský tým je mixem bohatých zkušeností z hráčských i trenérských kariér,“ uvedl v tiskové zprávě generální ředitel Pavel Hynek.

Bývalý sparťané Broš s Ptáčkem mají víc než dva tisíce startů v extralize, osm českých titulů a dva finské. Navíc Broš se podílel na zlatu z mistrovství světa v roce 2000, ve své kariéře vystřídal i Olomouc, Vsetín či finské Oulu. Trénoval mládež v Kralupech, Letňanech i národní tým do 16 let, naposledy pracoval s juniory Jihlavy.

„Rozhodlo jeho vnímání hokeje, pracovitost, charakter a úspěchy v mládežnickém hokeji. Zkušenosti z extraligové střídačky má minimální, čehož jsme si samozřejmě vědomi, ale v jeho případě roli hrají především výše uvedené vlastnosti,“ vysvětlil sportovní manažer Tomáš Vrábel angažování devětačtyřicetiletého bývalého útočníka. „Michal Broš měl následně právo vybrat si své asistenty, aby společně i s trenérem gólmanů utvořili fungující tým.“

Petr naposledy působil v norském Lillehammeru. „Jakub Petr má víceleté trenérské zkušenosti z české extraligy, navíc prošel mládežnickými reprezentacemi a má velkou touhu se do extraligy vrátit a uspět,“ věří Vrábel jednapadesátiletému trenérovi.

Ve Vítkovicích Petr působil od dorostu až po áčko, v letech 2016 - 2020 tu zároveň zastával funkci generálního manažera. Jako hlavní kouč vedl český národní tým do 18 let, s nímž získal stříbro na mistrovství světa, dvě sezony byl také u reprezentační dvacítky.

Trenér a manažer Vítkovic Jakub Petr zahájil s Vítkovicemi přípravu na ledě před novým ročníkem extraligy.

Čtyřnásobný extraligový mistr Ptáček nastřádal 1 210 zápasů v nejvyšší soutěži, jako trenér začínal u mládežnických výběrů Sparty, kde se později stal kondičním koučem. V roli asistenta působil u reprezentační šestnáctky i sedmnáctky, kterou v sezoně 2023/24 vedl také jako hlavní kouč. Současně v tomto období pracoval jako kondiční trenér a asistent v prvoligových Litoměřicích.

„U Františka Ptáčka rozhodly charakterové vlastnosti, hráčská kariéra na pozici obránce a rovněž to, že jde o mladého trenéra, kterého pohání motivace se v extralize etablovat,“ vysvětlil Vrábel, proč padla volba na padesátiletého bývalého beka.

František Ptáček, asistent trenéra a kondiční trenér hokejového Stadionu Litoměřice.

Koučem brankářů zůstává Zdeněk Orct. „Se Zdeňkem jsme se dohodli na spolupráci s předstihem. O jeho kvalitách není pochyb a jsme rádi, že v klubu bude pokračovat dál,“ těší sportovního manažera Vervy.

Litvínov pod vedením tria Mlejnek, Reichel, Kočí postoupil loni do semifinále extraligy, letos vypadl v předkole play off, ale ještě do nového roku figuroval na prvním místě tabulky. Vedení klubu jim podle svého prohlášení dalo nabídky na pokračování, ale všichni odmítli.