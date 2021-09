Céčko mě nezmění, říká zlínský Fořt. Svoje jsem si řekl i předtím

„Jsem vděčný, že mě kluci zvolili. Trošku překvapený jsem byl, ale ne vystrašený. Budu se muset bavit s rozhodčími, to je novinka, ale moje pozice vůči týmu zůstane stejná,“ říká 29letý centr první zlínské formace, jehož asistenty jsou obránce Ondřej Němec a útočník Pavel Kubiš.

Občas se od vás ale bude očekávat proslov, ne?

Když bylo potřeba, tak jsem si svoje řekl i předtím. Máme v týmu zkušenější hráče, než jsem já. Kdo ucítí, že je potřeba něco říct, tak to řekne. Tak to máme postavené.

Promiňte, ale nevypadáte jako typ, které zpucuje spoluhráče.

To se klidně může stát a už se to stalo. Že to není vidět venku, ještě neznamená, že to takhle v šatně není.

Nebude divné, že se budete potkávat s předchozím kapitánem Tomášem Žižkou, který se céčka vzdal?

Žíža to takhle chtěl. Pro něho se v šatně také víceméně nic nezmění. Pořád bude mluvit, jako když byl kapitán. Všichni ho respektují, i když kapitánem není. Nevnímám, že je to něco zvláštního.

Inspirujete se některým z předchozích zlínských kapitánů?

Pár jsem jich tady zažil, ale to byly trošku jiné legendy zlínského klubu. Vím, kdo a co jak dělal. Každý měl svoji cestu. Beru to tak, že kluci si mě vybrali na základě toho, jak jsem se v kabině v posledních letech choval.

V předchozím ročníku jste skončili předposlední, kdekdo vás předem pasuje do role jednoho z adeptů sestupu. Co to s vámi dělá?

Něco jsem četl. Minulá sezona byla specifická, ale roky předtím jsme z toho dokázali vždycky dostat. Že se nám to loni nepovedlo, může být naše výhoda. Naše další výhoda je, že v šatně sedí patnáct kluků ze Zlína, kteří tady vyrostli. Všichni víme, o co hrajeme.

O co? Jaké jsou cíle?

Aby nás to bavilo. Mě baví vyhrávat, takže vyhrát každé utkání. Pozitivní je, že naše výkony v přípravě šly pomalu nahoru, poslední zápasy už byly velice kvalitní. Nahrává nám rozlosování, z prvních pěti kol hrajeme čtyřikrát doma. Po minulé sezoně, kdy bylo jedno, jestli hrajete doma, nebo venku, to bude s diváky jiné. Věřím, že nám pomůžou.

Na fanoušky na stadionu si zvyknete rychle, viďte?

Chodili na přípravu, takže jsme si to osahali. Ale v lize to bude úplně něco jiného, o dva levely výše. Je nezvyk, když z loňské nuly jich najednou budou čtyři tisíce. Půjde to poznat. Můžeme cítit i nervozitu, ale zdravou, která nesvazuje a nakopne.

Po vaše boku nastupuje Tomáš Mikúš, který byl nejproduktivnějším hráčem přípravy. Zdá se, že jste si se slovenskou posilou vzájemně sedli?

Znal jsem ho z ročního společného působení v Olomouci. Věděl jsem, že je to kvalitní útočník. V přípravě to předváděl. Je to komplexní hráč. Má výborné čtení herních situací a umí se skvěle rozhodnout. Všechno klape. Dokážeme si popovídat jak na ledě, tak i mimo, což je pro mě důležité.

Co Ondřej Němec, mistr světa z roku 2010?

Přišel lídr. Pomáhá všem, mladým obráncům, mladým útočníkům i mně v pozici kapitána. Skvělý kauf.

Extraligu ozáří David Krejčí, který se vrátil z Bostonu do Olomouce. Těšíte se na vzájemné zápasy?

Nemůžu říct, že bych se těšil. Ale je dobře, že takoví hráči jdou do extraligy. Bude zážitek si proti němu zahrát. Věřím, že pro nás vítězný zážitek.

Osobně máte jaké ambice? Zůstat hlavně zdravý po minulých dvou sezonách, ve kterých jste často marodil?

To jsou věci, které se v hokeji stávají a mě potkaly v předchozích dvou letech. Dělám všechno pro to, aby se mi problémy letos vyhýbaly. Když budu zdravý, mužstvu pomůžu.