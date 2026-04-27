Tipsport extraliga 2025/26

Budějovické hokejisty přebírá Petrovický, k ruce mu budou Vrbata s Jirušem

Autor: ,
  12:34
Novým trenérem hokejistů Českých Budějovic se stal Róbert Petrovický, jenž naposledy vedl Olomouc. Asistenty slovenského kouče budou Valdemar Jiruš a David Vrbata. Vedení Motoru to uvedlo na klubovém webu.

Kladno, 24. 10. 2025. Rytíři Kladno - HC Olomouc. Trenér hostů Róbert Petrovický. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Petrovický nahradí Ladislava Čiháka, jenž koučoval České Budějovice v minulých třech sezonách. Svůj odchod oznámil již v lednu. Dvakrát dovedl tým do čtvrtfinále play off, letos Jihočeši vypadli v předkole.

„Róbert splňuje naše představy o trenérovi v několika směrech. Má nejen obrovské hráčské zkušenosti, ale velmi zkušený už je i jako trenér, který působil v KHL, ve Švýcarsku, u reprezentace i v extralize. Jde navíc o charakterového člověka. Věřím, že pomůže Motor svou prací posunout a dovede mužstvo k úspěšným výsledkům,“ řekl nový sportovní ředitel Motoru Václav Nedorost.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Finále

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
3:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Nečas asistoval u postupové výhry, Boston schytal debakl od Buffala

Josh Doan z Buffala se raduje z gólu ve čtvrtém utkání série proti Bostonu.

Hokejisté Bostonu s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou v sestavě v neděli podlehli Buffalu vysoko 1:6 a v sérii play off NHL tak ztrácí 1:3 na zápasy. Naopak hladký postup 4:0 již mohl slavit Martin...

26. dubna 2026  23:06,  aktualizováno  27. 4. 8:03

Sedlák odmítl výzvu k bitce, pak gólem rozhodl: Nejsem blázen, není mi dvacet

Pardubický útočník Lukáš Sedlák v šanci před Ondřejem Kacetlem z Třince

Zase potvrdil obří vliv na výsledky pardubických hokejistů. Lukáš Sedlák v nedělním pátém duelu extraligového finále na první branku nahrál, druhou vítěznou (2:1) sám dal. Přitom kdyby chvíli před...

27. dubna 2026  7:05

Hrdý majitel Dukly po baráži: Chtěl bych, aby nás vzali do extraligy

Litvínov, 25. 4. 2026. Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. zápas baráže o...

Na krku klubovou šálu, na tváři úsměv, v duši mír. Slavomír Pavlíček ukončil svoji první sezonu v Dukle jako většinový majitel stále prvoligového klubu, po ztracené baráži v Litvínově z něj přesto...

27. dubna 2026  6:02

Nezmar Čachotský: Nádrž byla prázdná. Baráž? Zakázali nám o ní mluvit

Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o hokejovou extraligu. Útočník...

Už 44 let, 70 zápasů v sezoně. Kapitán jihlavských hokejistů Tomáš Čachotský je nezničitelný, ale taková nálož dostala i jeho. Po baráži, kterou po sobotním krachu 0:5 v Litvínově ztratila jeho Dukla...

26. dubna 2026  9:30,  aktualizováno  22:41

26. dubna 2026  21:10

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

26. dubna 2026  21:04

Dominují, rozhodují. Třinec si musí položit otázku: Jak zastavit Sedláka s Červenkou?

Pardubický útočník Lukáš Sedlák překonává Ondřeje Kacetla v třinecké brance.

Puk propadl k Lukáši Sedlákovi a Ondřej Kacetl, i když se o to snažil, by musel nohu magicky protáhnout, aby tu střelu chytil. Minuta a šestnáct vteřin zbývaly do konce třetí třetiny, pardubická...

26. dubna 2026  20:34

Pardubice - Třinec 2:1. Domácí mají finálový mečbol, chvíli před koncem rozhodl Sedlák

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Už v úterý mohou slavit. Dosáhnout na titul, který jim od roku 2012 uniká. Hokejisté Pardubic vybojovali ve finále extraligy na domácím ledě mečbol. V pátém utkání porazili Třinec 2:1 a v sérii vedou...

26. dubna 2026  19:28,  aktualizováno  19:57

Osmnáctka na MS zasypala Dány devíti góly. Zazářil Nedorost, bodoval i Tomek

Český hokejista Jan Trefný na MS do 18 let.

Čeští hokejisté do 18 let deklasovali na mistrovství světa Dánsko 9:1 a posunuli se do čela základní skupiny B. Svěřenci trenéra Jana Tomajka měli již před posledním utkáním ve skupině B jistý postup...

26. dubna 2026  18:50

Reichel: Pro mě je Litvínov srdcovka, věci se změní. Spadnout, top hokej tu končí

Litvínov, 25.4. 2026, Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o...

Vibrující litvínovský zimák skandoval jeho přezdívku, když ke konci extraligové baráže s Jihlavou padal hokejovým chemikům kámen ze srdce. A možná pak dojatí fanoušci Roberta Reichela i plácali po...

26. dubna 2026  18:05

Šance pro mladé. Švédové berou na České hry i šest zlatých medailistů z MS juniorů

Švédští hokejisté se raduj z vítězství nad Finskem.

Kouč švédských hokejistů Sam Hallam zařadil do dvaadvacetičlenné nominace na České hry (Fortuna Hockey Games) v Jönköpingu a Českých Budějovicích deset nováčků. Mezi nimi jsou i tři ze čtyř posil z...

26. dubna 2026  17:53

Průšvih za brankou. Chybujícího Vladaře mrzely dva góly: Nebýt jich, vyhráli jsme

Rickard Rakell (vpravo) a Sidney Crosby oslavují gól Pittsburghu. Vlevo je...

Vybral si snad první smolné momenty v letošním play off NHL. A zrovna během pár minut. „Nikdo není dokonalý,“ reagoval hokejový brankář Dan Vladař na otázky po čtvrtém utkání série s Pittsburghem, v...

26. dubna 2026  12:34

