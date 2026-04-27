Budějovické hokejisty přebírá Petrovický, k ruce mu budou Vrbata s Jirušem

Petrovický nahradí Ladislava Čiháka, jenž koučoval České Budějovice v minulých třech sezonách. Svůj odchod oznámil již v lednu. Dvakrát dovedl tým do čtvrtfinále play off, letos Jihočeši vypadli v předkole.
„Róbert splňuje naše představy o trenérovi v několika směrech. Má nejen obrovské hráčské zkušenosti, ale velmi zkušený už je i jako trenér, který působil v KHL, ve Švýcarsku, u reprezentace i v extralize. Jde navíc o charakterového člověka. Věřím, že pomůže Motor svou prací posunout a dovede mužstvo k úspěšným výsledkům,“ řekl nový sportovní ředitel Motoru Václav Nedorost.